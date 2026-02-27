FEC, APICOFOM, CEM y CAMEN articulan una agenda común para fortalecer la representación empresarial en la región

La dirigencia empresaria de Corrientes y Misiones analizó el escenario económico actual y acordó avanzar en acciones conjuntas para mejorar la competitividad del sector productivo, con foco en financiamiento, energía e impuestos.

Fuente y fotos: APICOFOM

MISIONES (27/2/2026).- Una comitiva de la Federación Económica de Corrientes (FEC) mantuvo un encuentro institucional con autoridades de la APICOFOM, junto a representantes de la Confederación Económica de Misiones (CEM) y la Cámara Misionera de Empresarias y Empresarios (CAMEN), con el objetivo de fortalecer el vínculo interinstitucional y consolidar una agenda común que potencie la actividad gremial empresaria en Misiones y Corrientes.

El encuentro se desarrolló en la sede de APICOFOM y reunió al presidente de la FEC, Guillermo Basabe, con su par anfitrión, Guillermo Fachinello, además de integrantes de las respectivas comisiones directivas.

Durante la reunión, se analizó la actualidad socioeconómica regional y nacional, con especial atención en el impacto sobre la industria foresto-industrial.

Una gira para consolidar vínculos y agenda regional

Desde la FEC explicaron que la visita se enmarca en una gira institucional que lleva adelante la nueva Comisión Directiva con el propósito de presentarse formalmente ante las entidades asociadas, fortalecer el trabajo articulado en cada localidad y poner en valor los beneficios, programas y herramientas que la Federación brinda a sus cámaras socias y asociados.

Asimismo, se busca relevar necesidades, inquietudes y oportunidades de desarrollo territorial, además de consolidar una agenda de trabajo común orientada a mejorar la competitividad y el crecimiento del entramado productivo regional.

La delegación correntina estuvo integrada por Julia Sáez (secretaria), Carlos Fava (tesorero), José Ojeda y José Espínola (vocales) y Rosario Hernández (gerente). Por APICOFOM participaron Guillermo Boher (secretario), Silvina Oliva (tesorera), Sebastián Teza, Guillermo Sato y Cristina Ryndycz (gerente); mientras que por la CEM asistieron Gerardo Díaz Beltrán (secretario) y Mercedes López, integrante de la Comisión de Mujeres Empresarias.

Más inversiones para mejorar la competitividad en la región

Tras el encuentro, Basabe destacó la importancia estratégica de la cámara misionera dentro de la Federación. “Queríamos visitar APICOFOM porque es una cámara muy importante afiliada a la FEC y la idea es que el vínculo sea cada vez más fuerte. Intercambiamos visiones sobre la realidad económica de nuestras provincias, de la región y la nacional, y del sector foresto-industrial en particular”, señaló.

El dirigente advirtió que, si bien se observan avances en materia macroeconómica, la actividad en el plano microeconómico aún no logra despegar.

“Coincidimos en que la economía en general está un poco amesetada y en algunos aspectos bajando. Si bien es cierto que quizás se dieron avances importantes en la macroeconomía, están faltando en la microeconomía, la diaria, que nos afecta a todos y que todavía no arrancó porque no hay consumo”, afirmó.

Basabe también indicó que la FEC mantiene reuniones con las nuevas autoridades del Gobierno de Corrientes —incluido el gobernador y su gabinete— para aportar propuestas y acciones institucionales en representación de las 46 cámaras que integran la entidad.

Entre las principales preocupaciones del sector, mencionó la necesidad de reducir las tasas de interés para facilitar el acceso al crédito en mejores condiciones para la industria, el comercio y los emprendedores.

“Necesitamos hacer inversiones para mejorar nuestra competitividad y hacer frente, en mejores condiciones, a la apertura abrupta de importaciones que nos afectan mucho, como en el caso de las hilanderías”, ejemplificó.

Asimismo, planteó la necesidad de revisar el costo de la energía —especialmente el ítem potencia en la industria maderera— y avanzar en una reforma impositiva integral.

“Quizás sea más urgente que la laboral que se está votando en el Congreso Nacional. Y en este aspecto, un punto a agregar son las tasas municipales que vienen aumentando mucho en los últimos tiempos, algo que ocurre en casi todo el país, no solo en Corrientes y Misiones”, concluyó.

Leer más: