Misiones | El Ministerio de Ecología refuerza el trabajo en territorio para el control ambiental en áreas naturales protegidas

En el marco de una agenda territorial orientada al fortalecimiento de la gestión ambiental, el director de Áreas Naturales Protegidas, Fabio Malosh, inició en febrero una recorrida por las distintas delegaciones de la provincia con el objetivo de consolidar el trabajo que realizan los guardaparques en cada área protegida.

Fuente: Ministerio de Ecología de Misiones

MISIONES (18/2/2026).- Con la premisa de fortalecer la presencia institucional en el territorio, relevar necesidades operativas y afianzar la articulación entre las delegaciones y la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia, promoviendo una gestión más eficiente y coordinada del sistema de áreas naturales protegidas.

Este es un reclamo permanente ante los hechos cada vez más frecuentes de caza furtiva, desmontes y pesca ilegal.

Desde el organismo, señalaron que “estas visitas al territorio permiten generar espacios de diálogo directo con los equipos de trabajo, escuchar propuestas y acompañar en terreno las tareas de control, monitoreo y conservación que se desarrollan diariamente en Misiones, reafirmando el compromiso del Ministerio de Ecología con la protección del patrimonio natural provincial”, indicaron en el reporte de prensa difundido este miércoles 18 de febrero.

En ese contexto, la jornada de Fabio Malosh incluyó una visita al Solar del Che, en Caraguatay, un espacio que recibe visitantes y cuenta con senderos habilitados para el turismo responsable. Allí se destacó el rol de los guardaparques en las tareas de atención, control y mantenimiento del área.

Posteriormente, se realizó una recorrida por el sector del Club de Pesca de Montecarlo, en jurisdicción de la Isla Caraguatay, área natural protegida donde se desarrollan acciones permanentes de control y vigilancia.

En ese ámbito se llevan adelante jornadas de limpieza para retirar residuos arrastrados por el río, así como tareas de restauración ambiental, incluyendo la plantación de especies nativas y frutales en sectores afectados por procesos de erosión.

La agenda continuó en el Lago Urugua-í, en el municipio de Puerto Libertad, donde la presencia de guardaparques resulta relevante para el cumplimiento de la zonificación vigente.

En la denominada zona buffer de la Isla Palacios, sector donde está prohibida la pesca y que históricamente fue escenario de liberaciones de fauna para su reintroducción al ambiente natural, se realizan patrullajes preventivos y tareas de control.

El Lago Urugua-í constituye además un espacio turístico donde se practican actividades recreativas como kayak y natación.

Sin embargo, también es una zona sensible en materia de pesca furtiva.

En ese marco, los operativos recientes permitieron la incautación de aproximadamente 1.500 metros de redes y embarcaciones utilizadas con elementos prohibidos, reforzando el compromiso de fiscalización y preservación del recurso ictícola.