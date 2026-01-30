Boom de empleo en Brasil: el Proyecto Sucuriú de Arauco generará hasta 14.000 puestos de trabajo en Mato Grosso do Sul en su pico de obra

Un proyecto de R$ 25 mil millones en Inocência (MS) dará origen a la mayor planta de celulosa de línea única del mundo, cuyo inicio de operaciones está previsto para fines de 2027. El proyecto emplea a aproximadamente 8.200 trabajadores directos para la construcción de las obras, cifra que se espera supere los 14.000 empleos durante el pico de la construcción.

Fuente: Mais Florestas

BRASIL (28/1/2026).- El Proyecto Sucuriú representa la mayor inversión realizada hasta la fecha por el grupo chileno Arauco, con una inversión estimada de R$ 25 mil millones destinada a la construcción de la planta de celulosa de línea única más grande del mundo, en el municipio de Inocência, Mato Grosso do Sul.

Está previsto que las operaciones comiencen a finales de 2027, cuando la unidad alcance una capacidad de producción de aproximadamente 3,5 millones de toneladas de celulosa comercial al año.

Desde la colocación de la primera piedra el 9 de abril de 2025, la construcción del proyecto ha avanzado según lo previsto.

Actualmente, el proyecto emplea a aproximadamente 8.200 trabajadores directos, cifra que se espera supere los 14.000 empleos durante el pico de la construcción. Tras la puesta en marcha, se espera que la operación industrial emplee a aproximadamente 6.000 profesionales en los sectores industrial, forestal y logístico.

Además de su impacto industrial, el Proyecto Sucuriú pretende impulsar el desarrollo socioeconómico de la región conocida como Valle de la Celulosa, promoviendo la generación de renta, el aumento de la recaudación fiscal y la atracción de nuevas inversiones al entorno.

A principios de 2026, el proyecto registró avances significativos en su ejecución. Uno de los principales se produjo el 20 de enero, con la elevación de un tanque de agua de alimentación (tanque de alimentación de calderas).

Esta actividad se clasifica como una operación crítica que implica el movimiento de cargas pesadas, lo que requiere una planificación meticulosa, el uso de equipo especializado y la adopción rigurosa de procedimientos de seguridad, con el fin de preservar la integridad del tanque y la seguridad del personal involucrado.

Estos tanques desempeñan un papel esencial en el almacenamiento y precalentamiento del agua que alimenta las calderas en el proceso industrial.

Registro de la aplicación de la herramienta «Cascading in Safety» en salas de calderas, que consiste en una caminata de seguridad enfocada en el montaje de grúas de alto riesgo.

Otro punto destacado del calendario de enero fue la aplicación de la herramienta de gestión » Cascada en Seguridad» . Esta metodología se implementó con los equipos responsables del montaje de las grúas que apoyarán las fases de construcción.

La herramienta busca garantizar que los valores, directrices y comportamientos de seguridad definidos por la dirección se difundan de forma estructurada y continua en todas las áreas operativas.

La complejidad de las operaciones se evidencia en las dimensiones de los equipos que se están instalando. Una de las grúas alcanzará una altura de 145 metros, mientras que otra, actualmente en operación, alcanzará los 121 metros. E

stas estructuras exigen rigurosos protocolos de seguridad y un alto nivel de coordinación entre grúas y polipastos, bajo la gestión integrada de los socios Valmet, Grupo ENESA, Logon Engenharia e Gerenciamento Ltda. y Timenow. Este conjunto de operaciones apoyará el montaje de la caldera de recuperación más grande del mundo.

Mientras tanto, la obra ya ha comenzado a recibir componentes a presión destinados al ensamblaje industrial, en una operación logística de alta complejidad. Los materiales provienen de Finlandia y China, lo que requiere una planificación logística internacional precisa y sincronizada.

Un proyecto de gran impacto

La magnitud del Proyecto Sucuriú también se refleja en sus dimensiones físicas. La planta industrial ocupará una superficie de aproximadamente 300 hectáreas, equivalente a unos 365 campos de fútbol.

Su construcción requerirá aproximadamente 110.000 toneladas de acero, un volumen comparable a la construcción de aproximadamente 15 Torres Eiffel.

Una vez finalizada, la unidad producirá 3,5 millones de toneladas de celulosa al año, un volumen que, comparativamente, equivale a la producción de aproximadamente 20.000 millones de rollos de papel higiénico.

La información institucional sobre la magnitud del proyecto se ha difundido a través de los canales oficiales y redes sociales de Arauco.