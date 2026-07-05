Punto Mad en Artefacta 2026: tecnología CNC y valor agregado en origen para el diseño nacional

La firma misionera especializada en servicios industriales para el mueble y la arquitectura formó parte de la delegación provincial en Buenos Aires. En diálogo con ArgentinaForestal.com, su CEO, Fernando Fritsche, destacó que el mercado interno comenzó a mostrar señales de rebote y que es el momento oportuno para apostar por la innovación. El empresario analizó también las oportunidades que abre el agregado de valor en origen y la tecnología CNC (Control Numérico Computarizado) para la arquitectura y el diseño de interiores.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES (2/7/20269.- La feria Artefacta 2026: Muebles, Colchones y Diseño, desarrollada en paralelo con la 6ª Edición de Electronics & Home Argentina, cerró sus puertas con un balance altamente positivo para la delegación de Misiones.

Con el respaldo estratégico del Ministerio de Industria provincial, catorce empresas de la tierra colorada desembarcaron en esta vidriera nacional para exhibir el potencial de la industria maderera local, consolidar alianzas comerciales y reafirmar al diseño industrial como el vector indispensable para sofisticar la producción foresto-industrial.

En este ecosistema de negocios se destacó la participación de Punto Mad, una firma misionera especializada en servicios industriales y procesos de alta precisión para el sector del mueble y la arquitectura publicitaria.

“Entendemos que existen grandes oportunidades por aprovechar si logramos hacer valer los diferenciales que tenemos en Misiones, como el uso de madera sólida en tableros de finger-joint tanto de especies cultivadas como de nativas. Esa visión fue la que nos impulsó a participar en Artefacta 2026”, señaló en una entrevista exclusiva con ArgentinaForestal.com el fundador y CEO de la empresa, Fernando Fritsche.

Al ser consultado sobre el desafío de apostar por una misión comercial tras varios meses de fuerte recesión en el mercado interno, el empresario destacó el valor de la sinergia colectiva: “Nos motiva y nos desafía mostrar nuestra propuesta de valor. Encontramos un apoyo oportuno en el Ministerio de Industria y un gran acompañamiento de empresas colegas. Viajar bajo el formato de misión comercial genera, desde el inicio, una valiosa oportunidad para trabajar en equipo y traccionar juntos”.

Tecnología y precisión para la arquitectura y el mueble

Durante las tres jornadas de la exposición, las rondas de negocios se convirtieron en el escenario ideal para conectar la oferta primaria con las demandas de los diseñadores y constructores de centros urbanos.

AF: ¿Qué productos y soluciones priorizaron para presentar en las mesas de negocios de Artefacta?

FF: Llevamos una completa gama de productos ya desarrollados en formato de piezas y partes terminadas. Nuestra propuesta se estructuró en tres ejes de servicios tecnológicos: grabados en 2D y 3D, mecanizados mediante sistemas CNC (Control Numérico Computarizado) y un servicio de pintura con sistema automotor que ofrece una paleta de 5.000 colores y 5 niveles de brillo.

Nuestra propuesta de valor no es vender un producto cerrado, sino proponer el desarrollo conjunto y la materialización de piezas a medida para empresas del sector del mueble, el interiorismo y la arquitectura publicitaria.

AF: ¿Cuál es el lugar que ocupa el diseño dentro de la gestión operativa de Punto Mad?

FF: Nosotros nos definimos como un eslabón complementario. Nuestro rol es tomar cualquier idea innovadora que surja de la mente de un cliente —un arquitecto, un diseñador, una fábrica de muebles— y aportar la ingeniería de procesos necesaria para que esa idea alcance su máxima expresión en belleza, optimización de recursos y productividad.

Señales de reactivación y el desafío de la competitividad

La feria funcionó también como un termómetro para medir las expectativas de la economía real y el consumo de bienes durables de cara al segundo semestre del año.

AF: Tras el intercambio diario con colegas y compradores de todo el país, ¿qué diagnóstico hace del mercado interno y qué desafíos ven en materia de competitividad?

FF: Se percibe claramente que el mercado interno está abandonando el piso de la crisis y ya se nota un rebote en las operaciones.

El secreto en este momento es adelantarse con creatividad y seguir modelos de negocios disruptivos. Es una coyuntura para arriesgar, para posponer márgenes de beneficio inmediatos en pos de invertir, tecnificarse y lograr un posicionamiento de marca sólido para cuando el consumo se consolide.

Respecto al balance final de las reuniones comerciales y los contratos de abastecimiento proyectados, Fritsche se mostró optimista pero cauto: “Resulta prematuro evaluar el impacto en ventas directas en este momento, pero nos volvemos a la provincia con una agenda llena de proyectos y mucho trabajo por hacer en el taller. Estimamos que en los próximos 30 días ya comenzaremos a ver los primeros resultados concretos de esta feria”.

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