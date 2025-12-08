La cadena foresto-industrial fija su hoja de ruta para 2026: alivio impositivo, logística eficiente, crédito PyME y estabilidad macroeconómica

En Buenos Aires, el Consejo Foresto-Industrial Argentino cerró el año con la última reunión de la Mesa Nacional que reúne al sector público y privado, en la que analizan una agenda común sobre los temas que permiten recuperar competitividad a la industria. Al cerrar la reunión, participaron del encuentro anual de cierre de año con autoridads del consejo y se reconoció a la empresa ZENI (Esquina, Corrientes) con el Premio CONFIAR 2025 por su aporte a la innovación, sostenibilidad y desarrollo regional.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES (Diciembre 2025) — Con un diagnóstico orientado a las meta hacia el próximo año y una visión unificada, las entidades que integran el Consejo Foresto-Industrial Argentino (ASORA, AFoA, FAIMA, AFCP y SRA) presentaron a las autoridades nacionales los principales desafíos que el sector deberá enfrentar en 2026 para sostener la competitividad en la industria de la madera y su cadena productiva.

Entre los puntos centrales que trataron en la Mesa Nacional Foresto-industrial surgieron cuatro ejes prioritarios: reducción de la presión fiscal, mejoras logísticas, acceso efectivo al crédito para PyMEs y un escenario político-económico estable y previsible, informaron desde CONFIAR a través de sus redes sociales.

La reunión tuvo lugar en Buenos Aires previo al encuentro anual de cierre de año de CONFIAR, con la participación de autoridades del gobierno nacional y representantes empresariales.

El brindis fue en la sede de la Sociedad Rural Argentina, donde asistieron dirigentes, cámaras empresarias, profesionales y actores institucionales de la cadena madera–bosques.

Durante el encuentro, las entidades remarcaron la importancia de construir una política de largo plazo, con incentivos fiscales que fortalezcan la inversión industrial, infraestructura que reduzca costos logísticos y herramientas financieras que permitan a las PyMEs crecer, exportar y sostener empleo.

La cadena reafirmó una visión estratégica basada en federalismo productivo, agregado de valor, desburocratización y sostenibilidad ambiental.



Premio CONFIAR 2025: ZENI, reconocida por innovación y sustentabilidad

En esta edición, el Premio CONFIAR a la Innovación y Desarrollo Sostenible 2025 fue otorgado a Enrique R. ZENI y Cía. S.A.C.I.A.F.e I., una empresa familiar con más de 80 años de trayectoria que integra producción forestal, industria de la madera, corretaje de granos, finanzas y ganadería.

Con más de 35.000 hectáreas en Esquina (Corrientes) —el 40% destinadas a actividad forestal y sistemas silvopastoriles— ZENI opera un vivero con capacidad para un millón de plantines, genera sus propias semillas de pino mediante mejora genética y exporta parte de esa producción regional.

Sus operaciones cuentan con certificaciones ISO 9001:2015, EnPlus y FSC®, avalando estándares ambientales y de gestión. En su planta industrial de 54.000 m², equipada con tecnología avanzada, procesan su propia madera para exportaciones con alto valor agregado que se dirigen a Estados Unidos, Reino Unido y Europa, mercados que determinan estándares de calidad para la empresa.

“Nuestra integración vertical nos permite eficiencia logística, control del proceso productivo y un manejo ambiental riguroso”, destacan desde la compañía.

La foresto-industria cierra el año con un mensaje claro: Argentina tiene el potencial para duplicar su producción y exportaciones, pero necesita reglas estables, infraestructura competitiva y financiamiento activo.

El desafío para 2026 será convertir esas condiciones en realidad para consolidar un sector que genera empleo federal, valor industrial y divisas para el país.