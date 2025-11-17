Paraguay | «Las plantaciones se convirtieron en instrumentos de desarrollo territorial y de generación de empleo digno», destacan desde INFONA

En la Jornada de Actualización Técnica (JAT) Forestal 2025 en Caazapá contó con la activa participación del Instituto Forestal Nacional (INFONA). El encuentro fue realizado el 14 de noviembre por CREA Forestal.

Fuente: INFONA

PARAGUAY (17/11/2025).- Plantaciones en distintas fases, control de hormigas y malezas, podas y raleos, cosecha mecanizada, tecnología aplicada al campo e integración completa del ciclo productivo formaron parte de la propuesta del CREA Forestal en su Jornada de Actualización Técnica – JAT Forestal 2025.

El evento se realizó el viernes 14 de noviembre, en la Estancia Ñemity, ubicada en San Juan Nepomuceno, Caazapá, donde se encontraron productores agropecuarios, técnicos, contratistas, estudiantes y empresas del rubro para observar en acción el negocio forestal del futuro.

La JAT Forestal 2025 contempló cuatro paradas temáticas, donde se presentaron tecnologías, innovaciones y prácticas sostenibles aplicadas al campo:

Parada 1: Plantación. Preparación de suelo, uso de drones, control de malezas, encalado y canalización.

Parada 2: Silvicultura. Manejo silvicultural, podas, raleos, plantaciones de segundo ciclo y control de hormigas.

Parada 3: Cosecha. Demostración en vivo de cosecha mecanizada, diferentes métodos, productos obtenidos, rendimientos y costos.

Parada 4: Comercialización. Principales mercados, industrias nacionales e internacionales y oportunidades de exportación.

Durante la jornada, el INFONA entregó plantines nativos, promoviendo la restauración de bosques y la reforestación con especies apropiadas para cada región del país.

Además, el equipo técnico presentó herramientas digitales e iniciativas estratégicas destinadas a fortalecer la gestión forestal y la prevención de incendios en Paraguay.

Entre los materiales expuestos se destacaron:

Portal de Manejo Integral del Fuego, plataforma que centraliza información clave para la planificación, prevención y respuesta ante incendios.

Visor de Monitoreo de Incendios Forestales, herramienta de uso público para el seguimiento en tiempo real de focos de calor e incendios activos en todo el territorio nacional.

Portal de Inversión Forestal, espacio que facilita información técnica, productiva y económica para incentivar inversiones responsables en el sector forestal.

Material informativo sobre quemas prescritas, su correcta planificación y los requisitos para realizarlas de manera segura y bajo criterios técnicos.

En el marco de la actividad, la presidenta del INFONA, Cristina Goralewski, destacó el rol del sector en el desarrollo del país, señalando: “Las plantaciones forestales en Paraguay no fueron solo una fuente de madera; se convirtieron en verdaderos instrumentos de desarrollo territorial y de generación de empleo digno”.

La presencia del INFONA en esta edición de la JAT reafirmó su compromiso con la innovación, la transparencia, el acceso a la información y la promoción de prácticas forestales sostenibles, acompañando de cerca a productores y empresas que forman parte de la cadena forestal paraguaya.

CREA Forestal es un grupo temático, no está limitado a una sola región, sino que reúne a productores forestales de toda la Región Oriental. Se reúnen mensualmente para compartir sus desafíos, avances y expectativas del sector.