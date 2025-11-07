COP30 en Brasil: Lula anunció el lanzamiento de un fondo de 5.000 millones de dólares para la protección de los bosques tropicales y atraer inversiones

Las inversiones anunciadas en la apertura de la Cumbre de Líderes Mundiales este miércoles en la previa de la COP30 de Belém do Pará sientan las bases para una solución escalable a largo plazo. El Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF por sus siglas en inglés) cambia el paradigma y marca un antes y un después en el financiamiento climático y de la naturaleza.

Fuente: WWF

BRASIL (6/11/2025).-La Cumbre de Líderes Mundiales se celebra los días 6 y 7 de noviembre de 2025, justo antes de la inauguración formal de la COP30, que tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre en la misma ciudad brasileña.

Durante las jornadas previas, se espera la participación de 53 jefes de Estado y más de 40 líderes subnacionales, incluidos el presidente Lula da Silva y el secretario general de la ONU, António Guterres.

En ese marco, Lula anunció la creación del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), que representa un paso trascendental en el financiamiento climático y la conservación global, con el liderazgo de Brasil y el apoyo de países tropicales.

El lanzamiento del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) es una iniciativa que se perfila como un punto de inflexión en la historia de la protección ambiental y del financiamiento climático internacional, con una capitalización inicial que supera los 5.000 millones de dólares.

El fondo fue presentado con el respaldo de Brasil, Noruega, Indonesia, Colombia y otros países con bosques tropicales, quienes consolidan una alianza visionaria para fortalecer la conservación de más de 1.000 millones de hectáreas de bosques distribuidos en más de 70 países.

“Este es un momento decisivo para la naturaleza y el financiamiento climático”, expresó Kirsten Schuijt, directora general de WWF Internacional, al celebrar la creación del fondo.

“Aplaudimos el liderazgo de Brasil y el compromiso de todos los países que han dado un paso adelante para proteger los bosques tropicales y a las comunidades que dependen de ellos, a través de este mecanismo transformador. El TFFF es un cambio de paradigma: recompensa a los países por mantener sus bosques en pie y canaliza recursos directamente hacia los pueblos indígenas y comunidades locales -los verdaderos guardianes de nuestros bosques-”, subrayó.

Schuijt destacó que el TFFF combina aportes públicos, privados y filantrópicos, con un enfoque en la sostenibilidad, la escala y el impacto a largo plazo. La iniciativa busca reorientar el flujo financiero global hacia la conservación de los ecosistemas más valiosos del planeta, al tiempo que impulsa el desarrollo equitativo de las comunidades que viven en ellos.

WWF celebró el respaldo de naciones con grandes extensiones de selvas tropicales, como la República Democrática del Congo, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Colombia y Surinam, que junto con Brasil conforman la mayor superficie de bosques tropicales del mundo.

El anuncio, considerado emblemático por su alcance y su modelo innovador de gobernanza compartida, marca un nuevo capítulo en la cooperación internacional: los países que tradicionalmente fueron receptores de ayuda ahora asumen el liderazgo como inversionistas en la protección de la naturaleza y el clima.

WWF valora las contribuciones de los países que apoyaron la creación del TFFF, pero lamenta que algunos posibles países patrocinadores, que formaron parte del Comité Directivo Provisional que ayudó a Brasil a diseñar el TFFF, no se sumaran hoy al nivel de liderazgo mostrado por otros.

También desde la organización internacional se hace un llamado a estos y otros países para que se comprometan sin demora con aportaciones de miles de millones de dólares al TFFF.

WWF ha sido un socio comprometido en el desarrollo del Fondo, brindando apoyo técnico, político y de incidencia. La organización continuará plenamente involucrada para garantizar que el TFFF cumpla su promesa de equidad, transparencia e impacto.

“El TFFF ya representa un legado definitorio de la COP de Belém, no solo para Brasil, sino para todo el planeta, especialmente para el Sur Global, hogar de los principales bosques tropicales del mundo”, expresó Mauricio Voivodic, director ejecutivo de WWF-Brasil.

Reúne, de manera sin precedentes, la responsabilidad de los gobiernos, el papel de las poblaciones locales y la fuerza del sector financiero en torno a un objetivo común.

“Como WWF, nuestro papel es asegurar que esta iniciativa sea duradera, efectiva y transformadora, un punto de inflexión en la forma en que el mundo financia la conservación de la naturaleza y reconoce la importancia de los bosques para la vida y la economía”, explicó Voivodic.

El TFFF recompensa a los países que mantienen la cobertura forestal y generan beneficios globales como almacenamiento de carbono, biodiversidad, agua limpia y resiliencia climática.

Uno de los aspectos más destacados del TFFF es que al menos el 20% de los pagos se destinarán directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales, lo que podría convertirlo en la mayor fuente internacional de financiamiento directo para quienes han sido los guardianes más efectivos de los bosques tropicales durante generaciones.

El lanzamiento de hoy es solo el comienzo. Los 5.000 millones de dólares comprometidos constituyen un capital semilla fundamental que sienta las bases para una solución sostenible y de largo plazo.

WWF hace un llamado a otros gobiernos e inversionistas privados para que se unan a esta iniciativa transformadora. Con los bosques tropicales desapareciendo a un ritmo alarmante -solo en 2024 se perdieron 6,7 millones de hectáreas de selva primaria, un área equivalente al tamaño de Vietnam-, la necesidad de una acción audaz y colectiva nunca ha sido más urgente.

“La esperanza climática y su integración con la biodiversidad tienen un gran impulso en esta COP30 con instrumentos como el TFFF. Éste representa una oportunidad histórica para transformar la forma en que financiamos la protección de los ecosistemas más vitales del planeta”, concluyó María Inés Rivadeneira, coordinadora de Políticas para América Latina y el Caribe de WWF.