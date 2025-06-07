Forestal Las Marías inicia proyecto de nueva línea de aserrado de alta tecnología con miras a exportar 250 contenedores mensuales desde el Puerto de Posadas

La empresa brasileña Mendes Máquinas anunció el inicio de un ambicioso proyecto conjunto con Forestal Las Marías SA, en Gobernador Virasoro, con la instalación de una línea de aserrado de madera de pino con tecnología de punta. La iniciativa posiciona a la firma argentina como referente regional en automatización y eficiencia industrial, con destino exportador al mundo.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente y foto: Mendes Máquinas

CORRIENTES (7/6/2025).- Gobernador Virasoro se consolida como un polo estratégico de la foresto-industria en la región, sumando el lanzamiento de un nuevo proyecto de alto impacto económico y tecnológico. La empresa brasileña Mendes Máquinas anunció la puesta en marcha de una millonaria inversión en alianza con Forestal Las Marías SA, destinada a la implementación de una avanzada línea de aserrado inteligente SmartSaw, desarrollada para maximizar productividad, precisión y aprovechamiento de materia prima.

El sistema, diseñado bajo los más altos estándares internacionales, incorporará tecnología de escaneo y optimización Microtec, referencia global en el escaneo de madera, junto a Canter Quadra 1600 con sierra de optimización para tablas y perfiladores para la producción de semi-bloques de alto valor agregado.

El aserradero tendrá una capacidad instalada para procesar hasta 12.000 m³ de madera por mes en un solo turno, esta nueva línea industrial representa un salto cualitativo en la producción maderera argentina.

El 70% de la producción será destinada al mercado internacional, y el 30% restante al consumo doméstico, consolidando una estrategia mixta de exportación y abastecimiento local. Se espera que el nuevo aserradero inteligente esté operativo hacia 2027.

la logística del proyecto contempla una salida mensual de aproximadamente 250 contenedores que se canalizarán principalmente a través del puerto de Posadas, fortaleciendo las cadenas de valor e infraestructura regional.

“Este proyecto es el resultado de años de colaboración técnica, visitas de benchmarking y participación en ferias nacionales e internacionales. Refleja nuestro compromiso con la innovación y la excelencia en soluciones industriales”, señalaron desde Mendes Máquinas, destacando el valor estratégico de la alianza.

La incorporación de esta línea SmartSaw coloca a Forestal Las Marías a la vanguardia tecnológica del sector maderero en la región, reforzando su perfil exportador y su liderazgo en rendimiento y automatización dentro del parque industrial argentino.