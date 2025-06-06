John Deere apuesta al NEA | Inauguraron en Eldorado la nueva sede de Interagrovial, con fuerte impulso al sector foresto-industrial

La nueva infraestructura cuenta con un moderno taller de 1.100 m² y posiciona a Misiones como sede central de operaciones en la Mesopotamia. “Logramos cumplir un sueño”, afirmó Adrián de Oliveira, gerente forestal de Interagrovial, oriundo de la localidad de Eldorado.

Por Patricia Escobar

MISIONES (6/6/2025).- Este jueves se inauguró oficialmente el nuevo galpón de Interagrovial en Eldorado, Misiones, construido por la empresa Concreto SRL, marcando un paso más en la expansión regional de John Deere, una de las marcas líderes en maquinaria agrícola y forestal a nivel mundial.

El moderno local está ubicado en calle Pionero Heidinger 1208, casi en la intersección con avenida El Fundador, y será la sede central de la firma para toda la región del NEA.

En el evento, Adrián de Oliveira, gerente forestal de Interagrovial y anfitrión de la jornada, destacó la importancia estratégica de la decisión: “Eldorado será la casa central, integrando el servicio en Argentina con las sucursales de Virasoro y Concordia. Nuestro plan de negocios está enfocado en la Mesopotamia, donde se concentra la mayor actividad”.

La empresa, que anteriormente operaba desde Posadas, decidió trasladar su sede a Eldorado en el marco de una fuerte apuesta al desarrollo del polo foresto-industrial del noreste argentino.

La nueva infraestructura, que incluye 1.100 metros cuadrados cubiertos de taller, permitirá brindar un servicio técnico de alta calidad y acompañar el crecimiento de la demanda del sector.

Desde Concreto SRL, la constructora eldoradense a cargo del proyecto, compartieron en sus redes imágenes de la obra terminada y expresaron: “Un proyecto que marca un nuevo paso en el desarrollo industrial de la región. Gracias por confiar en nuestro trabajo”.

Actualmente, Interagrovial cuenta con un equipo de cinco técnicos locales, aunque se proyecta la ampliación del plantel a medida que crezca la demanda de servicios.

Para Adrián de Oliveira, nacido en Eldorado, la concreción del proyecto tiene además un valor personal: “Lograr este local es también haber alcanzado un sueño”.

En diálogo con el medio local Eldópolis (Radio 106.3), el gerente también se refirió al contexto económico y a las expectativas del sector: “La economía está viviendo un momento particular. Nuestros clientes y allegados tienen buenas expectativas. Actualmente en el mundo se está apostando al sector forestal”.

Finalmente, destacó el dinamismo del empresariado local, que continúa invirtiendo y ampliando su capacidad instalada: “Hay varias empresas en Eldorado que han hecho importantes inversiones en su forestoindustria, ampliando sus líneas y procesos. El empresario misionero, y el argentino en general, también está apostando al negocio forestal”.