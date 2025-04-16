Misiones | Lanzan el Hackathon Foresto-Industrial para impulsar la innovación tecnológica en el sector maderero

La Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, el Ministerio de Industria de Misiones y la Municipalidad de Eldorado firmaron un convenio para la realización del Hackathon Foresto-Industrial, que se llevará a cabo el 9 y 10 de mayo. El evento busca promover soluciones innovadoras a los desafíos del sector foresto-industrial misionero.

Fuente: FCF-UNaM

MISIONES (16/4/2025).- Este martes 15 de abril se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Hackathon Foresto-Industrial, una iniciativa conjunta de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, el Ministerio de Industria de Misiones y la Municipalidad de Eldorado, orientada a fomentar la innovación tecnológica en el sector maderero de la provincia.

Durante el acto, se firmó un convenio específico de colaboración entre las instituciones organizadoras, con el objetivo de promover la creatividad, la colaboración interdisciplinaria y el desarrollo de soluciones concretas a los desafíos que enfrentan las foresto industrias de Misiones.

La propuesta está dirigida especialmente a estudiantes y graduados/as de la UNaM, quienes podrán aplicar sus conocimientos para contribuir al desarrollo sostenible del sector.

El Hackathon se realizará los días 9 y 10 de mayo en la sede de la Facultad de Ciencias Forestales, en Eldorado, y espera reunir a jóvenes talentos con ideas transformadoras, en una maratón de innovación con impacto productivo y ambiental.

Participaron del acto de lanzamiento el decano de la Facultad, Fabián Romero; el ministro de Industria, Federico Fachinello; el intendente de Eldorado, Rodrigo Durán; el subsecretario de Economía Circular, Fernando Santacruz; la subsecretaria de Innovación Industrial, Nicole Neyra, y el presidente del Parque Industrial de Eldorado, Marcelo Cohler.

También estuvieron presentes autoridades de la Facultad, entre ellas: el vicedecano, Diego Ricardo Broz; la secretaria Académica, Cristina Bischoff; el secretario Académico Adjunto, Mariano Distasi; el secretario de Extensión, Guillermo Federico Küppers; la secretaria de Ciencia y Técnica, Carolina Reckziegel; la secretaria Adjunta de Extensión, Silvina Berger; y el secretario Administrativo, Hugo Ostapovichi.

Esta alianza estratégica entre academia, sector público y sector productivo busca posicionar al Hackathon como una herramienta clave para potenciar el talento local, incorporar tecnología aplicada a la foresto-industria y fortalecer la economía regional desde una mirada sustentable e innovadora.