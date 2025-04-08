Últimas noticias

Opinión

Otras notas de opinión
Opinión

El semáforo del Norte Grande Argentino: colores que definen una región históricamente relegada

Patricia Escobar
Por Patricia Escobar
216

Por Alejandro D. Brown, presidente de la Fundación ProYungas.

 

ARGENTINA (8/4/2025) .- El semáforo, una herramienta esencial para administrar el caos vehicular urbano, es un símbolo de progreso en muchos pueblos del interior de la Argentina. Sus colores dan pautas claras de lo que debemos hacer, al menos esa es la teoría. También lo utilizamos para definir acciones y restricciones en otros temas del quehacer humano como por ejemplo con la Ley de Bosques de nuestro país.

Claramente esta ley fue pensada desde la acción de las topadoras que habilitan tierras agro-ganaderas, a expensas de áreas boscosas. Rojo, deténgase!; Amarillo reduzca la velocidad y vea bien lo que debe hacer; y Verde avance sin mayores problemas (no olvide el estudio de impacto ambiental!!).

El Norte Grande de la Argentina representa el 30% de nuestro territorio, donde habita el 20% de los argentinos y su situación relativa socio-ambiental y productiva, también se puede ejemplificar con la lógica del semáforo.

Los temas sociales sin duda están en Rojo, todos los indicadores sociales están peor que la media del país y alberga las ciudades con más proporción de indigentes del país. La pobreza, el acceso a la salud, al agua potable, a la educación, a la electricidad y al gas natural, a empleos en blanco, todo está peor si lo comparamos con la media del país (que ya de por sí es bastante mala).

El 75% de las comunidades aborígenes de Argentina está también en el Norte Grande como un símbolo claro de la indigencia, la pobreza y el abandono en que se encuentran más de 1 millón de argentinos.

En el otro extremo del arcoiris vehicular está en Verde, porque la biodiversidad (más del 80%), los humedales (más del 50%), los ríos ríos (más del 60%), las ecorregiones (10 de 15) están en el Norte Grande, reitero, en 30% de nuestro territorio.

En el medio, el Amarillo indica la transición, el color que indica la habilitación para avanzar o detenernos, el color que señala, a mi modo de ver, a la producción, a la acción humana que, utilizando los recursos naturales, nos puede sacar del estancamiento, de la pobreza, del desempleo, que permite que nos lleguen las tan mentadas divisas e inversiones. Un Amarillo que en el Norte Grande a veces languidece y a veces se torna brillante, luminoso.

Es que en el NG se produce el 100% del azúcar, del algodón, del poroto, de la vid, de la yerba mate y el té. También el 80% de los cítricos, el 70% de las plantaciones forestales, el 40% del arroz, el 20% de la carne, el 10% de la soja y el 100% del litio.

Pero todo esto junto representa sólo el 8% de las exportaciones de la Argentina Sin embargo, aún hay espacio para producción y para más conservación de los bienes y servicios de la naturaleza.

Sin duda, la clave está en cómo administremos el Verde, para garantizar la sustentabilidad de nuestras acciones territoriales y como el crecimiento del Amarillo nos permite reducir el Rojo que hoy brilla con una intensidad que nos encandila y nos interpela.

 

Artículo anterior
Hacia un consumo responsable en Argentina: PEFC lanza su primer programa virtual de formación 2025 sobre Cadena de Custodia en productos forestales
Artículo siguiente
El gobierno de Milei anunció el fin del cepo cambiario y la aprobación del acuerdo con el FMI
Patricia Escobar
Patricia Escobar

Artículos relacionados

Fuente de información forestal, foresto-industrial y ambiental de Argentina y América Latina

Contacto

Director: Marcelo Almada 
Contacto: gerencia@argentinaforestal.com 

Grupo Misiones Online.Com SA 
Tel: +54 (0376) 4425800 

Editora/periodista : Patricia Escobar 
Contacto: redaccion@argentinaforestal.com 
Cel: (+54)9 376 15 4 131636

Categorías

AF JovenAF Mujeres ForestalesAgenda ForestalAmbienteAves del MundoBiodiversidadCambio ClimáticoConservaciónConstruir con MaderaContenido PatrocinadoCosta RicaDestacadasEducaciónEnergías RenovablesGalería de videosGuia ForestalInstitucionalesLegislación y proyectosManejo de FuegoMemorias&ReconocimientosOpiniónParques NacionalesPrecios de Productos ForestalesPueblos OriginariosReservas Naturales PrivadasSaludSur ForestalTecnologías
Valor Ambiental

No te pierdas ninguna noticia ¡Suscribite!

* indica que es obligatorio

Intuit Mailchimp

redaccion@argentinaforestal.com | ventas@argentinaforestal.com | lectores@argentinaforestal.com | gerencia@argentinaforestal.com
Dirección | Troazzi S/N - Posadas - Misiones