COFEMA aprobó instrumentos para agilizar la distribución de los fondos de la Ley de Bosques para fin de año

En Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), celebrada este martes 19 de noviembre de manera virtual, las autoridades ambientales de las provincias argentinas aprobaron un instrumento destinado a agilizar la distribución de los fondos de la Ley de Bosques 26.331 contenidos en el fondo fiduciario, por 16 mil millones de pesos, antes de su liquidación. También expresaron, por mayoría, la preocupación por la retirada de la Argentina en las negociaciones climática de la COP29 en Bakú.

Fuente: Ministerio de Ambiente de Jujuy

ARGENTINA (20/11/2024).- En una Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), se resolvió agilizar la distribución de alrededor de 16 mil millones de pesos de fondos de la Ley 26.331. Cabe señalar que el fondo fiduciario de Bosques Nativos será eliminado por Decreto 888/24 del PEN, en el uso de facultades derivadas de la Ley de Bases.

Este hecho generó una manifestación del COFEMA que expresó el rechazo a tal medida. Ahora se resolvió agilizar la distribución de los fondos disponibles, los cuales se distribuirán a las provincias -como Jujuy- que hayan cumplido hasta dentro de 120 días con todas las exigencias administrativas que genera la normativa de bosques nativos.

Más de 242 millones de pesos destinados a la conservación de los bosques nativos debería recibir la provincia de Jujuy antes de fin de año, en el marco de la Convocatoria 2024 prevista por la Ley 26.331.

Fin del fideicomiso

El fondo fiduciario de Bosques Nativos será eliminado por Decreto 888/24 del PEN, en el uso de facultades derivadas de la Ley de Bases. Frente a la inminencia de la liquidación del fiduciario, la Dirección de Bosques Nativos de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación trabaja en conjunto con el Ministerio de Economía de la Nación para evitar que dichos fondos se destinen al Tesoro y se diluya el objetivo para el cual fueron destinados originariamente.

A esos efectos, COFEMA aprobó una herramienta para que la Subsecretaría de Ambiente de Nación pueda continuar con las gestiones y lograr destrabar la distribución de los fondos a las provincias.

La Ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, señaló que –si bien hubo un rechazo de este Consejo a la disolución del fideicomiso- «frente a la inminencia de su liquidación, es necesario que los fondos cumplan con el objeto dispuesto por la Ley 26.331 y facilitar que todas las provincias puedan completar condiciones pendientes para acceder a fondos de las convocatorias 2022, 2023 y 2024”.

Aclaró que Jujuy se encuentra al día con todas las rendiciones, inclusive –agregó- “ya hemos realizado la convocatoria 2024 y los planes aprobados ya fueron cargados en el sistema, por lo que estamos a la espera que se deriven los fondos a la provincia, que ascienden a una suma superior a los 242 millones de pesos, para distribuir entre los productores que accedieron a la convocatoria».

Enfatizó Zigarán que “tenemos la expectativa que dichos fondos lleguen en el mes de diciembre, según lo anticipado por la autoridad ambiental nacional”.

Durante la Asamblea la ministra jujeña, que preside la Comisión de Bosques Nativos, estuvo junto al director de Bosques y Manejo y Uso del Suelo, Javier Albanesi.

La reunión fue presidida por Martín Recamán (Misiones), y en representación de la autoridad nacional participaron el director interjurisdiccional de la subsecretaría de Ambiente, Juan Rodrigo Walsh, junto al ahora ex director nacional de Bosques, Octavio Pérez Pardo.

“Entendemos que la dirección nacional de Bosques hizo un gran esfuerzo para que las provincias puedan contar con esos recursos antes de la liquidación del Fideicomiso, por eso aprobamos esta Resolución”, reconoció la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy.

La retirada de Argentina de la COP29 preocupa a las provincias

Por otra parte, también en ocasión de la Asamblea Extraordinaria del COFEMA, los referentes ambientales de los gobiernos provinciales se expresaron en relación al retiro de la delegación argentina de la COP 29 que se está desarrollando en Bakú, Azerbaiyán.

A propósito, aprobaron mayoritariamente una Declaración manifestando la preocupación por la ausencia de las autoridades del gobierno nacional en las negociaciones e instaron a retomarlas.

“Todas las provincias estamos muy preocupadas por las implicancias que esto puede tener en términos de acceso a oportunidades de financiamiento, recursos y fortalecimiento de la acción climática local”, dijo Zigarán.

Destacó la ministra que en la COP 29 se están definiendo cuestiones relevantes que tienen que ver con la meta colectiva y cuantificable de financiamiento climático, así como la meta global de adaptación.

“Esto –explicó- significa que se establecerá cuánto tienen que aportar los países desarrollados para financiar a los países en desarrollo entre los que se encuentra la Argentina; y cómo se van a distribuir esos fondos. Pero además se discute la imperiosa necesidad de avanzar en adaptación, estableciendo metas concretas al efecto”.

Además, la ministra jujeña también dijo que en esta COP en particular se espera que se termine con la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, que incorpora definiciones respecto a los mercados de carbono.

A propósito, detalló que “es muy importante darles claridad, transparencia y seguridad a los mercados de carbono para avanzar en certificaciones que nos permita, a los estados subnacionales por ejemplo, acceder a financiamiento climático”.