Buenos Aires | Inauguraron en Campana la nueva planta de Corona Dorada de producción de palillos de madera para exportación

El intendente de Campana, Sebastián Abella, recorrió la línea de producción y ponderó la llegada de nuevas inversiones para generar nuevas oportunidades de empleo. De la misma manera, se expresaron desde la Asociación Forestal Argentina (AFoA). El propietario de Corona Dorada, Enrique Ríos, manifestó su entusiasmo por el inicio de las operaciones y agradeció el apoyo recibido por las dependencias municipales para agilizar la puesta en marcha de la planta.

BUENOS AIRES (26/6/2024).- La empresa maderera mexicana «Corona Dorada» inauguró su nueva planta de producción maderera en Campana, provincia de Buenos Aires, dedicada a la fabricación de palillos de álamo y otros productos de madera para exportación.

El intendente del municipio, Sebastián Abella, encabezó la inauguración oficial, celebrando la llegada de esta inversión que promete impulsar la economía local y generar empleo.

La planta, ubicada en un predio lindero al arroyo El Potrero, sobre la ruta 6, es un proyecto significativo para la región.

«Con gran orgullo y celebrando la llegada de nuevos capitales al sector», expresó la Asociación Forestal Argentina (AFoA), cuya entidad gremial empresaria estuvo presente en la inauguración.

Impacto económico y creación de empleo

En su fase inicial, la planta emplea a 10 personas y se espera que las exportaciones alcancen seis contenedores mensuales. Los planes de expansión incluyen la elaboración de palitos de helado y otros productos de madera, con una proyección de aumentar el personal a 40 empleados en el corto plazo. Esta expansión no solo beneficiará a la empresa, sino que también brindará nuevas oportunidades laborales para los habitantes de Campana.

Durante el acto de inauguración, el intendente Abella, junto al gerente de la compañía Enrique Ríos, recorrieron la línea de producción y se interiorizaron sobre el proceso y la avanzada maquinaria utilizada. Abella destacó la importancia de esta inversión: «Es una felicidad enorme acompañar la radicación de una empresa en nuestra ciudad porque demuestra la confianza que genera el Municipio para invertir, así como las oportunidades para los vecinos al crearse nuevos puestos de trabajo y para los productores forestales del Delta».

Proyecciones futuras

La planta de «Corona Dorada» no solo se centra en la producción de palillos de álamo, sino que también planea diversificar su producción y aumentar significativamente su capacidad productiva. Enrique Ríos manifestó su entusiasmo por el inicio de las operaciones y agradeció el apoyo recibido por las dependencias municipales para agilizar la puesta en marcha de la planta.

La radicación de la empresa en Campana subraya la confianza de inversores extranjeros en la región y promete un impacto positivo tanto en la economía local como en la vida de los vecinos. Con esta nueva planta, Campana revaloriza la zona como punto clave en la producción forestal del Delta, reforzando su papel en la industria y abriendo nuevas vías para el crecimiento y desarrollo local.