Buenos Aires será sede del segundo encuentro Argentina Carbon Forum para impulsar el mercado de carbono y debatir las perspectivas del sector privado 

El próximo 4 y 5 de junio, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires será sede del Argentina Carbon Forum por segunda vez. Este foro de expertos tiene como objetivo reunir a todas las partes interesadas en los mercados de carbono, tanto públicos como privados, para intercambiar propuestas y experiencias y así impulsar la acción climática en el país.

BUENOS AIRES (Mayo 2024).- La Mesa de Carbono Forestal Nacional, elegida como un aliado estratégico en este programa, tendrá un destacado protagonismo con su propio evento paralelo el 4 de junio a las 15 horas, en el marco del segundo encuentro Argentina Carbon Forum a realizarse en Buenos Aires, los días 4 y 5 de junio.

La Mesa de Carbono Forestal Nacional contará con un «side event» el 4 de junio a las 15 horas, donde se debatirán las perspectivas del sector privado en el contexto de los mercados de carbono en Argentina. Además, su coordinador, Juan Pedro Cano, moderará el Panel de discusión sobre «Soluciones basadas en la Naturaleza» el 5 de junio a las 10 horas.

Un evento con amplia oferta de conocimientos

El Argentina Carbon Forum ofrecerá una combinación de conferencias magistrales, paneles de discusión y talleres especializados a cargo de expertos locales e internacionales. Este evento es una plataforma clave para que los asistentes accedan a las últimas tendencias del mercado de carbono, datos y análisis globales y regionales sobre desarrollo de mercado y financiamiento sostenible.

Además, proporciona una oportunidad única para conocer las proyecciones futuras en mercados emergentes y desarrollados y para construir conexiones con tomadores de decisiones y contrapartes importantes en el gobierno y sectores privados involucrados en la sostenibilidad y la acción climática.

Perspectivas del sector privado en el mercado de carbono

En el contexto del foro, la Mesa de Carbono Forestal Nacional convoca a una conferencia titulada «Perspectivas sobre el mercado de carbono en Argentina desde el sector privado: contexto, experiencias y oportunidades para la industria agroforestal».

En esta sesión, Juan Pedro Cano, coordinador general de la Mesa, disertará sobre la experiencia y proyección en Argentina, presentando proyectos del sector agroforestal, incluyendo plantaciones comerciales, bosques nativos y ganadería.

El panel contará con destacados oradores como Nidia Boggio, CEO de GMF Latinoamericana; Tomás González Arata, Head of Field Operations de Nideport by GBM; y Florencia Groba, responsable de Desarrollo de Negocios de Aike NBS. La moderación estará a cargo de Claudia Peirano, directora ejecutiva de la Asociación Forestal Argentina.

El Argentina Carbon Forum se presenta como un evento imprescindible para todos aquellos interesados en el desarrollo sostenible y la acción climática en Argentina, ofreciendo una plataforma única para el intercambio de conocimientos y la colaboración entre diversos sectores.

Los mercados de carbono en el mundo

A nivel global existen más de 12.000 proyectos de captura y reducción de emisiones certificados y registrados bajo estándares internacionales. A pesar de que sólo el 6% de dichos proyectos son de SBN, en los años 2021 y 2022 este sector comercializó el 46% de todo el volumen de transacciones del mercado voluntario. El valor de los mercados casi se cuadruplicó en 2021 y 2022 impulsado por proyectos SBN (usd10 mil millones totales desde 2005 y usd2 mil millones anuales sólo en 2021 y 2022).

En los últimos 5 años en Latinoamérica se emitieron el 22% de los créditos de carbono emitidos en todo el mundo, provenientes de un total de 457 proyectos, siendo así la segunda región proveedora de reducciones de emisiones certificadas. Pero si se observan solamente los proyectos de SBN, el 50% de los créditos fueron generados en esta región.

Los proyectos de carbono de SBN promueven la conservación, uso sustentable y restauración de bosques nativos, el desarrollo de plantaciones forestales y el manejo mejorado de forestaciones y producciones agropecuarias existentes, generando así no sólo impactos positivos en los ecosistemas y el ambiente, sino también en las comunidades locales y titulares de tierras mediante ingresos económicos adicionales.

Los mercados de carbono en Argentina

La Mesa de Carbono Forestal Nacional está conformada por más de 40 empresas, instituciones y personas de la cadena de valor de los mercados de carbono forestal de Argentina, enfocadas en el sector forestal argentino, pero con una visión futura multisectorial para un trabajo mancomunado e integrador.

De hecho, sus miembros trabajan en la conservación, manejo mejorado y restauración de bosques nativos y en la producción forestal, representando en este último caso el 80% de las plantaciones forestales del país. En el ámbito de la MCFN solamente, existen actualmente proyectos de carbono forestal en etapa de evaluación, desarrollo y certificación por un total de 400.000 hectáreas (20 veces más que la superficie actual).

Estos proyectos permitirían capturar y prevenir emisiones por un total aproximado de 50M de toneladas d e CO2, lo cual equivale a más del 60% de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático el cual es parte del compromiso de reducción de emisiones presentada por Argentina ante Naciones Unidas.

Hasta fines del año 2022, de los más de 12.000 proyectos registrados a nivel global tan sólo 61 fueron en Argentina, lo cual representa el 0.5% del total de ellos. Ello refleja que el marco político y normativo actual no estaría promoviendo e incentivando el desarrollo de proyectos de captura y reducción de emisiones a pesar de las grandes posibilidades que existen, y a pesar de las experiencias que ya se han desarrollado en el país.

Desde la MCFN se ha elaborado un proyecto de normativa para brindar seguridad jurídica y transparencia internacional de los mercados de carbono en Argentina. Asimismo, desde la nueva administración de gobierno nacional se ha puesto en agenda el diseño de un Sistema de Comercio de Emisiones para el país.