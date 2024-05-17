InFoPro Misiones participó en importante reunión técnica de asociaciones forestales en Brasil

La ciudad de Mafra, en el estado de Santa Catarina (Brasil), fue sede de un encuentro crucial para el sector forestal, del cual participaron autoridades y técnicos del Instituto Forestal Provincial de Misiones. Fueron invitados por Asociación Paranaense de Empresas de Base Forestal (Apre) y la Asociación Catarinense de Empresas Forestales (ACR), Ailson Loper y Mauro Murara, respectivamente.

Fuente y fotos: InFoPro Misiones

MISIONES (17/5/2024).- El presidente del Instituto Forestal Provincial, Hugo Escalada, acompañado por parte de su equipo técnico, respondió a la invitación de los directores ejecutivos de la Asociación Paranaense de Empresas de Base Forestal (Apre) y la Asociación Catarinense de Empresas Forestales (ACR), Ailson Loper y Mauro Murara, respectivamente.

La jornada técnica reunió a autoridades, empresas y profesionales del sector, quienes presenciaron charlas magistrales sobre diversos temas de relevancia.

Se abordaron técnicas alternativas de restauración forestal, estrategias para combatir la avispa de la madera y se exploró el contexto legislativo forestal de ambos estados.

Además, se generó un espacio de debate sobre la realidad regional del sector, sus amenazas y desafíos.

Por la tarde, se concluyó con una visita guiada a las instalaciones de Madem, la empresa anfitriona ubicada en Rio Negro, estado de Paraná. Esta instancia ofreció una oportunidad única para conocer de cerca las prácticas y tecnologías aplicadas en el ámbito forestal, consolidando así el intercambio de conocimientos y experiencias entre los actores clave de la industria.

La presencia de Infopro en este evento subraya su compromiso con el desarrollo y la colaboración en el ámbito forestal, reafirmando su papel como un referente en el sector.