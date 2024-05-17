Conflicto en Patagonia | Organizaciones científicas y ambientales exigen urgente revisión de la legislación para garantizar la convivencia entre fauna silvestre y producción

Desde sectores de la ciencia y organizaciones civiles piden detener la caza de guanacos, pumas y zorros, en un llamado urgente, instan a las autoridades de las provincias patagónicas a revisar de manera inmediata su legislación vigente.

Fuente: FVSA

BUENOS AIRES (17/5/2024).- Con el objetivo de detener la habilitación de la caza de especies clave como pumas, zorros y guanacos, cruciales para los ecosistemas naturales de la región, diversas organizaciones científicas y de la sociedad civil pidieron a las autoridades revisar en forma urgente la legislación para lograr una convivencia entre la fauna silvestre y la producción ovina de la región.

El conflicto entre la fauna patagónica y la producción ovina ya alcanzó proporciones críticas, demandando un enfoque adecuado que promueva la coexistencia.

Las leyes provinciales actuales, que favorecen la caza y ofrecen recompensas, son consideradas obsoletas por estas organizaciones. Argumentan que estas medidas pasadas de época ignoran los enfoques modernos que buscan una producción en armonía con la conservación ambiental.

De esta forma, Aves Argentinas, la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN para Meso y Sudamérica, el Comité Argentino de la UICN, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Patagónica Natural, la Fundación Vida Silvestre Argentina y

Grupo Especialistas en Camélidos Sudamericanos (GECS) de la UICN se unieron para fundamentar los planteos de urgente revisión que de marcha atrás a estas medidas.

«A lo largo del tiempo, se ha demostrado que esta estrategia no resuelve el problema complejo que enfrentan», aseveran los especialistas.

Entre las propuestas presentadas por estas organizaciones se destacan:

Numerosas evidencias revelan que el problema de desertificación que afecta a la región patagónica se deriva de una historia de uso y manejo inadecuado de la carga ganadera de herbívoros domésticos, y no de la presencia del guanaco. Un manejo apropiado del ganado y de los recursos forrajeros favorece la coexistencia entre herbívoros domésticos y nativos;

Los estudios científicos demuestran que la mayoría de los predadores tope, como zorros y pumas, no predan sobre animales domésticos. Por el contrario, las poblaciones saludables de estos depredadores previenen explosiones demográficas de otras especies como liebres europeos y guanacos. Asimismo, depredadores topes como el puma contribuyen a mantener bajas las densidades de meso depredadores como el zorro colorado.

Existen evidencias de que perros domésticos o asilvestrados suelen generar mayores daños que los carnívoros nativos, contribuyendo y perpetuando la confusión y estigmatización de los carnívoros silvestres.

La convivencia con el guanaco, los pumas y los zorros colorados, incluyendo posibles acciones de manejo como la implementación de un uso sostenible del guanaco o el control de individuos “problema” de carnívoros, debe ir de la mano del delineamiento de programas y planos de conservación y manejo con evidencia científica que aseguran poblaciones saludables de estas especies.

Los programas y planes de manejo sostenible deben implementarse bajo la fiscalización y control de las autoridades competentes de las provincias, conformando comisiones o mesas de trabajo interdisciplinarias e intersectoriales en conjunto con autoridades nacionales competentes. Estas entidades deben monitorear su implementación, identificando posibles problemas o conflictos con las actividades productivas, y analizando diferentes alternativas de manera conjunta para solucionarlos. Resulta fundamental que el desarrollo de estos programas y planes se realice de manera abierta, participativa y responsable, basado en evidencia científica y teniendo en cuenta la situación particular de la especie en cada provincia. Además, deberán ser actualizados periódicamente para mantener su vigencia y efectividad.

Censos de la población de estas especies, llevados a cabo por expertos con metodologías similares y/o comparables, actualizados y validados, son una herramienta fundamental para la toma de decisiones en el marco de un manejo adaptativo por parte de las autoridades de aplicación.

La toma de decisiones no debe basarse en estimaciones numéricas provistas por los productores ni tampoco poner en manos del titular de la tierra la selección de la persona a cargo de llevar adelante la caza, de los medios de caza, entre otros asuntos.

No pueden habilitarse temporadas de caza de guanacos, pumas y zorros estableciendo cupos arbitrarios de piezas por cazador, ni mucho menos implementar regímenes de recompensas por la caza de pumas y zorros, sin antes contar con estudios de poblaciones de tales especies. Es imprescindible realizar una evaluación exhaustiva del impacto ambiental de la caza promovida, así como ponderar otras prácticas alternativas para la protección del ganado, diferentes a la caza. Asimismo, se deben llevar a cabo estudios que describan la problemática que ha originado los regímenes de recompensa referidos, antes de considerar su implementación.

Estas organizaciones hacen un llamado a las autoridades provinciales y nacionales para establecer mesas de trabajo que incluyan a todos los actores relevantes, desde productores hasta legisladores, con el objetivo de encontrar soluciones responsables y duraderas para promover la convivencia entre la vida silvestre y la producción ganadera.

«Es momento de abordar el conflicto con seriedad y compromiso, buscando resultados tangibles en esta década crucial para la restauración ambiental», concluyeron en un reporte de prensa que dieron a conocer este viernes.

Para los especialistas de las organizaciones ambientales y científicas, cuando los problemas no se atienden de forma debida y responsable, indefectiblemente vuelven a surgir año a año incrementando el conflicto que los subyace. «Es así como nuevamente los guanacos, los pumas y los zorros colorados se encuentran en el ojo de la tormenta señalados como enemigos acérrimos de las ovejas y los productores ganaderos», explican.

En tiempos actuales de redes sociales sin control y abundancia de noticias falsas, reflexionan que «nos encontramos con un sinfín de miradas y apreciaciones poco fundamentadas en datos de la realidad y la ciencia. Y mientras tanto se siguen poniendo en el banquillo de los acusados a inocentes en esta historia sin atender los aspectos de fondo que garantizarían comenzar a transitar un camino para un abordaje adecuado del tema. Las legislaciones actuales que promueven la caza de guanacos, pumas y zorros para resolver el

conflicto con la producción ovina son anacrónicas e ignoran las nuevas formas de producir en

armonía con la conservación de la naturaleza y han demostrado no ser una verdadera solución, para un problema complejo», advirtieron.