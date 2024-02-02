Corrientes | El gobernador Valdés y representantes de la SRA analizaron las problemáticas agrícola, ganadera y forestal

Fue el jueves, en una reunión en Buenos Aires, el gobernador Gustavo Valdés se reunió con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Juntos, evaluaron políticas públicas impulsadas por la Provincia para el sector y repasaron la situación social, productiva e industrial del país.

Fuente: República de Corrientes

CORRIENTES (2/2/2024).- El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, mantuvo el jueves 1 de febrero una reunión en Buenos Aires con representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), con quienes analizó la situación del campo correntino y las políticas públicas impulsadas por el Estado provincial para el sector.

«En una reunión de trabajo con la Sociedad Rural Argentina –encabezada por su presidente, Nicolás Pino–, abordamos la actualidad agrícola, ganadera y forestal de Corrientes, así como las políticas públicas sectoriales impulsadas por el Gobierno de Corrientes», publicó Valdés en su cuenta de la red social X.

«También intercambiamos visiones e ideas sobre la situación social, productiva e industrial del país, además de coincidir en que el campo, como pilar económico argentino, debe ser estimulado desde el Estado para que produzca más, mejor e impulse el desarrollo», agregó el mandatario.

En tanto, en la misma red social, la SRA publicó: «Hoy nos visitó el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Desde la Sociedad Rural Argentina seguimos reuniéndonos con los representantes de los poderes ejecutivos provinciales durante todo el mes de enero».

La entidad, detalló: «Hablamos de ganadería y forestación, como así también de las producciones regionales y bonos de carbono. También de las inversiones privadas en la provincia, el estado de los caminos rurales, entre otras cosas».

«Compartimos que las retenciones son un pésimo impuesto y que deben ser eliminadas», concluyó la SRA.

Un día antes, el martes, Valdés se reunió con el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, y Patricio Frydman, gerente comercial en la Casa de la Provincia de Corrientes, en la CABA.

El propósito principal de la reunión fue abordar los eventos agroindustriales planificados para 2024 y cómo potenciar la presencia de Corrientes. En este encuentro, ambas partes consolidaron su compromiso con el desarrollo económico y la promoción de la innovación agroindustrial.

Corrientes será sede de las Nacionales edición Santander de las razas Braford, Brangus y Brahman, que se realizará del 27 al 31 de mayo, en la Sociedad Rural de Corrientes.