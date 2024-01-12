Como puntos neurálgicos y de máxima urgencia, CONFIAR manifestó su preocupación por los Derecho de Exportación (DEX) que se aplican en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que se está discutiendo en Extraordinarias.

Fuente: CONFIAR

BUENOS AIRES (14/1/2024),. De aplicarse el gravamen del 15% no solo se perderían mercados en el exterior, sino que se produciría una abrupta caída de la actividad de toda la cadena y la pérdida de unos 10.000 puestos de trabajo sólo en madera y tableros. Al mismo tiempo se reiteró el pedido de la rápida convocatoria a la conformación de la Mesa de Diálogo Público-Privado Foresto Industrial.

Representantes de las cinco entidades que conforman el Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR), concurrieron esta semana a una reunión de trabajo con Fernando Vilella, secretario de Bioeconomía; Pedro Vigneau, subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios; y Sabina Vetter, directora nacional de Desarrollo Foresto Industrial.

CONFIAR le expresó al secretario su “profunda preocupación por la inclusión de los productos de base forestal con derechos de exportación a 15% en el Art. 200 del proyecto de ley de referencia.

Esta modificación respecto de la situación actual, implicará una reducción de ingresos fiscales y de divisas, impactando negativamente en las economías regionales, en empleo e inversiones, por lo que solicitamos incluir al complejo exportador sector foresto-industrial dentro del Art.206”.

CONFIAR está integrado por las entidades representantes de toda la cadena foresto industrial: la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), la Asociación Forestal Argentina (AFoA), la Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA), la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Cada una de estas entidades han hecho una evaluación de los posibles problemas que enfrentarán, especialmente en cuanto a el impacto negativo tanto en las exportaciones como en el empleo que genera para el sector.

CONFIAR presentó un informe donde se evalúa el impacto de los DEX, con datos reales de empresas de base forestal que exportan rollos, celulosa, tableros, madera aserrada y pellets, así como empresas de papel.

En todos los casos, el margen bruto de las actividades se ve reducido con la nueva situación de valor del dólar, costos y retenciones del 15%. Esto reduce sensiblemente la competitividad y dificulta las posibilidades de mantener las ventas en el exterior.

“La situación más grave se da en exportación de rollos y papeles a base de fibra virgen -que quedan con margen bruto negativo- y en exportaciones de madera aserrada -en las que el margen bruto prácticamente desaparece”, explican desde la entidad.

En los otros casos, la reducción del margen imposibilita continuar exportando a ciertos mercados que se han conseguido recientemente y luego de años de gestión, como el de China.

Presentación de ejemplos:

● EXPORTACIÓN DE ROLLIZOS: en cuanto a pérdida de empleo, CONFIAR estima que se paralizaría la actividad de los puertos de Entre Ríos (Concepción de Uruguay e Ibicuy) lo que generaría la pérdida de miles de puestos de trabajos directos.

Cabe destacar que la exportación de rollizos contrata adicionalmente una flota de más de 400 camiones diarios para el transporte de la mercadería y otros 60 adicionales en cada embarque para exportación. También se derivaría en la paralización de la línea Urquiza de trenes que había sido reactivada luego de varios años de cierre, por la actividad de exportación de rollizos de madera.

COMPLEMENTARIEDAD: Las exportaciones de rollos representan solo el 5% de la madera cosechada anualmente en plantaciones forestales. De cada hectárea cosechada, se exporta bajo la modalidad de rollos un 60% mientras que el restante 40% queda disponible para mercado interno, ya sea para ser usado en tableros, madera aserrada y debobinado. En caso de suspenderse las mencionadas exportaciones, se produciría un fuerte impacto en los incentivos a continuar las inversiones forestales.

INDUSTRIA DE LA MADERA Y TABLEROS

En la actualidad, la industria maderera se ve afectada no solo por el aumento de los derechos de exportación, sino también por la tendencia a la baja en los precios internacionales de la madera desde 2021. Esta disminución, sumada al incremento de las retenciones, resultaría en pérdidas económicas significativas para el sector exportador al llevar a cabo operaciones de comercio exterior.

Por otro lado, en el ámbito de las industrias de madera y tableros, se prevé un efecto colateral en el que las empresas dirigirán un mayor volumen de su producción al mercado interno. Esta situación afectará a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que abastecen la demanda interna, generando un impacto considerable en el empleo en diversas provincias. Se estima que más de 600 empresas podrían enfrentar cierres o reducciones en la cantidad de turnos, lo que resultaría en una pérdida aproximada de 10,500 empleos.

INDUSTRIA DE LA CELULOSA Y EL PAPEL

En el caso de celulosa, papeles y también tableros, la importación de los productos fabricados en el país se podrá realizar sin aranceles desde el Mercosur, mientras que la exportación tendría el 15% de DEX, lo que hará absolutamente imposible competir impactando fuertemente en el empleo y la actividad local. Además, aumentarán las importaciones y la necesidad de divisas.

REDUCCIÓN DE INVERSIONES

El sector tiene altas expectativas que se concreten importantes inversiones foresto-industriales, las que quedarán nuevamente en espera de condiciones de competitividad y normativas similares a las que ofrecen los países vecinos y el resto del mundo. Esta combinación de factores implica una reducción de ingresos de divisas y de ingresos fiscales, impacto contrario al buscado.

LA POTENCIALIDAD DE UN SECTOR CLAVE DE LA BIOECONOMÍA

Como cadena industrial, CONFIAR representa a un sector que involucra a 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales; incluye a 13.000 productores forestales y más de 6.000 empresas. Emplea en forma directa y formalmente a más de 100.000 personas y exporta alrededor de 700 millones de dólares anuales y que fácilmente podría aumentar a más de 2,6 mil millones.

“El sector foresto-industrial es uno de los motores más importantes que tiene el país para generar empleos y divisas basados en productos que son renovables, reciclables y de muy baja huella de carbono que los convierte en bienes y servicios de alta demanda internacional. Ofreciendo productos como celulosa, papel y embalajes, madera y muebles, bioenergía, biomateriales, productos químicos y hasta servicios ambientales como son los bonos de carbono, la cadena foresto-industrial tiene amplio espacio para crecer en forma sostenible. Nuestros vecinos, Uruguay, Chile y Brasil han mostrado que se puede”, confirman desde el Consejo.

Con la intención de evitar las consecuencias negativas que se producirían a partir de la aplicación del nuevo gravamen del 15% sobre las exportaciones foresto industriales, CONFIAR envió cartas con el informe al Presidente de la Cámara de Diputados, a los jefes de todos los bloques en Diputados; a los presidentes de las tres Comisiones que tratarán el Proyecto: Asuntos Constitucionales; Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y a los tres gobernadores de las provincias que constituyen la principal cuenca forestal con fines industriales Misiones, Corrientes y Entre Ríos, poniéndose a disposición para aclarar y profundizar el análisis de la problemática sectorial que se enfrenta.

Acerca de CONFIAR: El Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR), creado por AFCP, AFoA, ASORA y FAIMA, representa a toda la cadena foresto industrial, desde la actividad forestal hasta el agregado de valor en todas sus formas. Tiene el objetivo de promover el desarrollo de la forestación, de la industria de base forestal y sus industrias y servicios de apoyo en todo el territorio de la República Argentina en forma económicamente competitiva, socialmente responsable y ambientalmente sostenible en el contexto conceptual de una bioeconomía circular.