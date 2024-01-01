Neuquén | Cayó un rayo y desató un gran incendio que afecta al bosque nativo

En medio de una tormenta eléctrica, se inició un incendio de grandes proporciones que afecta a la zona de Ñorquinco, departamento de Aluminé. «Anoche cayó un rayo», advirtió Martín Giusti, de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos. El gobierno provincial monitorea la situación y puso a disposición recursos para extinguir el fuego.

Fuente: Con información de LMNeuquén y El Cordillerano

NEUQUEN (1/1/2024).- El incendio forestal se desató en la madrugada de este domingo, última día del año 2023, y se propagó rápidamente por un área de 20 hectáreas de bosque nativo, afectando araucarias, lengas y ñires.

En respuesta al incendio, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia, a cargo de la doctora Luciana Ortiz Luna, realiza un monitoreo de la situación y puso a disposición recursos para extinguir el fuego. Además, se utilizó el helicóptero provincial que hace días gestionó el gobernador Rolando Figueroa, para realizar un reconocimiento de la zona y trasladar personal.

Las tareas de combate del fuego están a cargo del director provincial John Cuiñas, y de Juan Silva, director general de la zona Aluminé, del Sistema Provincial de Manejo del Fuego. También trabajan dos cuadrillas de 10 brigadistas cada una.

Según informó Giusti, se continuará enviando recursos a medida que surjan necesidades. «Por ahora, el incendio fue contenido», confirmó a LMN.

El incendio de Ñorquinco se produce en un contexto de preocupación por el riesgo de incendios forestales en la provincia del Neuquén. En los últimos años, la región registró una serie de incendios de gran magnitud, que afectaron a miles de hectáreas de bosques nativos.

Las autoridades provinciales tomaron medidas para prevenir los incendios, como la implementación de un sistema de alerta temprana y la capacitación de brigadistas. No obstante, el riesgo de incendios sigue siendo alto debido a las condiciones climáticas de la región, propicias para la propagación del fuego.

Reporte

Las llamas, impulsadas por los vientos generados durante la tormenta, se extendieron afectando aproximadamente 20 hectáreas de terreno forestal. En este momento, gracias a la pronta respuesta de los brigadistas y las autoridades locales y provinciales, el incendio se encuentra bajo control. Así lo informaron desde el municipio de Aluminé.

Es importante resaltar la colaboración conjunta entre la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos de la provincia, en coordinación con Sistema Provincial de Manejo del Fuego, quienes están trabajando de forma coordinada para gestionar esta situación de manera efectiva. Las tareas de combate del fuego están a cargo del director provincial, John Cuiñas, y de Juan Silva, director general de la zona Aluminé, del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Recomiendan a la población estar atenta a las indicaciones de seguridad emitidas por las áreas oficiales. Se informará el avance de la situación.