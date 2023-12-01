La historia del agricultor misionero Marino Jungblut recorre el mundo como ejemplo de restauración de la Selva Misionera en las chacras

En el sitio oficial de la ONU y FAO, en el marco de la Decada sobre la Restauración de Ecosistemas 2021-2023, dieron a conocer la historia del pequeño productor yerbatero de Ruiz de Montoya, en Misiones. Su iniciativa de transformación de su chacra productiva con la restauración de bosques nativos es acompañada por la Fundación Hora de Obrar. Marino Jungblut se propuso reintroducir árboles nativos y plantas frutales en sus campos y fomentar un ecosistema próspero, cuidando sus tierras como un legado. De esta forma, por medio del programa «Crece Selva Misionera», agricultores e iglesias colaboran en la restauración de la ecorregión del Bosque Atlántico que aún se conserva en el norte argentino.

Fuente: ONU-Década de la Restauración de Ecosistema 2021-2030

ARGENTINA (3/12/2023).- Arraigado en el corazón de la provincia de Misiones, al norte de la Argentina – al límite con Brasil y Paraguay-, un productor yerbatero emprendió un viaje guiado por el compromiso de proteger el ambiente. Su empeño fue acompañado por la Fundación Hora de Obrar, a través del proyecto «Crece Selva Misionera» que ya logró plantar 190.000 árboles nativos a lo largo de 390 hectáreas y más de 2.200 personas sensibilizadas en tres años y medio, avanzando en esta visión transformadora con resultados positivos en la región.

Misiones es una de las provincias más pequeñas en términos de superficie del país, pero es una de las más densamente pobladas. Ubicada en la triple frontera se entremezclan culturas, identidades y lenguas, de origen nativo, guaraní, suizo, portugués, polaco, alemán e italiano.

Algo de esta mixtura se puede reconocer en Marino Jungblut, un pequeño productor yerbatero oriundo de la localidad de Ruiz de Montoya. La tierra que cultiva Marino, no es simplemente un medio de vida; es un legado. A sus 65 años, a punto de jubilarse, el vínculo familiar con su chacra atravesó varias generaciones: «Esta chacra era de mi padre, y he estado a cargo durante muchos años. En unos años espero que mi hija tome la posta», comenta con orgullo.

La historia de Marino toma relevancia global en el marco del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el período comprendido entre 2021 y 2030. El Decenio, dirigido por el PNUMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el apoyo de sus asociados, tiene por objeto prevenir, detener y revertir la pérdida y degradación de los ecosistemas en todo el mundo.

Su objetivo es recuperar miles de millones de hectáreas de ecosistemas terrestres, costeros y acuáticos. El Decenio de las Naciones Unidas constituye un llamamiento mundial a la acción que reúne el apoyo político, la investigación científica y los recursos financieros necesarios para fomentar masivamente la restauración.

Misiones no solo una provincia conocida por sus Cataratas del Iguazú, sino también por lo que queda viva de su exuberante Selva Paranaense, hogar de numerosas especies de animales y plantas, que se extiende por Argentina, Brasil y Paraguay. Misiones es Capital Nacional de la Biodiversidad ya que posee el mayor bloque de selva continua que aún permanece en pie, ocupando cerca del 50% de la superficie de la provincia.

Sin embargo, actualmente se conserva menos del 8% de la ecorregión del Bosque Atlántico. Esta pérdida de biodiversidad y degradación se debe a la expansión sin control de la frontera agropecuaria, a la sobreexplotación del bosque, al desarrollo de represas y otras obras de infraestructura, que dejan un paisaje fragmentado, y a la caza ilegal de fauna silvestre.

No es casual, con este modelo económico extractivo, que la pobreza afecte a aproximadamente la mitad de la población misionera. La necesidad de proteger y conservar la selva paranaense, no solo como un patrimonio natural, sino también como un sustento para las comunidades locales, se vuelve imperante.

Un proyecto común para construir un futuro sostenible

Con este objetivo, la Fundación Hora de Obrar, diseñó el proyecto Crece Selva Misionera. Hora de Obrar es una iniciativa de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, de tradición unida, luterana y reformada, que entiende que el cuidado del ambiente es una responsabilidad de todos los cristianos y cristianas, que deben protegerlo para las futuras generaciones.

Con este compromiso de fe, el proyecto Crece Selva Misionera se centra en mitigar los efectos del cambio climático, combatir la deforestación, fomentar la reforestación y reconvertir los sistemas de producción, con un enfoque integral, que está demostrando muy buenos resultados en la región.

Restauración de la selva y reconversión de los sistemas productivos

La reforestación de árboles en cultivos agrícolas es crucial para mitigar y adaptarse al cambio climático. Actúan como sumideros de carbono, reduciendo la concentración de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Dan sombra y regulan la temperatura.

A su vez, mejoran la calidad del suelo, aumentando la capacidad de retener agua y resistir sequías. De esta manera, la diversificación de cultivos con árboles nativos aumenta la resiliencia y protege los cultivos de daños causados por fenómenos climáticos cada vez más extremos.

Marino conoce el contexto ambiental de su provincia y sus preocupaciones acerca del ambiente lo impulsaron a buscar formas de mejorar sus prácticas agrícolas, especialmente en relación con su producción de yerba mate.

“La idea es conservar la tierra y la naturaleza. Que nuestros descendientes puedan seguir disfrutando de todo lo que Dios creó… Yo tengo la intención de seguir con esto mientras tenga fuerzas”.

Acompañado por la Fundación Hora de Obrar, Jungblut se embarcó en una transformación decidida de su chacra. Su objetivo es reintroducir árboles nativos y plantas frutales en sus campos y fomentar un ecosistema próspero. Reconociendo los numerosos beneficios de combinar la agricultura tradicional con especies autóctonas, abrazó los métodos agroforestales como parte integral de su visión.

«Una de nuestras principales actividades es la reforestación de los ambientes naturales en la selva misionera, así como la reconversión de los sistemas de producción en las chacras de la región, especialmente en las de yerba mate. Esta especie tiene sus raíces en la selva paranaense, por lo que la incorporación de especies nativas en las chacras de yerba mate es altamente beneficiosa», señala Mara Schedler, ingeniera agrónoma del equipo de la Fundación Hora de Obrar, mientras acompaña a Marino a encontrar un sitio para plantar nuevos árboles.

Caminar entre las líneas de yerba mate de Marino es prueba del éxito de esta estrategia. Plantas nativas y yerba mate conviven en armonía aprovechando la sombra que brindan los árboles nativos. Aquellos de gran porte son excelentes exploradores del suelo, capturando y absorbiendo nutrientes en profundidad y liberándolos en la superficie a través de la caída de hojas. Además, mejoran la porosidad del suelo, lo que favorece la infiltración del agua.

“En Misiones, donde los suelos han sufrido degradación y compactación debido a prácticas agrícolas tradicionales, la presencia de árboles se convierte en una herramienta fundamental para restaurar la fertilidad química, física y biológica de las chacras”, explica Mara. Además, atraen a diversas especies de aves, que juegan un papel importante en la cadena trófica y contribuyen al control biológico de plagas.

Creciendo con una red verde de colaboración

El trabajo articulado con diversos sectores e instituciones de la provincia (como reservas naturales, municipios, universidades, escuelas y otros organismos públicos) es un aspecto fundamental de «Crece Selva Misionera».

«Una parte crucial del proyecto es la colaboración con redes y organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Además de la participación en la Red Trinacional de Restauración del Bosque Atlántico, trabajamos en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), a través del cual logramos incorporar plantines nativos en el esquema agroforestal yerbatero. Gracias a acuerdos y convenios de cooperación, muchos productores han incorporado estas plantas, diversificando y mejorando el cuidado de sus chacras», destaca Nahuel Gravano, responsable de proyectos ambientales de Hora de Obrar.

Este enfoque ha llevado a aumentar significativamente la demanda de plantines en la provincia desde el inicio del proyecto, en 2020. En respuesta, los viveros misioneros incrementaron la producción de árboles nativos y frutales, generando así un nuevo ecosistema en torno a la plantación masiva.

“Antes del impulso de Crece Selva Misionera, los productores locales no demandaban nativas en cantidad. Por lo tanto, los viveros no se arriesgaban a producir”, explicó Gravano: “Hoy se garantiza una demanda estable de nativas desde el proyecto a entre cuatro y seis viveros”.

A su vez destacó otro aspecto importante del proyecto: la sensibilización y capacitación. “Familias productoras y organizaciones prueban el modelo progresivamente. Los buenos resultados están a la vista y el boca en boca los motiva a adoptar espontáneamente prácticas agroecológicas”.

La experiencia de Marino Jungblut es solo una muestra del éxito del proyecto «Crece Selva Misionera», que ya plantó aproximadamente 190.000 árboles nativos a lo largo de 390 hectáreas, en 39 municipios, y sensibilizó a más de 2200 personas en tres años y medio. Por este camino, hacia mediados de 2024, Hora de Obrar proyecta alcanzar la meta de al menos 250.000 árboles reforestados.

Esta visión transformadora ha demostrado que la combinación de métodos agroforestales y la reintroducción de árboles nativos no solo beneficia a la producción de yerba mate, sino que también revitaliza el ecosistema en su conjunto.

Es un ejemplo inspirador para familias agricultoras y un testimonio vivo del poder de la colaboración entre las comunidades y las organizaciones comprometidas con la protección y restauración del ambiente.

La dedicación de Marino a la conservación de la tierra para las futuras generaciones es evidente. Mientras contempla el legado que espera dejar a su hija, su voz rebosa de entusiasmo: «Mi hija actualmente está estudiando agronomía y comparte los mismos ideales. Planea continuar el trabajo de conservación y construir sobre lo que he comenzado. Espero que estos esfuerzos permanezcan en el tiempo, que la Fundación continúe proporcionándonos plantines y que nuestro trabajo produzca resultados valiosos, garantizando que las futuras generaciones también puedan disfrutar de la biodiversidad misionera».

Datos significativos