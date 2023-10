Elecciones 2023 | Enriquecedora jornada de debate político en la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM  

En el marco de las elecciones generales del próximo domingo, este jueves se realizó en la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado la jornada “La Facultad Debate”, organizada por la Cátedra de Derechos Humanos. Participaron alrededor de 300 personas, se generó un enriquecedor intercambio de ideas, opiniones y respetuoso disenso de propuestas, retomando el ejercicio democrático dentro de la universidad.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: FCF-UNaM

MISIONES (10/10/2023).- La actividad denominada “La Facultad Debate”, fue propuesta con el objetivo de impulsar la práctica del debate entre los jóvenes estudiantes, docentes y políticos, para dar cuenta de su importancia dentro de la universidad, con la intención de promover la participación activa y la tolerancia al disenso como elementos esenciales para la convivencia en democracia, informaron desde la Faculta de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones.

En la apertura, estuvieron presentes el decano de la Facultad, Fabián Romero; el gremio docente Adunam a través de la representación de Miguel Molina y Mariela Bobadilla; del gremio UDUM, estuvo el docente René Ríos; Nicolás Bernachea por el gremio nodocente Apunam y representantes de los diferentes espacios estudiantiles como Fre.U.Al.Pa; Unión Estudiantil y Franja Morada.

Fueron invitados a compartir sus propuestas representantes de cada partido: Sebastián Tiozzo y Ornella Beccaluva quienes acompañan la fórmula presidencial de Unión por la Patria que tiene como candidato a Sergio Massa.

Abel Motte por Hacemos por Nuestro País en la que encabeza la fórmula Juan Schiaretti, y Gustavo González de Juntos por el Cambio que tiene como candidata a Patricia Bullrich.

En el caso de la Libertad Avanza y del Frente de Izquierda, no se contó con participación de alguno de sus integrantes.

En diálogo con ArgentinaForestal.com, el responsable de la Cátedra de Derechos Humanos, el docente Juan Domingo Perié, valoró el espacio generado por la facultad para la actividad propuesta.

“Fue muy bien organizado en todos los detalles, realmente hubo predisposición y buena gente para lograr esta excelente convocatoria y presencia, generando con mucho respeto un espacio para intercambiar visiones y afirmar políticas respecto a los derechos humanos, como es la “Memoria, Verdad y Justicia” por los desaparecidos de la dictadura en la Argentina. En un momento, pedí la palabra para aclarar unas expresiones vertidas por el candidato Abel Motte quien dijo que había que dejar de discutir sobre “cosas del pasado que a nadie le importa” haciendo referencia a los compañeros desaparecidos, y esto no se puede dejar pasar, menos en una universidad pública. Fue una barbaridad lo que dijo, y después pidió disculpas, pero es necesario tener memoria para que los jóvenes sepan lo que ocurrió, que aun no tenemos Justicia por estos crímenes de Lesa Humanidad. Además, en una universidad pública donde tenemos pintado en nuestra paredes el reclamo de Justicia por los desaparecidos de la dictadura, no podemos permitir expresiones como las del candidato sin reflexionar profundamente ante los estudiantes que el lema “Memoria, Verdad y Justicia” es una causa que no morirá nunca, es nuestra bandera. Tenemos el honor de ser el único país que ha condenado y enviado presos a los militares asesinos. Esto sucedió en la presidencia de Raúl Alfonsín y fue lo que marcó la historia de la democracia en la Argentina. ¿Cómo que a nadie le importa?. Los jóvenes tienen que saber la historia para que estos crímenes no se repitan. No hay que olvidar ni justificar estos métodos de tortura y desaparición de personas con los vuelos de la muerte. Es parte del dolor que viven miles de familias y de la historia argentina”, concluyó Perié.