Inteligencia artificial al servicio de la prevención y alerta temprana de incendios rurales y forestales

A los 16 años, un grupo de jóvenes crearon una app para brindar soluciones en detección temprana, el factor principal para evitar la propagación del incendio y reducir las pérdidas que puede llegar a generar a una empresa. ¿Qué los motivó? Ver cómo se quemaban las casas de sus familias en incendios rurales sufridos en Córdoba. En plena pandemia, fundaron la empresa de servicio de tecnologías Satellites On Fire y hoy llegan a 6 países, tienen 900 usuarios activos mensuales y monitorean 160 millones de hectáreas. Recientemente, cerraron un contrato con la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios para implementar su sistema en todo el país.

BUENOS AIRES (21/2/2023).- Un grupo de jóvenes que se encuentran 100% enfocados en desarrollar productos que ayuden a las organizaciones y empresas a minimizar sus pérdidas generadas por incendios en la Argentina y países de la región. Con 19 años, Franco Rodríguez Viau es el CEO de la empresa de tecnología Satellites On Fire, que ofrece soluciones para detectar incendios forestales en tiempo real utilizando imágenes satelitales e inteligencia artificial para una alerta temprana.

De esta forma, ayudan a empresas, gobiernos y/o propietarios a reducir pérdidas de sus tierras permitiéndoles atacar sus incendios a tiempo. “Gracias a nuestra combinación de satélites, logramos salvar tierras de clientes”, resume Franco en una entrevista con ArgentinaForestal.com

AF: ¿ Cómo nace Satellites On Fire?

Surge como proyecto curricular en la orientación TIC de la escuela ORT, en plena pandemia a nuestros 16 años, cuando vimos casas de familiares quemarse por incendios en la provincia de Córdoba. No podíamos quedarnos de brazos cruzados. Desde ese momento, conversamos con más de 80 personas que trabajan en su día a día con incendios y conocimos de cerca la problemática.

Eran estudiantes de carreras técnicas en distintas universidades en Buenos Aires, y fueron asesorados por Rubén Altman, fundador de un fondo de inversión de proyectos ambientales.

El equipo está conformado además por Alexander Bodner; Joaquín Chamo, Ulises López Pacholczak.

Actualmente, estamos buscando tres puestos para poder desarrollar más productos que acompañen mejor a nuestros clientes en su lucha contra los incendios.

AF: ¿En qué consiste el sistema de Alerta Temprana para incendios forestales que uds. ofrecen, utilizando avanzada tecnología?

Nuestro sistema de alerta temprana de incendios forestales consiste en la utilización de imágenes satelitales, cámaras e inteligencia artificial para brindar alertas en tiempo real a nuestros clientes sobre los incendios generados en sus campos.

De esta forma, ayudamos a empresas, gobiernos y dueños de tierra a reducir sus tierras permitiéndoles atacar sus incendios a tiempo. Gracias a nuestra combinación de satélites, logramos salvar tierras de clientes.

El sistema más utilizado hoy en día en LATAM es el FIRMS de la NASA, el cual provee su detección con satélites que vigilan América cuatro veces por día.

Nosotros combinamos esos 4 satélites con otros dos que nos proveen información cada 10 minutos, lo que nos permite alertar con mayor precisión y rapidez, y proveer un monitoreo del fuego.

También, proveemos notificaciones por WhatsApp a cualquier dispositivo para que puedan actuar a tiempo.

Además, estamos desarrollando un sistema de detección sobre cámaras de detección en torres.

Se estima que una persona rotando manualmente cámaras y detectando visualmente puede tardar hasta 90 minutos en detectar incendios. Nosotros rotamos y detectamos automáticamente para que no haya un encargado en la central monitoreando las cámaras.

Múltiples empresas forestales se vieron muy interesadas en esta solución complementaria y algunas la están probando.

AF: ¿Cómo se logra en terreno reducir riesgos y pérdidas mayores de IIFF con este sistema? ¿ Uds sólo reportan lo que observan? Es decir, hasta dónde llega el servicio cuando se detecta un foco…

En cuanto a la prevención y manejo de incendios, se suelen considerar cuatro etapas importantes: prevención, detección, supresión y estadísticas. Estos pilares son esenciales para evitar mayores riesgos y consecuencias derivados de los incendios.

Con una buena planificación y la información adecuada, se pueden tomar decisiones más informadas que conduzcan a resultados más favorables.

Hoy en día estamos haciendo foco en la detección temprana, el factor principal para evitar la propagación del incendio y reducir las pérdidas que puede llegar a generar.

De igual modo, nuestro objetivo a mediano/largo plazo es tener una herramienta que provea ayuda en todas las fases del incendio, y así brindar un sistema integral que facilite aún más el trabajo de nuestros clientes.

Centrales de bomberos y empresas forestales las que más de apoyaron en este servicio

AF: ¿Qué experiencia han logrado de incendios forestales con este sistema? ¿Para cuantos clientes, organismos, etcétera, han trabajado o trabajan a la fecha?

Desde que comenzamos la comercialización de nuestro servicio, entre los interesados en utilizar el sistema encontramos a empresas forestales, aseguradoras, centrales de bomberos, consorcios para Manejo del Fuego, secretarías provinciales, Defensa Civil, entre otros.

Los que más valor encuentran en nuestra solución son las centrales de bomberos y las empresas forestales.

Las empresas suelen tener torres de observación con cámaras o personas monitoreando sus terrenos. Nosotros alertamos incendios en cualquier momento sin la necesidad de que estén con el sistema abierto y cubrimos los momentos donde no hay personas en la central ni en las torres.

Además, gracias a nuestra imágenes cada diez minutos, brindamos monitoreo sobre el avance del fuego, a la vez de poder cubrir sus predios vecinos, y de esta forma previenen que el incendio se acerque a sus predios.

Estuvimos en contacto con empresas rurales y les interesó el sistema para contratarlo en la siguiente temporada de incendios.

AF: ¿En qué zonas del país están trabajando y que resultados pueden compartir se obtuvieron a partir del servicio?

Desde el lanzamiento de nuestro producto a fines de 2021, obtuvimos una gran difusión por boca a boca ya que nuestros usuarios se vieron muy interesados en nuestro producto. A partir de la tecnología satelital que utilizamos, nuestro servicio se puede utilizar en toda América.

En este tiempo, llegamos a 6 países, tenemos 900 usuarios activos mensuales, monitoreamos 160 millones de hectáreas y cerramos un contrato con la dirección nacional de bomberos voluntarios para implementar nuestro sistema en todo el país.

Creemos que la mejor forma de validar el diferencial que trae nuestra solución es viendo lo que nos cuentan nuestros usuarios:

Claudio, Bombero Voluntario en Córdoba: “En nuestra zona, cualquier columna de humo se alerta a la central, pero nadie sabe la ubicación exacta. Ahora, con Satellites On Fire, podemos ver precisamente dónde está ubicado y los bomberos llegan mucho más rápido. En varias oportunidades lo detectamos directamente desde el sistema y dimos aviso a la jurisdicción correspondiente.”

Julio, monitorea campos de terratenientes: “Lo bueno que tiene su sistema es la alerta temprana, que cada 10 minutos estamos actualizando, entonces podemos tener idea de la intensidad y la velocidad relativa con la que se desarrolla el incendio. Nos parece una herramienta súper útil. Con el sistema de la NASA, el foco puede tardar varias horas o varios días en aparecer.”

Víctor Hugo, del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofe: “El año pasado gracias a Satellites On Fire pude atacar incendios que nadie sabía que existían, sin generar mayores inconvenientes ni posibles víctimas. A mí me sirvió muchísimo. Se había generado un incendio en un camping, y la gente del camping no estaba enterada, y gracias al sistema de alerta lo pudimos ir a atacar y detener a tiempo. Nos dan la posibilidad de actuar antes de que se genere una catástrofe”.

AF: Con esta tecnología “esencial” en estos tiempos de mayor riesgo de incendios, con IA que está a disposición en el mercado a través del servicio que prestan ¿cuál es costo para contratar esta solución? ¿o cuáles considera son las barreras que aun existen para que más propietarios contraten este sistema de prevención?

No existen barreras para contratar nuestro sistema. Incentivamos a cualquier organización a tomar la prueba gratuita por 30 días sin compromiso, y que puedan evaluar si les ayuda a reducir sus pérdidas.

Al tener un contacto cercano con las organizaciones, nos encargamos de que puedan implementar correctamente el sistema en sus centrales.

Los precios del sistema dependen del tipo de organización y de la cantidad de hectáreas. Intentamos que no sea un problema para poder ayudarlos en su trabajo con incendios, ya que comenzamos el desarrollo del sistema para minimizar las pérdidas generadas por estos después de haber visto casas de familiares quemarse en Argentina.

AF: ¿Se puede con esta tecnología, definir el origen de un incendio? Un tema es que hasta ahora se va detrás de la emergencia y el combate, pero pocas veces se informa el origen que llevó a este foco y sus responsables.

Con tecnología satelital es difícil determinar la causa de estos incendios. Se sabe que el 95% de los casos son producidos por causa humana. El otro 5% es debido a causas naturales, y la principal, son los rayos. La funcionalidad de detección de rayos que proveemos ha tenido mucho éxito y los usuarios nos comentan que es muy útil en combinación con los focos de calor.

Lo que sí permite la industria satelital, en combinación con otras herramientas, es la prevención de incendios. A partir de datos climatológicos se pueden armar distintos análisis y generar índices en cuánto al riesgo de producirse un incendio en determinada zona.

En un futuro planeamos desarrollar esta funcionalidad para asistir a nuestros clientes.

Más IA en Satellites On Fire

AF: ¿Cuáles son las proyecciones con la empresa de servicios en el mediano plazo? Desde su creación, ya ha han recibido varios reconocimientos, participan de convocatorias y son considerados como referentes en tecnología.

Para el mediano plazo, planeamos ampliar nuestro equipo para desarrollar las funcionalidades que tenemos proyectadas que le sumarán mucho valor a nuestro servicio.

Entre otros, terminar el desarrollo del modelo de inteligencia artificial que detecta incendios sobre cámaras (que le será muy útil a las empresas forestales), continuar mejorando nuestra detección satelital y agregar datos climatológicos que ayuden a la prevención y al monitoreo de incendios.

Por otro lado, comercializar en otros países, comenzando por Uruguay y Chile.

Estamos 100% enfocados en desarrollar productos que ayuden a las organizaciones a minimizar sus pérdidas generadas por incendios.

Participamos y ganamos varios concursos/reconocimientos que nos abrieron muchas puertas con el paso del tiempo. Algunos de los logros:

● Hemos sido declarados de Interés Científico y Tecnológico por la Legislatura de CABA

● Ganamos el premio 100K LATAM, brindado por el MIT y el ITBA

● Ganamos el concurso Impact Apps de la empresa Open Space y el Concurso Nacional de Innovaciones 2021 otorgado por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

AF: ¿Van a estar en el Congreso Forestal Latinoamericano que se realiza en marzo en Mendoza?

Estamos al tanto del evento. Vamos a hacer lo posible por participar.