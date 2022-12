Brasil | Balanza comercial del sector de árboles cultivados creció 38% en 2022

Los números del boletín “Escenarios de Ibá” revelan la tendencia creciente de los consumidores en la búsqueda de productos sostenibles para su día a día. Según la publicación, la fabricación de celulosa aumentó un 10,4% entre enero y septiembre de 2022 respecto al mismo período del año anterior. El papel, fuente para la producción de papel de embalaje, papel para escribir e imprimir, papel para uso sanitario, entre otros, creció 3,6% en la misma base de comparación.

Fuente: Ibá (Industria Brasileña de Árboles)

BRASIL (29/11/2022).- Con el aumento de la conciencia ambiental en el mundo, también se impulsó la búsqueda de productos de origen renovable, biodegradables, reciclables y con trazabilidad.

De esta forma, también fue posible identificar un fuerte aumento en las exportaciones de celulosa, que alcanzaron 14,2 millones de toneladas comercializadas internacionalmente (+23,1%), que generaron divisas por US$ 6.100 millones. Este fue uno de los factores que impulsó la balanza comercial del sector a un total de US$ 7.800 millones (+37,9%).

“Es importante analizar estos números en relación con el movimiento global en busca de una economía verde. Avanzamos hacia el final de la COP27, en la que una de las discusiones es la búsqueda de soluciones que ayuden al mundo en el camino hacia la descarbonización. Los consumidores, especialmente los más jóvenes, demandan ya productos sostenibles y trazables y, por tanto, el sector de los árboles cultivados es una opción de presente y de futuro. Estos son los resultados de años de trabajo y planificación de las empresas forestales, que supieron leer esta tendencia y ahora ofrecen alternativas a los artículos de origen fósil. Pero el sector no se detendrá ahí. La celulosa soluble, la nanocelulosa y la lignina están posibilitando que el sector sea una opción de materia prima amigable con el medio ambiente para otras industrias como cosmética, alimenticia, automotriz, entre otras”, comenta Paulo Hartung, presidente ejecutivo de Ibá.

Entre los países que más compraron celulosa brasileña, China sigue a la cabeza, con la compra de US$ 2,3 mil millones del producto. América Latina emerge como el principal mercado de exportación de papel (US$ 1.500 millones) y tableros de madera (US$ 173,1 millones).

Algunos de los indicadores de desempeño del sector de árboles plantados durante el tercer trimestre de 2022, en la 71ª edición de Escenarios Ibá, el boletín de la Industria Brasileña de Árboles.