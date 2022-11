COP27 | Las emisiones de dióxido de carbono de los edificios y la construcción alcanzaron un máximo histórico y esto “desvía al sector de la descarbonización para 2050”, según nuevo informe de la ONU

El informe de Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC) señala que esto “significa que la brecha entre el desempeño climático del sector y la ruta de descarbonización de 2050 se está ampliando. Las emisiones de CO2 ya alcanzan un nuevo máximo”. En 2021, las inversiones en eficiencia energética de edificios aumentaron un 16% hasta los 237.000 millones de USD, pero el crecimiento de la superficie superó los esfuerzos de eficiencia. Las emisiones de CO2 relacionadas con la energía operativa del sector en 2021 aumentaron un 5% con respecto a 2020 y un 2% con respecto al pico previo a la pandemia en 2019.

Fuente: Naciones Unidas (ONU)

SHARM EL SHEIKH (9 de noviembre de 2022).- A pesar de un aumento en la inversión en eficiencia energética y una menor intensidad energética, el consumo de energía y las emisiones de CO2 del sector de la edificación y la construcción se han recuperado de la pandemia de COVID-19 a un máximo histórico, según un nuevo informe.

Publicado en la última ronda de conversaciones sobre el clima en Egipto, la COP27, el “Informe de estado global de edificios y construcción de 202” revela que el sector representó más del 34% de la demanda de energía y alrededor del 37% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía y los procesos en 2021 .

Las emisiones de CO2 relacionadas con la energía operativa del sector alcanzaron diez gigatoneladas de CO2 equivalente: cinco por ciento por encima de los niveles de 2020 y dos por ciento por encima del pico previo a la pandemia en 2019.

En 2021, la demanda de energía operativa para calefacción, refrigeración, iluminación y equipos en edificios aumentó alrededor de un cuatro por ciento desde 2020 y un tres por ciento desde 2019.

Esto, según el informe de Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC), significa que la brecha entre el desempeño climático del sector y la ruta de descarbonización de 2050 se está ampliando.“Años de advertencias sobre los impactos del cambio climático se han hecho realidad”, dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). “Si no reducimos rápidamente las emisiones de acuerdo con el Acuerdo de París, estaremos en problemas más graves”.

Descarbonizar el sector de los edificios para 2050 es fundamental para lograr estos recortes. Para reducir las emisiones totales, el sector debe mejorar el rendimiento energético de los edificios, reducir la huella de carbono de los materiales de construcción, multiplicar los compromisos políticos junto con la acción y aumentar la inversión en eficiencia energética.

Tendencias globales clave

La intensidad de emisiones del sector en kilogramos de CO2 por metro cuadrado pasó de 43 en 2015 a 40 en 2021.

La intensidad energética en kilovatios por hora por metro cuadrado disminuyó ligeramente, de 153 en 2015 a 152 en 2021.

Las inversiones en eficiencia energética de edificios han aumentado a niveles sin precedentes, aumentando en un 16 % en 2021 con respecto a los niveles de 2020 a USD 237 000 millones.

Sin embargo, el crecimiento está superando los esfuerzos en eficiencia energética y reducción de la intensidad energética.

El aumento de la superficie construida global entre 2015 y 2021 es equivalente a la superficie total cubierta por edificios en Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos; si se construyera en una sola planta, en torno a los 24.000 km2.

Eficiencia energética

El informe dice que las inversiones en eficiencia energética deben mantenerse frente a las crecientes crisis, como la guerra en Ucrania y la consiguiente crisis energética, y la crisis del costo de vida, para reducir la demanda de energía, evitar las emisiones de CO2 y amortiguar la energía. volatilidad de costos.

El sector de la construcción representa el 40 por ciento de la demanda de energía de Europa, el 80 por ciento de ella procedente de combustibles fósiles. Esto convierte al sector en un área de acción inmediata, inversión y políticas para promover la seguridad energética a corto y largo plazo.

El informe muestra que el sector aún puede cambiar. Por ejemplo, el aumento de los costos de los combustibles fósiles debido a la guerra en Ucrania y la crisis del costo de vida brindan incentivos para invertir en eficiencia energética, aunque la erosión del poder adquisitivo y el impacto de la mano de obra y los materiales pueden ralentizar la inversión.

“La solución puede residir en que los gobiernos orienten el alivio hacia actividades de inversión en edificios con bajas emisiones de carbono o cero a través de incentivos financieros y no financieros”, continuó Andersen.

También es fundamental para reducir las emisiones del sector incluir edificios en compromisos climáticos en virtud del Acuerdo de París, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), y códigos obligatorios de energía para edificios.

La cantidad de NDC que mencionan edificios aumentó de 88 en 2015 a 158 en 2021. Sin embargo, el progreso en las políticas y acciones de edificios y construcción sigue siendo lento. Durante el mismo período, el número de países con códigos de energía para la construcción aumentó de 62 a 79. Sin embargo, solo el 26 por ciento de los países tienen códigos de energía para la construcción obligatorios para todo el sector.

Un enfoque en África y los materiales de construcción

Se prevé que el uso de materias primas se duplique para 2060, y el acero, el hormigón y el cemento ya son los principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero. Los materiales utilizados en la construcción de edificios ya representan alrededor del nueve por ciento de las emisiones totales de CO2 relacionadas con la energía.

El carbono incorporado en los edificios, las emisiones asociadas con los materiales y los procesos de construcción, debe abordarse para evitar socavar las medidas de ahorro de energía. Sin embargo, el sector puede reducir su impacto, por ejemplo, buscando materiales alternativos y descarbonizando materiales convencionales como el cemento.

El uso de materiales alternativos es particularmente relevante para África. Se espera que la población africana alcance los 2.400 millones de personas en 2050 y el 80 por ciento de este crecimiento ocurrirá en las ciudades. Se estima que el 70 por ciento del stock de edificios africanos esperado para 2040 aún no se ha construido.

Para evitar el aumento de las emisiones mientras se construye el stock necesario para sacar a la gente de los asentamientos informales y para crear edificios resistentes a los impactos del cambio climático, el sector africano debe buscar materiales de construcción y técnicas de diseño sostenibles, en los que el continente es rico. .

África también es rica en fuentes de energía renovable, solar y eólica, que las naciones pueden usar para alimentar sus edificios de manera sostenible.

Recomendaciones clave

· Crear coaliciones de partes interesadas nacionales para establecer objetivos y estrategias hacia un sector de la construcción y edificios sostenibles, sin emisiones de carbono y resilientes a través de Buildings Roadmaps. Siguiendo el proceso y el modelo de hojas de ruta de GlobalABC, más de 30 países y territorios han estado desarrollando hojas de ruta.

· Los gobiernos nacionales y subnacionales deben establecer códigos de energía de construcción obligatorios y establecer un camino para que sus códigos y estándares de construcción alcancen el cero neto lo antes posible.

· Los gobiernos y los actores no estatales deben aumentar su inversión en eficiencia energética.

· Las industrias de la construcción y de bienes raíces deben implementar estrategias de cero carbono para edificios nuevos y existentes.

· Las industrias de materiales de construcción y construcción deben comprometerse a reducir sus emisiones de CO2 a lo largo de su cadena de valor.

· Los gobiernos, especialmente las ciudades, necesitan implementar políticas que promuevan el cambio a ‘economías materiales circulares’.

· Los países y economías de rápido crecimiento necesitan inversiones en desarrollo de capacidades y cadenas de suministro que promuevan diseños energéticamente eficientes, construcciones sostenibles y con bajas emisiones de carbono.