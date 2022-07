Turismo & Naturaleza | Conocé la casa de árbol diseñada bajo un concepto de sostenibilidad en Finlandia

El diseño combina modernidad con preservación del ambiente. Fue construida en el pueblo de Fiskars, un centro de arte y diseño en el suroeste de Finlandia y será presentada en la Bienal de arte y diseño de Fiskars, una plataforma actual e igualitaria que sirve de punto de encuentro para creadores. “Es bonita en su simplicidad y, al estar hecha de abeto de origen local, pone aún más manifiesto lo en serio que nos tomamos la sostenibilidad”, comentan desde Polestar.

ESPAÑA Y FINLANDIA (22/7/2022).- La casa de árbol KOJA se instaló en Fiskars, un centro de arte y diseño en el suroeste de Finlandia. Es el primer proyecto del Concurso de diseño de Polestar que se realiza a escala. Y se presentará en la Bienal de arte y diseño de Fiskars, una «plataforma actual e igualitaria que sirve de punto de encuentro para creadores». La Bienal actuará como telón de fondo natural para exhibir el diseño innovador.

«Nos fascinó la idea y cómo traduce los valores de nuestra marca en un entorno diferente. Eso fue clave para nosotros, y nos impresionó tanto que decidimos construirlo», dijo Maximilian Missoni, jefe de diseño de Polestar, una marca de autos eléctricos que construyó esta “microcasa” en el árbol bajo un concepto del diseñador finlandés Kristian Talvitie.

Descrito como «una experiencia rica e inmersiva en un entorno natural y una infraestructura que respeta a la naturaleza». KOJA se conecta con la creciente tendencia del microespacio. Y la casa del árbol es accesible para las personas que de otro modo harían un viaje mucho más largo para experimentar la naturaleza.

KOJA fue un proyecto que sorprendió al jurado del Concurso de diseño Polestar 2021 y le otorgaron la mención de honor. “A nosotros nos sorprendió tanto que quisimos hacerla realidad”, señaló el fabricante.

Por su parte, el diseñador de KOJA, Kristian Talvitie afirmó en la entrevista con Cambio 16 que mira «las cosas desde la perspectiva del entorno. Debe haber una simbiosis entre el diseño y el lugar donde se encuentra». Para convertir el proyecto en realidad, trabajó en colaboración con el equipo de diseño de Polestar en Gotemburgo, Suecia, y con colegas de la agencia de diseño finlandesa Ultra.

KOJA responde a la temática «progreso» del concurso de 2021 al fomentar el progreso social y ofrecer, a su vez, soluciones potenciales a problemas actuales como el del cambio climático.

Creada a partir de materiales sostenibles como la madera y la lana, engloba tanto el lenguaje de diseño de Polestar como nuestros valores de sostenibilidad. Es un símbolo de cambio en la forma de usar los materiales y definir un espacio.

Diseño pensado en naturaleza y el futuro

Kristian Talvitie, pensando en estas fantasías o anhelos y en la conservación del planeta, plasmó una particular casa de árbol en los bosques de Finlandia. De la mano, no de ecologistas entusiastas sino de Polestar, un fabricante sueco de coches eléctricos.

Esta casa de árbol no es la típica vivienda simple, rústica y liviana que pende de las ramas y de robustos troncos de árbol. Esta es una casa visionaria, microespacial, denominada KOJA: palabra sueca que significa ‘choza’ o ‘guarida’. Muy diferente y lujosa a las casas que animan cuentos y relatos infantiles. También difiere de las casas bioclimáticas. El diseñador Talvitie dio rienda suelta a su genuina estructura, combinando modernidad con preservación del ambiente.

“La mayoría de los diseñadores ven el diseño desde la perspectiva del usuario. Yo tengo también en cuenta la perspectiva del entorno”, dijo el finlandés Kristian Talvitie sobre su “casa”. Construida en el pueblo de Fiskars, un centro de arte y diseño en el suroeste de Finlandia.

Esta es una “obra atractiva a la par de realista”, sostuvo Polestar. “Bajo el planteamiento de que si no cuidamos del medioambiente, no habrá usuarios que lo disfruten. Su creación invita al visitante a recordar su entorno local y su lugar dentro de él. Y a la vez, lo conciencia sobre la urgencia de la crisis climática para que actúe en consecuencia”.

En su construcción, la casa de árbol está unido al tronco de un árbol justo debajo del dosel. Y presenta una fachada acristalada panorámica que brinda vistas privilegiadas del bosque.

Esencialmente, esta mágica estructura brinda a los huéspedes la oportunidad de experimentar completamente la naturaleza sin tener que hacer un largo viaje a la naturaleza.

Martin Österberg, director de marketing de Polestar Finlandia, se refirió a la casa de árbol. «Es increíble lo bien que representa los valores de nuestra marca. Es bonita en su simplicidad y, al estar hecha de abeto de origen local, pone aún más manifiesto lo en serio que nos tomamos la sostenibilidad».

Además, indicó que “la Bienal es el lugar perfecto para KOJA». En este sentido, se refiere tanto a la temática de diseño del evento como al hecho de que KOJA no es el único microespacio que aloja. La exposición House by an Architect de la Bienal presenta «Hammoc», de AS LL TK, y «Kore, de Aalto Wood Studio». Estas, junto a otras minicasas ecológicas, demuestran que los espacios más pequeños pueden tener un impacto enorme a la hora de abordar la crisis climática.

Una palabra que ya comparte definición en varios idiomas, desde el sueco «koja» hasta el alemán «Koje» acaba de adquirir un nuevo significado. Ahora también se refiere a una reinterpretación de lo que significa salir a la naturaleza. Una minimización del uso de materiales y energía para maximizar la experiencia. Y una forma de fomentar el progreso y el cambio, sobre todo en lo que respecta a los problemas medioambientales