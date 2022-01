Incendios forestales en Corrientes: ciudadanos piden más información pública sobre daños y solicitan línea de denuncias “gratuita y anónima” para alertar sobre quemas ilegales

Miembros del movimiento ambiental “Correntinos contra el Cambio Climático”, con sede en Corrientes capital, presentaron este jueves un pedido de informe de información pública al ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, y específicamente solicitaron también que el Ministerio de Seguridad “se habilite una línea telefónica gratuita y anónima para denunciar quemas ilegales”. Hay información clave que permitirá entender el inicio de los focos pero no hay un protocolo claro ni marco jurídico de resguardo de la integridad de quienes denuncian. “No se puede ir a la Policia o Bomberos a dar información porque muchas veces hay un vínculo o carcanía con el/las/los responsables”, fundamentaron.

Por Patricia Escobar

CORRIENTES (6/1/2021).- Para el movimiento ciudadano y ambiental es público conocimiento que los efectos climáticos como la sequía, los fuertes vientos y las escasas precipitaciones hacen “un combo perfecto para que los incendios se generan con mayor frecuencia en la región, pero no se tiene informacion de cual es el protocolo que se sigue ante las denuncias de incendios, los daños generados mas alla de las superficies quemadas, ni de los responsables que iniciaron esta quema. Tampoco se sabe sobre el presupuesto que se destina a la lucha contra los incendios o los subsidios otorgados a los productores afectados en 2020 por las quemas históricas que se registró. Solo informaron desde el gobierno que fueron 700 mil hectáreas afectadas. La pérdida ambiental no está incluida aparentemente o no hay información pública disponible. Hay información general o dispersa”, explico en contacto con ArgentinaForestal.com Nicolás Duarte, miembro de la organización.

El referente del movimiento ciudadano y ambiental “Correntinos contra el Cambio Climático” remarcó que buscan hacer todo lo que esté a su alcance para evitar los números y consecuencias de las quemas como se registraron años anteriores. “Pero para ello es importante que se designe presupuesto a estas áreas, como así también que se encuentren responsables de las quemas. Solo se informa el combate del incendio y después no pasa nada; en el año 2020 se quemaron 700.000 hectáreas en la Provincia y no hubo un solo responsable. Nosotros creemos que no solo se trata de apagar los incendios, que es lo urgente, sino que además se identifique a los responsables de quienes lo provocan, ya que estos generan consecuencias muy duras en la flora y fauna local”, indicó.

Consideró que la lucha contra incendios en sus campañas de comunicación debe estar enfocada, además del patrimonio productivo, sea agrícola o forestal, a la protección de pastizales, humedales, parques naturales y flora y fauna silvestre.

Protocolo, Seguridad e Información Pública

En este contexto, es que decidieron entre los integrantes presentar este jueves 6 de diciembre dos pedidos concretos sobre la situación de los incendios en la Provincia de Corrientes.

Por un lado, “solicitamos al Ministerio de Seguridad de la Provincia, que arbitre los medios correspondientes para que la ciudadanía cuente con un protocolo de denuncia ante estos hechos, como así también se establezca un canal de denuncias anónimas y gratuitas sobre quemas e incendios ilegales, considerando que muchas personas no se animan a realizar las denuncias correspondientes por tener algún tipo de vínculo con el potencial denunciado (vínculo afectivo, laboral, familiar, etcétera) y esto evita que se pueda dar con las personas que incumplen con la Ley de manejo de fuego”, remarcó Sara Fournier activista de la ONG.

Por otra parte, también hicieron una presentación de pedido de informe al Ministerio de Producción, donde solicitaron conocer:

La actividad que lleva adelante Consejo Provincial de Manejo del Fuego, tal como lo estipula el Artículo n° 43 y 45 de la Ley Provincial 5590

· Conocer el Plan de prevención y vigilancia de incendios que debe llevar adelante la Dirección de recursos forestales de la Provincia de Corrientes

Conocer el presupuesto que se destina a la prevención y manejo del fuego,

Conocer específica y detalladamente cuales son las sanciones y/o multas que la autoridad de aplicación de la Ley 5590 estableció según lo que detallan los artículos n°50 y 51 respectivamente, de manera que se tenga conocimiento público sobre las sanciones que recaen a las personas que imcumplan con la normativa vigente

Acceder a las Estadísticas sobre los incendios en la Provincia de Corrientes del año 2020 y 2021, ya que el último informe público en la correspondiente página oficial del Ministerio de Producción radica del año 2014 y corresponde solo a bosques implantados, no teniendo así información sobre incendios en bosques nativos

Las notas fueron firmadas por un centenar de vecinos e integrantes del grupo activista que espera poder contar con la información solicitada. “Desde la Organización insisten en la importancia de llevar adelante políticas ambientales destinadas a proteger los recursos naturales, como así también lograr que se cumplan todas las normativas pertinentes”.

A su vez expresaron su predisposición para difundir y ser partes de las potenciales campañas de difusión de la prevención de los incendios: “Nosotros creemos que es importante que se haga una campaña fuerte de prevención de incendios y que el enfoque no solo este dado en lo productivo, que claramente es importante, pero también el enfoque debe estar dado a la preservación de los espacios naturales y de los bosques nativos, no se trata solo de cómo afectan los incendios a la producción forestal, sino que debe darse un enfoque más amplio que va desde los social, económico, ambiental, porque un incendio acarrea eso, consecuencias en todos estos aspectos y en la mayoría de los casos son irremediables”, concluyeron.

Alerta máxima

Alerta! se mantienen las condiciones meteorológicas extremas en toda la Provincia! A la vez se recuerda que se encuentra prohibido el uso del fuego en toda la Provincia por disposición 001/2021. pic.twitter.com/xwX1VpHMXO — Dirección de Recursos Forestales Corrientes (@Forestales_Ctes) January 6, 2022

En Corrientes, el Ministerio de Seguridad de la Provincia a través de la Dirección de Defensa Civil, y bajo el lema “cuidemos nuestros bosques; reporta incendios forestales”, solicitan a la población que “si ves fuego llamá al 100 Bomberos, 103 Defensa Civil o 911 Policía”.

Las recomendaciones son:

-No arrojes cigarrillos, ni fósforos ni materiales encendidos o inflamables

-Evita quemar basura

-No enciendas fuego cerca de árboles, pastos y hojarasca, una flama provoca un incendio

-Recoge la basura que generes y llévala contigo para depositarla en un lugar apropiado

-Evita fumar en bosques o pastizales.

-Si ves fuego avisa.

Al conducir se recomienda no realizar las siguientes acciones:

-Evita arrojar colillas de cigarro encendidas, pueden generar incendios en pastizales, montes y bosques

-Si ves un incendio forestal, y hay humo en la ruta disminuye la velocidad y enciende los faros e intermitentes. El humo generado por la combustión reduce la visibilidad.

