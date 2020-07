Alaska: un terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter  sacudió el sur de la península y autoridades descartaron alerta de tsunami

El seísmo se sintió fuerte a 96 kilómetros del remoto pueblo de Perryville este miércoles y había provocado una alerta de tsunami, que ya fue desactivada al cabo de unas horas, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

ESTADOS UNIDOS (22/7/2020).- Este miércoles 22 de julio, las autoridades reportaron un fuerte sismo en Alaska, donde el mar retrocedió a una distancia de 8 metros de las costas. Se activó el alerta, comenzaron las evacuaciones y se registraron daños en carreteras y vehículos, muchos de ellos quedaron atrapados por el desprendimiento de pavimentos. Hasta el momento no se registran víctimas fatales.

Las sirenas sonaron y las autoridades pidieron a los ciudadanos que se refugiaran en el interior del estado o en lugares altos. “Se está evaluando la situación y el nivel de peligro para Alaska y para las demás costas estadounidenses y canadienses en América del Norte”, indicaron las autoridades.

El terremoto se sintió a centenares de kilómetros a la redonda y se registraron varias réplicas, la más fuerte de magnitud 7,8 en la escala de Richter.

Miles de habitantes en Kodiak, la principal ciudad de la isla homónima, abandonaron las zonas bajas, confirmó el sargento de la policía estatal Daniel Blizzard al canal de noticias 11 KTVA News.

Alaska forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona sísmica y volcánica que abarca la costa oeste de las Américas y la este de Asia, así como las islas de Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia y Nueva Zelanda.

El 27 de marzo de 1964, un terremoto de magnitud 9,2, el más violento jamás registrado, golpeó la zona de Anchorage, principal ciudad de Alaska. El sismo duró varios minutos y provocó un maremoto en toda la costa oeste de Estados Unidos que mató a más de 250 personas.

Fotos: consecuencia del terremoto en Alaska de 7,8, en redes sociales los usuarios reflejan imágenes de daños en carreteras y vehículos atrapados por desprendimiento de pavimentos

ALASKA: Tsunami warnings remain in effect for South Alaska, the Alaska Peninsula, and the Aleutian Islands. The tsunami advisory for other areas has been canceled. There is no threat of a Pacific-wide tsunami. (Source: NTWC/PTWC) pic.twitter.com/BoSpFQNH7R

— U.S. Emergency Alert (@ENSAlerts) July 22, 2020