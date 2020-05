Brasil: la comunidad científica realiza una campaña virtual en defensa del rol de la ciencia en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus

Durante la jornada de este jueves 7 de mayo, la comunidad científica brasileña participa de una “Marcha virtual por la ciencia”, que tiene como tema central la ciencia y el “Pacto por la vida”. El evento es promovido por la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia ( SBPC ) y tiene como objetivo llamar la atención sobre la importancia de la ciencia en la lucha contra la pandemia de Covid-19 y sus implicaciones sociales, económicas y de salud.

Fuente: SBPC

BRASIL (7/5/2020).- Las universidades federales se movilizan en todo el país para abordar el nuevo coronavirus. Están presentes en gobiernos, hospitales, comunidades y en la prevención y mitigación de los efectos de la pandemia en la sociedad. No es diferente en Rio Grande do Sul: las universidades e institutos federales están involucrados en múltiples actividades destinadas a hacer frente a la crisis, desde la producción de alcohol en gel, pruebas de diagnóstico, hasta la fabricación de equipos de protección personal y respiradores bajos costo.

Además, trabajan fuertemente con la comunidad, aplicando vacunas, distribuyendo alimentos y material de higiene, brindando asesoría y participando en comités gubernamentales.

Para el presidente de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), Ildeu de Castro Moreira, la Marcha virtual por la ciencia será una buena oportunidad para debatir, con científicos y especialistas en salud, la situación actual de la pandemia de coronavirus en el Brasil, y comparta información y análisis calificados, con personas de todo el país, sobre covid-19 y también sobre CT&I en Brasil.

La discusión es importante en este momento, no solo por la grave situación de salud creada por la pandemia, sino también por sus futuros impactos en el país, en los aspectos sociales y económicos. “También es esencial pensar en la reconstrucción económica, porque estamos en una situación muy precaria a este respecto”, afirmó Moreira. Y para eso, la ciencia y la tecnología son instrumentos fundamentales, no solo para enfrentar el coronavirus, que ya está sucediendo, a pesar de las dificultades, sino hacia un país democrático, más rico y menos desigual que logre un desarrollo sostenible.

Según él, la Marcha virtual por la ciencia, que continúa otras marchas por la ciencia llevadas a cabo en años anteriores, actualmente está inspirada en el PACTO POR LA VIDA Y POR BRASIL , un documento que SBPC firmó a principios de abril con otras entidades – Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), Colegio de Abogados de Brasil (OAB), Comisión Arns, Academia de Ciencias de Brasil (ABC) y Asociación de la Prensa Brasileña (ABI), en la que se predica la importancia de la unión de la sociedad brasileña, con solidaridad. , disciplina y conducta ética, junto con la necesaria acción eficiente y transparente de los distintos niveles de gobierno para enfrentar la pandemia.

“Existe la necesidad de una movilización nacional en torno a los principios del Pacto por la Vida y para Brasil, reafirmando la importancia de luchar por la preservación de la vida, en todos los estratos sociales, de los sectores más pobres, de los trabajadores informales, de los desempleados, de las poblaciones más vulnerables. , como los indígenas, que viven un momento muy difícil ”, destacó el presidente de SBPC.

Marcha virtual

UFRGS estará presente en dos acciones. La primera es la edición semanal de UFRGS Dialogues, un programa desarrollado por Rádio da Universidade y UFRGS TV, que se emitirá las plataformas digitales de UFRGS TV), ( Facebook y Youtube) y se ocupará de las actividades sobre “Marzo y la importancia de la ciencia en este momento pandémico”. Los invitados son Rui Oppermann , decano de la universidad, Carlos Alexandre Netto , profesor de UFRGS y miembro de pleno derecho de la Academia Brasileña de Ciencias (ABC), y Angela Wyse , profesora de UFRGS, también miembro de pleno derecho de ABC y secretaria regional de SBPC-RS.

Los entrevistados hablarán sobre la Marcha virtual, la participación de la Universidad en el evento y la situación de la ciencia en Brasil y en el mundo, actualmente, frente a la pandemia del nuevo coronavirus.

La segunda actividad es la participación de investigadores de la Universidad en una serie de videos desarrollados por la Secretaría Regional de SBPC (SBPC-RS), con el apoyo de UFRGS TV, que se transmitirá en las redes sociales durante la marcha. En total, habrá 11 videos grabados por investigadores del Estado que abordarán, en dos minutos cada uno, temas variados sobre ciencia y el nuevo coronavirus. Entre los temas están los siguientes: Brasil de Covid-19; la universidad, la ciencia, la tecnología, la innovación y el nuevo coronavirus; violencia, música, literatura y Covid-19.

Según Angela Wyse , SBPC ha estado trabajando desde su implementación por la ciencia en Brasil. “En este momento, es esencial mostrar la importancia de la ciencia para enfrentar la pandemia y, también, llevar a la sociedad lo que se ha producido en las diversas áreas científicas. Sin ciencia no hay futuro para la humanidad”, enfatiza.

Los videos se transmitirán a partir de las 9 am hasta las 19, del jueves 7 en la plataforma digital SBPC-RS ( https://www.facebook.com/SBPC-RS-296058207109910 ) y, más tarde, estarán disponibles en el Depósito digital de UFRGS ( Fuego )

Se planean dos paneles nacionales para el séptimo día. Los primeros discursos “Sobrellevando la pandemia de Covid-19 en Brasil”, de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. el segundo trata con “CT&I en Brasil: éxito y desafíos”, de 3 p.m. a 4:30 p.m. Los “Tweets” también están programados para las 12 pm y las 6 pm usando los hashtags #paCTopelavida; quedarse EMCASAcomaciência y # VirtualpelaCiência.

El programa completo por estado se puede ver en http://portal.sbpcnet.org.br/marcha-virtual-pela-ciencia/programacao/ .

El objetivo de la movilización en Twitter es alertar y llamar la atención sobre la lucha que ha durado durante años por los recursos adecuados para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y para la salud y la educación en el país, además de abordar los temas centrales de la Marcha.

Jane Tutikian, vicerrectora de UFRGS, invita a la comunidad académica y científica a participar y seguir las acciones de la Marcha virtual de la ciencia. “No se puede pensar en un país que ignore la ciencia. Sin ella no hay desarrollo, no hay justicia social, no hay forma de pensar en la calidad de vida. Es por eso que la ciencia está en el centro de la lucha contra esta pandemia, y es por eso que queremos que nos acompañen en la marcha ”.

Juntos, pero la distancia

Para Rui Oppermann, decano de UFRGS, el desempeño de la Universidad frente a la pandemia colabora directamente en la construcción de estrategias que eviten los efectos de la crisis de ahora en adelante. “Tomamos en cuenta la protección de las vidas como un bien mayor y la reanudación de las actividades económicas, sociales y educativas. Desde el 16 de marzo, UFRGS ha suspendido sus clases, pero continúa ejerciendo efectivamente el papel que tiene esta gran institución. Junto con las agencias gubernamentales, nuestros investigadores han buscado evidencia científica y preparado estudios esenciales, con el objetivo de generar documentos de orientación que sirvan como subsidios para las políticas públicas “, remarcó.

Este nuevo momento, que requiere aislamiento social, con la Marcha del “Pacto por la Vida” va más allá de un esfuerzo que muestra la importancia de la ciencia para Brasil. Termina convirtiéndose en un evento primordial para enfatizar que, incluso si están separados, es posible permanecer unidos a favor de la ciencia al enfrentar a Covid-19.

“Sabemos cuán complejo es el momento. No hay ilusión de que lo superaremos sin sacrificios y, sobre todo, sin la conciencia de que la reanudación no será desde donde la dejamos, sino desde una nueva realidad. Necesitamos aprovechar esta oportunidad para construir una sociedad más sostenible, más democrática, más humana y más solidaria ”, dice el presidente de UFRGS. Para Wyse, la Marcha virtual por la ciencia enfatiza la importancia de las redes sociales para difundir la ciencia y unir a las personas. “Todos tendrán acceso al conocimiento generado en las universidades del país. Estamos experimentando un nuevo movimiento de comunicación que ha llegado para quedarse, incluso después de la pandemia. Que la marcha sea un espacio para mostrar cuánto nos preocupa la sociedad y que el papel de los científicos es mejorar la calidad de vida de las personas “.