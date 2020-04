AFoA: “El 80% de la actividad forestal está parada”

Según el resultado de una encuesta realizada por la Asociación Forestal Argentina, las PyMES habían disminuido “totalmente” su actividad. El 20% restante manifestó una disminución entre el 40% y el 60%; estos son -mayoritariamente- proveedores de industrias de la celulosa y papel. Sostienen que falta explicitar que la la industria forestal forma parte de las excepciones del decreto de aislamiento.

Fuente: Perfil

BUENOS AIRES (2/3/2020).- La Asociación Forestal Argentina (AFoA) realizó una encuesta entre referentes del sector, donde el 80% de los encuestados indicó que su actividad había disminuido totalmente. El 20% restante manifestó una disminución entre el 40% y el 60%; estos son -mayoritariamente- proveedores de industrias de la celulosa y papel. Según la entidad, el sector forestal y la cadena foresto-industrial emplean alrededor de 100.000 personas en forma directa y un número similar en forma indirecta.

Claudia Peirano, directora Ejecutiva de AFoA, señaló que “la actividad está prácticamente parada, a pesar de que podrían estar proveyendo a empresas que necesitan sus productos. Cae la demanda brutalmente y por otro lado en algunas provincias y municipios no permiten el paso de madera a pesar de que van a empresas que están exceptuadas. Ir de una provincia a otra es costoso y hay empresas que en esas circunstancias, lo deberían hacer pérdida porque no pueden entregar. Aunque esté exceptuado, falta información”, dijo a SuperCampo, de Perfil.

Peirano sostuvo que “esencialmente sería muy bueno que se declarara explícitamente al sector forestal que es parte de la actividad agropecuaria. Si es posible hacer una clarificación del sector forestal y las industrias relacionadas. Está la celulosa y el papel, pero también hacen falta pallets para la distribución de alimentos y cajones. Se necesita madera para hacer ataúdes, pero no podemos entregar la madera porque no está entre los productos esenciales”.

Las mayores preocupaciones son la falta de ingresos para afrontar pagos de sueldos, proveedores, impuestos, etc.; imposibilidad de cubrir cheques emitidos y rechazo de cheques de terceros cortándose la cadena de pagos; caída de las moratorias en vigencia por falta de pagos; perder clientes del exterior por incumplimiento de envíos; no poder pagar salarios porque los bancos no están operativos y en particular, las dificultades que se tienen para circular con madera por disposiciones de municipios o autoridades de control sin directivas claras.

Entre otras medidas, desde AFoA proponen que los pagos del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) se realicen automáticamente según F. 931 para todas las empresas PyMES que lo soliciten depositando directamente a la cuenta sueldo del trabajador o a la cuenta del empleador cuando los trabajadores no se encuentren bancarizados. También solicitan que el Banco Central permita habilitar un permiso de giro en descubierto para las empresas con una tasa de interés que implique un Costo Financiero Total (CFT) no mayor al 25% anual durante el mes de abril por un monto equivalente al giro habitual de la cuenta de la empresa.

Las 8 medidas propuestas por AFoA

Las principales propuestas que las empresas nucleadas en la AFoA realizan para salir adelante son:

1) Programa REPRO: que los pagos del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) se realicen automáticamente según F. 931 para todas las empresas PyMES que lo soliciten depositando directamente a la cuenta sueldo del trabajador o a la cuenta del empleador cuando los trabajadores no se encuentren bancarizados. Aunque se anunció un trámite simplificado para acceder al REPRO, quien no tenga el trámite en curso le demandara al menos 30 días obtenerlo.

2) Banco Central: que el BCRA permita habilitar un permiso de giro en descubierto para las empresas con una tasa de interés que implique un Costo Financiero Total (CFT) no mayor al 25% anual durante el mes de abril por un monto equivalente al giro habitual de la cuenta de la empresa. El CFT evita la amplia variabilidad de costo financiero entre Bancos. Por otro lado, que las líneas de créditos anunciadas permitan financiar el descubierto más el capital de trabajo estimado que se requerirá para recomenzar la actividad. Está línea se propone que sea a pagar en dos años, no en uno, con tres meses de gracia y CFT del 25%.

3) Costos laborales: con la premisa de mantener el empleo, se solicita la exención de las Cargas Sociales e impuestos laborales de los trabajadores declarados en el F. 931 por la duración de la emergencia para todo tipo de empresa que vea afectado su nivel de actividad en más de un 25%.

4) AFIP: que se anule el pago de Adelanto de Ganancias, se posponga el pago de impuestos, que se permita detener los débitos automáticos de cuotas y moratorias vigentes y autorizar diferir dichos pagos al menos 60 días.

5) Calificación crediticia de los bancos: que se flexibilice la calificación para el análisis de créditos y no se afecte la calificación de cliente por los cheques rechazados durante seis meses.

6) Bancos: que los Bancos sean considerados una actividad esencial y que tengan un esquema de atención al público en emergencia.

7) Movilidad: que se permita la movilidad de los encargados de trámites y pagos de sueldos, ya que hay una importante cantidad de casos que esto se realiza en efectivo.

8) Exportaciones: que se habiliten y faciliten las exportaciones de productos listos para despachar y/o en procesos finales de empaque. Esto permitiría generar divisas para el Estado e ingresos para afrontar sueldos.