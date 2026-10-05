De la investigación al territorio: REDFOR.ar cumple una década articulando la ciencia y la tecnología forestal con la sociedad argentina

La Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal (REDFOR.ar) llega a sus diez años consolidada como un entramado federal que integra a universidades, el CONICET, el INTA y el INTI. Los coordinadores Myriam Ethel Ludueña, Miryan Ayala, Francisco Carabelli, Miguel Sarmiento y Eleana Spavento repasan la trayectoria del espacio generado y la institucionalidad lograda, destacan la alianza con ArgentinaForestal.com que da visibilidad a las investigaciones científicas con la recopilación especial en tres libros digitales científicos, y anticipan la realización de las 1ras Jornadas Nacionales e Internacionales (JoNI) en marzo de 2027 como un espacio para celebrar lo recorrido, compartir saberes y seguir construyendo, en red, el futuro del sector forestal del país.

ARGENTINA (Octubre 2026).- En el marco de la preparación hacia su décimo aniversario en 2027, los referentes científicos Myriam Ethel Ludueña, Miryan Ayala, Francisco Carabelli, Miguel Sarmiento y Eleana Spavento trazaron un balance integral del camino recorrido por la Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal (REDFOR.ar).

Nacida a fines de 2015 por iniciativa del CONICET y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la red logró unir las capacidades dispersas de universidades, organismos técnicos y el sector privado. La iniciativa cobra una significación determinante para la Argentina al transformar el conocimiento académico en insumos concretos para la gestión de cuencas, la Ley de Bosques Nativos y el desarrollo productivo sustentable en todo el territorio nacional.

Hubo una necesidad de identificación de diferentes ámbitos del sector forestal que hasta ese momento se encontraba dispersa: acercar y articular más estrechamente al sector forestal con las capacidades de la ciencia y la tecnología existentes en el país. El impulso inicial surgió en Santiago del Estero, a partir de la convocatoria conjunta del CONICET y la Universidad Nacional de Santiago del Estero a profesionales vinculados con las ciencias forestales y representantes de las facultades donde se desarrollaba la formación en Ingeniería Forestal.

La preocupación central era generar un espacio que permitiera poner en contacto capacidades que ya existían, pero que se encontraban distribuidas entre universidades, organismos de ciencia y tecnología y otros actores vinculados al sector. La iniciativa buscaba, precisamente, articular esas capacidades para atender las demandas del ámbito foresto-industrial público y privado.

En ese sentido, la necesidad no era solamente producir más conocimiento, sino lograr que el conocimiento científico y tecnológico tuviera una mayor articulación con la realidad y las necesidades del sector forestal.

El CONICET aportaba una importante capacidad de investigación, mientras que las universidades reunían experiencias en enseñanza, investigación y extensión, y organismos como INTA e INTI contaban con capacidades específicas vinculadas con la investigación aplicada, la tecnología y la transferencia.

La creación de la Red comenzó a plantearse como un espacio para vincular esos mundos. Ese propósito adquirió mayor nitidez en la reunión realizada en abril de 2016 en la sede del CONICET en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la incorporación de representantes de la Patagonia. Allí cobró mayor fuerza la necesidad de dar entidad a un espacio de trabajo que articulara las instituciones —en sus dimensiones de enseñanza, investigación y extensión— con la ciencia y la técnica, representadas también por organismos como CONICET, INTA e INTI.

La REDFOR.ar se concretó posteriormente, en 2017, como una iniciativa conjunta de instituciones vinculadas con las ciencias forestales. Entre sus objetivos quedaron establecidos la integración de grupos de trabajo de distintas disciplinas y regiones, la identificación de áreas de vacancia, el fortalecimiento de la generación y transferencia de conocimiento y la vinculación con los espacios de toma de decisiones.

De esta forma, la red nació como respuesta a una necesidad estructural: construir puentes entre quienes generan conocimiento, quienes forman profesionales, quienes desarrollan tecnologías y quienes trabajan y toman decisiones en el sector forestal.

Con el tiempo, ese propósito se amplió y consolidó, incorporando investigadores, docentes y extensionistas de distintas regiones del país y generando espacios de comunicación, formación, debate y transferencia.

Objetivos fundacionales

Transcurrida una década, puede afirmarse que la REDFOR.ar ha mantenido la esencia y buena parte de los objetivos que dieron origen a la Red, aunque el recorrido no se desarrolló de manera lineal ni con la misma intensidad en todos sus ejes.

Las circunstancias y necesidades que fueron surgiendo a lo largo del tiempo orientaron las acciones de la Red y permitieron ampliar su campo de actuación. Entre los logros que evidencian este recorrido se destacan las acciones destinadas a vincular la ciencia y la tecnología forestal con necesidades concretas del sector productivo y de la gestión de los recursos forestales.

En este sentido, las consultorías sobre el diagnóstico socioambiental y económico de las cuencas forestales permitieron conformar equipos de trabajo con más de 100 profesionales de distintas regiones fitogeográficas del país y generar 14 informes de diagnóstico que constituyeron insumos para la planificación y el desarrollo de estrategias de las cuencas forestales.

Asimismo, la capacitación vinculada con la Ley 26.331 alcanzó a más de 600 profesionales formuladores, evaluadores y gestores de todo el país, con la participación de 173 profesionales como docentes e integrantes del equipo técnico consultor.

Estas experiencias reflejan varios de los ejes fundacionales de la Red: fortalecer la investigación y la generación de conocimiento para el sector público, productivo y la sociedad; contribuir a la conservación y valorización de los bosques y su articulación con el desarrollo forestal; favorecer una mayor apropiación social de la importancia de los bosques; y aportar a la formación y actualización de los profesionales del sector.

El balance de estos diez años nos permite reconocer una continuidad en la razón de ser de la REDFOR.ar, al mismo tiempo existe una adaptación a las demandas y oportunidades que fueron surgiendo. Si bien no todos los ejes tuvieron un desarrollo sostenido o equivalente durante todo el período, las acciones realizadas muestran que los objetivos fundacionales continuaron orientando el accionar de la Red y que, en determinados ámbitos, su alcance se amplió significativamente.

Institucionalidad, acciones y vinculación con la comunidad

Si tuviéramos que identificar tres momentos institucionales trascendentales en estos diez años, en primer lugar, sería la continuidad y consolidación de REDFOR.ar como espacio de articulación de la ciencia y la tecnología forestal argentina. Haber sostenido la Red durante una década constituye en sí mismo un logro significativo y demuestra la capacidad de mantener un espacio de trabajo colaborativo entre instituciones, profesionales e investigadores de distintas regiones del país. Esta continuidad permitió construir vínculos que trascendieron iniciativas puntuales y dieron lugar a nuevas acciones conjuntas.

En segundo lugar, destacamos la conformación de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales de consultores, que permitió reunir profesionales de diferentes regiones y especialidades para responder a demandas concretas del sector forestal.

Esta articulación se expresó, entre otras acciones, en los diagnósticos socioambientales y económicos de las cuencas forestales y en actividades de capacitación vinculadas con la Ley 26.331. Estos trabajos marcaron un cambio importante porque demostraron la capacidad de la Red para transformar la articulación entre instituciones en resultados concretos, poniendo en común conocimientos, capacidades y experiencias disponibles en distintos puntos del país.

Como tercer logro, señalamos la ampliación de los espacios de encuentro, comunicación y vinculación de la comunidad forestal. En este sentido, la realización de las dos ediciones de la Semana de las Ciencias Forestales, que reunió a las instituciones académicas que forman profesionales de Ingeniería Forestal, constituyó una experiencia relevante de integración del sistema universitario forestal.

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A ello se suman la vinculación con ArgentinaForestal.com desde 2018, las charlas organizadas por la Comisión de Trabajo y Vinculación Institucional, la participación como co-organizadores en simposios y mesas de eventos nacionales e internacionales y la presencia de integrantes de la Red en ámbitos y redes internacionales.

En este proceso también resulta significativo el fortalecimiento de la vinculación con el Observatorio de Biodiversidad en Paisajes Forestales y Ecosistemas Asociados, que pasó a integrarse efectivamente a la Red, ampliando sus áreas de trabajo y consolidando la biodiversidad como uno de sus ejes de articulación.

En conjunto, estos logros muestran un proceso que fue más allá de la creación de una red formal: durante estos diez años se construyeron equipos, vínculos y espacios permanentes de intercambio, fortaleciendo la articulación entre academia, ciencia, tecnología, sector productivo, instituciones públicas y sociedad. Ese entramado colaborativo es, precisamente, uno de los principales cambios que permiten hablar de un antes y un después en la construcción colectiva de la ciencia forestal argentina.

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Una red con mirada federal

A lo largo de estos diez años, REDFOR.ar ha evolucionado desde una iniciativa que buscaba vincular a las facultades de Ingeniería Forestal y a los institutos de investigación del país hacia una red federal más amplia, dinámica y articulada, capaz de integrar instituciones con realidades territoriales, productivas y forestales muy diversas.

Uno de los principales avances fue la consolidación de comisiones permanentes de trabajo, particularmente las de Comunicación, Tecnología e Industrias de la Madera y Educación, que se transformaron en espacios dinámicos de generación de iniciativas y contribuyeron a fortalecer la identidad de la Red.

En el ámbito académico, actualmente se encuentran representadas todas las carreras de pregrado y grado vinculadas con la formación forestal del país, lo que constituye un importante espacio de integración y cooperación. La diversidad también se expresa en la Comisión de Tecnología e Industrias de la Madera, que articula centros, institutos y programas de investigación, desarrollo, innovación, extensión y transferencia, junto con cámaras, empresas, consorcios, facultades y grupos de investigación.

Esta composición permite incorporar distintas perspectivas y capacidades, favoreciendo iniciativas de interés tanto para la comunidad científica como para profesionales y productores.

Otro aspecto fundamental de esta evolución es la presencia territorial que sostiene la Red. La participación de universidades nacionales, estaciones y agencias del INTA y centros del INTI y del CONICET permite contar con actores insertos en diferentes regiones forestales del país.

Esta distribución favorece el intercambio de conocimientos construidos en contextos territoriales diversos y permite abordar las particularidades de cada región sin perder una visión integral del sector forestal argentino.

La dimensión federal también se fortaleció en el ámbito académico y científico mediante la conformación de equipos de trabajo interinstitucionales para participar en jurados de concursos, revisión de libros y tesis, cursos de posgrado, evaluación y revisión de artículos científicos y de divulgación, evaluación de proyectos, dirección de becarios e intercambio de experiencias entre instituciones.

Finalmente, la Comisión de Comunicación y la vinculación sostenida con ArgentinaForestal.com ampliaron la posibilidad de visibilizar estas actividades y de acercar el conocimiento generado en distintos territorios a un público más amplio.

En este sentido, la evolución de REDFOR.ar puede entenderse como el pasaje de una red centrada fundamentalmente en reunir instituciones a una red que genera vínculos, proyectos y acciones colaborativas, aprovechando la diversidad territorial y científica como una fortaleza para construir una mirada federal y más integrada de la ciencia, la tecnología, la educación y el desarrollo forestal argentino.

Visibilidad científica y divulgación

La experiencia desarrollada en el marco de REDFOR.ar permitió acercar a la sociedad y al sector productivo los resultados de investigaciones vinculadas con el ámbito forestal, transformando contenidos originalmente elaborados en un lenguaje técnico-científico en materiales de comunicación accesibles y de interés para públicos más amplios.

En este proceso, los artículos enviados para su publicación en ArgentinaForestal.com constituyeron una herramienta de transferencia y divulgación que permitió visibilizar conocimientos, investigaciones, experiencias y resultados generados en las instituciones y territorios donde se desarrollaban los trabajos.

Como resultado de esta experiencia, se concretó la publicación de tres libros digitales que reúnen y ponen en valor estos aportes, favoreciendo la circulación del conocimiento más allá del ámbito académico, con autores de todo el territorio nacional.

Desde REDFOR.ar se considera que esta experiencia fue relevante porque permitió fortalecer el vínculo entre ciencia, territorio y producción, mostrando la utilidad concreta de la investigación forestal para abordar problemáticas locales, promover el aprovechamiento sostenible de los recursos y generar conocimiento aplicable a las necesidades de las comunidades y del sector productivo.

La publicación sostenida de articulos a través de ArgentinaForestal.com y la posterior sistematización de estos contenidos en los tres libros de Ciencia y Tecnología I, II y III, permitió ampliar la visibilidad del trabajo que realizan investigadores y profesionales del ámbito forestal del CONICET y de las universidades.

Esta experiencia favoreció que conocimientos, investigaciones y problemáticas que habitualmente circulan en ámbitos académicos pudieran llegar a un público más amplio y, especialmente, al sector productivo, instituciones públicas y otros actores vinculados con el territorio.

La diversidad temática de las publicaciones también permitió mostrar que la investigación forestal no se limita a la producción de madera, sino que comprende cuestiones vinculadas con el ambiente, el cambio climático, la biodiversidad, el arbolado urbano, la tecnología de la madera, la bioeconomía, la economía circular, la restauración, la educación y la comunicación científica, entre muchas otras.

En este sentido, más que medir el impacto únicamente en términos cuantitativos, consideramos que estas publicaciones contribuyeron a hacer más visible y accesible el conocimiento generado en las instituciones científicas y universitarias, fortaleciendo el vínculo entre la investigación, el sector forestal y la sociedad.

Los tres libros constituyen, además, un registro de esta producción y de la diversidad de profesionales, instituciones y regiones que participan en la construcción del conocimiento forestal en Argentina.

Entre 2018 y 2024 se realizaron 129 publicaciones de diversas temáticas, que posteriormente fueron sistematizadas y reunidas en tres libros titulados Ciencia y Tecnología I, II y III, publicados en 2021, 2023 y 2025, respectivamente. El Libro I reúne 63 notas y presenta una amplia diversidad temática, que abarca desde la genética vegetal hasta la innovación, e incluye contenidos vinculados con la silvicultura, el ambiente, la tecnología y la industria, entre otros, además de numerosas notas de opinión.

En este proceso participaron 177 autores, cuyas publicaciones fueron revisadas por 52 profesionales, quienes contribuyeron a su adecuación mediante criterios de lenguaje de claridad, corrección y accesibilidad del lenguaje.

El Libro II reúne 40 notas, elaboradas por 85 autores y revisadas por 54 profesionales afines. Sus contenidos abordan una amplia diversidad de temas vinculados con los recursos forestales, su relación con la sociedad y los desafíos actuales del sector. Entre sus principales ejes se destacan la importancia del arbolado urbano, la relación entre los bosques y las personas, tanto en ámbitos urbanos como rurales, y las interacciones entre la vegetación y el fuego, así como las implicancias del cambio climático.

También se presentan nuevas líneas de investigación y opinión relacionadas con tecnologías aplicadas a las forestaciones, acceso a datos forestales, sistemas silvopastoriles, madera muerta, forestaciones en cuencas, planificación estratégica de bosques nativos, seguridad laboral en tareas forestales, extensión forestal, bancos de germoplasma, restauración forestal, baños de bosque, mejoramiento genético, secuestro de carbono, entre otras.

La dimensión tecnológica incluye contribuciones vinculadas con biorrefinerías, forestoindustria, economía circular, carbono neutralidad, tecnología de la madera, aprovechamiento forestal y certificación bajo normas FSC, entre otros temas relacionados con la transformación y el uso sostenible de los recursos forestales. Asimismo, el libro incorpora reflexiones sobre los avances y desafíos de la educación y la comunicación científica en las ciencias forestales, poniendo en valor la necesidad de acercar el conocimiento especializado a diferentes públicos.

Las publicaciones reúnen experiencias y aportes provenientes de diversas regiones y provincias de la Argentina, con participación tanto de representantes del sector público como del sector privado, reflejando la diversidad territorial, institucional y temática de las ciencias forestales en el país.

El Libro III reúne 26 notas, elaboradas por 64 autores y revisadas por 54 profesionales que participaron en la supervisión de los trabajos. En esta edición, los contenidos se organizan en tres ejes temáticos, que permiten ordenar y presentar la diversidad de aportes vinculados con las ciencias y tecnologías forestales.

El primer eje reúne los artículos propios de la Red de Ciencia y Tecnología Forestal, que reflejan las actividades, experiencias y aportes desarrollados en el ámbito de la Red. El segundo eje está integrado por las notas de opinión, que ofrecen diferentes perspectivas y reflexiones sobre temas de interés para el sector forestal.

El tercer eje corresponde a las notas técnicas, organizadas en cinco subsecciones: Tecnología, Ambiente, Gestión, Producción y Manejo, y Valorización.

Esta estructura permite abordar, desde diferentes perspectivas, aspectos relacionados con la investigación, la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.

La agenda forestal hoy

La agenda forestal argentina enfrenta hoy un conjunto de desafíos ambientales, productivos, tecnológicos y sociales que requieren respuestas articuladas desde la ciencia y la tecnología forestal. Algunos son nuevos o han adquirido mayor relevancia en los últimos años, mientras que otros forman parte de preocupaciones históricas del sector que continúan demandando conocimiento y acciones concretas.

En el plano ambiental, el cambio climático constituye uno de los principales desafíos, por sus efectos sobre los bosques, las plantaciones y los sistemas productivos, pero también por el papel que los ecosistemas forestales desempeñan en la regulación ambiental, la conservación de la biodiversidad y la captura de carbono.

Esto requiere profundizar la generación de conocimiento y el desarrollo de estrategias de manejo, conservación, restauración y adaptación.

En el ámbito tecnológico y educativo, la incorporación de la inteligencia artificial (IA) representa un desafío transversal. Su aplicación abre posibilidades para el análisis de información, el monitoreo de bosques, la planificación, la investigación y la gestión, pero también plantea la necesidad de incorporarla de manera crítica, responsable y pertinente en la formación de los futuros profesionales y en las prácticas del sector. En materia institucional y de políticas públicas, la posible modificación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos constituye otro tema de relevancia para la comunidad forestal, dado que cualquier cambio en su marco de aplicación requiere análisis técnico y científico sobre sus posibles implicancias ambientales, sociales y productivas.

A estos desafíos se suma una cuestión fundamental: fortalecer el vínculo entre los bosques y la sociedad. Persisten necesidades de comunicación y educación que permitan comprender el valor de los bosques nativos y cultivados, tanto por los bienes que proporcionan como por sus funciones ambientales, sociales y culturales. Acercar este conocimiento a la ciudadanía resulta necesario para favorecer una mayor valoración y participación social en su conservación y manejo.

Desde la perspectiva productiva, continúa siendo necesario generar conocimiento que contribuya a compatibilizar la conservación y restauración de los bosques nativos con el desarrollo de plantaciones forestales, fortalecer las cadenas de valor, mejorar los procesos de industrialización y comercialización y promover estrategias de uso sostenible de los recursos.

En este sentido, la ciencia y la tecnología forestal pueden aportar herramientas para vincular de manera más efectiva los bosques con procesos de desarrollo social y económico.

En conjunto, estos desafíos muestran que la agenda forestal actual combina problemáticas emergentes, como la inteligencia artificial y la intensificación de los efectos del cambio climático, con cuestiones estructurales que continúan vigentes, como la conservación de los bosques, su valorización social, el desarrollo productivo sostenible y la generación de políticas públicas sustentadas en conocimiento científico.

Frente a esta agenda, el trabajo articulado entre instituciones y profesionales constituye una herramienta central para aportar respuestas desde las distintas realidades territoriales del país.

Jornadas por los 10 Años de la REDFOR.ar

La celebración por los diez años desde la puesta en marcha de la red se materializa con la organización de las 1ras Jornadas Nacionales e Internacionales de la REDFOR.ar (JoNI) a realizarse en marzo de 2027 en la sede la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Estas jornadas representan un momento significativo en la trayectoria de la Red y una oportunidad para celebrar una década de trabajo colaborativo. Más que una actividad conmemorativa, las Jornadas constituyen una instancia para visibilizar el camino recorrido, fortalecer los vínculos construidos y proyectar nuevas formas de cooperación entre instituciones, investigadores, docentes, profesionales, estudiantes y otros actores vinculados con el sector forestal.

La organización de estas primeras Jornadas responde a la necesidad de generar un espacio amplio de encuentro e intercambio de conocimientos y experiencias, que permita poner en diálogo las diferentes realidades forestales y territoriales del país y, al mismo tiempo, establecer vínculos con referentes e instituciones del ámbito internacional.

En este sentido, las JoNI buscan integrar las distintas dimensiones que forman parte de la Red: investigación, desarrollo tecnológico, educación, producción, ambiente, biodiversidad, comunicación y vinculación con la sociedad.

Para REDFOR.ar, las Jornadas también representan una oportunidad para fortalecer su identidad como red federal, mostrando la capacidad de sus instituciones y profesionales para trabajar de manera articulada y generar conocimiento frente a los desafíos actuales del sector. La participación de las distintas regiones e instituciones permitirá poner en valor la diversidad de experiencias existentes en Argentina y favorecer el intercambio entre grupos que, aun trabajando en contextos diferentes, comparten problemáticas y objetivos.

En el ámbito nacional, se espera que las JoNI contribuyan a profundizar la articulación entre universidades, organismos de ciencia y tecnología, instituciones públicas, sector productivo y organizaciones vinculadas al ambiente y los bosques, generando nuevas oportunidades de cooperación y proyectos conjuntos.

También constituirán un espacio para discutir los desafíos que plantea la agenda forestal actual y para fortalecer la formación y actualización de profesionales y estudiantes.

En el plano internacional, las Jornadas permitirán ampliar la vinculación de REDFOR.ar con redes, instituciones y especialistas de otros países, favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias y generando nuevas posibilidades de cooperación científica, tecnológica y académica.

De este modo, las JoNI pueden entenderse como un punto de llegada y, al mismo tiempo, un nuevo punto de partida: sintetizan diez años de construcción colectiva y proyectan a REDFOR.ar hacia una nueva etapa, con una comunidad forestal más articulada, abierta al intercambio nacional e internacional y preparada para abordar de manera colaborativa los desafíos que plantea el futuro del sector forestal.

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