La formación forestal y el futuro de los bosques estuvieron en el centro de la Semana de las Ciencias Forestales 2026

Camila Anselmino, Alcira Chocovar, M. Isabel Delgado, Karina Frontela, Cecilia Gómez, Jimena Gutiérrez, Camila Mateo, Rocío Moreno, Adriana Ortín y Cecilia Zurita elaboraron un resumen de la segunda edición de la Semana de las Ciencias Forestales y plantearon los próximos pasos de una iniciativa impulsada por REDFOR.ar. El objetivo es consolidarla como un evento anual de alcance nacional para difundir las carreras forestales y promover el diálogo sobre la importancia de los bosques y los múltiples beneficios que brindan a la sociedad.

ARGENTINA (31/8/2026).- Del 10 al 16 de agosto de 2026 tuvo lugar en el país la Segunda Edición Nacional de la Semana de las Ciencias Forestales (SCF), que se realiza en esta fecha en el marco de conmemorarse el 16 de agosto el Día de la Ingeniería Forestal.

Este año el lema de la semana fue “Bosques que sostienen comunidades. Ciencia, territorio y futuro”.

Este evento, así como en su primera edición en el año 2025, fue impulsado desde la Comisión Permanente de Educación de la REDFOR.ar (Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal, una red institucional orientada a la solución de problemas -RIOSP- de CONICET), y se trata de un esfuerzo conjunto donde participan las Unidades Académicas que brindan carreras forestales en el país.

Participaron activamente la Facultad Regional Orán (FRO) de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), la Facultad de Recursos Naturales (FRN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), la Facultad de Ciencias Forestales (FCF) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes (CRUSMA) de la Universidad Nacional del Comahue (UNComa) y la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

La SCF constituye una iniciativa de carácter innovador que brinda el marco para integrar diversas acciones conjuntas por parte de las Unidades Académicas y propone reflexionar y difundir la importancia de los bosques para la sociedad, así como el amplio espectro de acción del profesional forestal.

En la segunda edición de la SCF se incluyó, en cada Facultad, diferentes actividades vinculadas al campo de las ciencias forestales, gratuitas y abiertas a la comunidad, teniendo como destinatario un público diverso.

Las actividades propuestas se desarrollaron de manera presencial, híbrida (presencial y virtual) y virtual e incluyeron una oferta muy variada, entre las que se destacan conferencias magistrales, paneles de debate, demostraciones, recorridas, actividades en el campo, talleres, y teatro para las infancias.

Una de las singularidades de esta edición fue la implementación de un Concurso Nacional de Reels para estudiantes universitarios.

Se premiaron los tres reels que obtuvieron el mayor puntaje, y se reconoció además, mediante una Mención Especial por su destacada producción, al que obtuvo el cuarto lugar.

Apertura con anuncios y clases magistrales

La Apertura se transmitió en simultáneo para todo el país a través del canal de YouTube de la REDFOR.ar.

La Dra. Eleana Spavento, coordinadora Titular de la REDFOR.ar, y la Dra. María Isabel Delgado, coordinadora Alterna de la REDFOR.ar y coordinadora de la Comisión Permanente de Educación, dieron las palabras de apertura de la SCF.

En este espacio, se realizó además una breve presentación de la REDFOR.ar y el lanzamiento oficial de las “1ras Jornadas Nacionales e Internacionales de la Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal (JoNI-REDFOR.ar) a realizarse del 17 al 19 de marzo de 2027 en la ciudad de La Plata, como sede central.

Seguido, expusieron el Mg. Mauro Cesetti Roscini sobre “La actividad y la formación forestal vistas desde los territorios”, la Dra. Magdalena Abt sobre “Gobernanza forestal y cuidado territorial: una nueva agenda para la conservación y el desarrollo de los bosques nativos”, y la Dra. Sandra Sharry sobre “Los bosques en tiempos de cambio: ciencia, innovación y futuro”.

La moderación del panel de apertura estuvo a cargo del Lic. Carlos Baroli, a quien agradecemos por cumplir con este imprescindible rol.

Tras el receso, continuó la segunda parte de la jornada de apertura, la cual incluyó la presentación de los avances del análisis inicial de las encuestas realizadas desde la Comisión Permanente de Educación, la cual se tituló “Percepciones estudiantiles sobre la formación forestal universitaria en Argentina: Presentación de resultados preliminares”, a cargo de la Ing. Mg.Sc. Laura Pinciroli y del Lic. Carlos Baroli.

Finalizada esta exposición se dio paso al anuncio de los ganadores del Concurso Nacional de Reels; el premio incluyó la certificación correspondiente por parte de REDFOR.ar, y la obtención de tres inscripciones (una por cada Reel ganador) a las JoNI-REDFOR.ar.

Luego, desde el lunes 10 a la tarde hasta últimas horas del viernes 14, tuvieron lugar las actividades en las distintas Unidades Académicas.

El sábado 15 se publicaron 12 producciones audiovisuales donde personas de distintos lugares del país expresaron su vínculo con el bosque, su forma de habitarlo y lo que éste representa en su vida. Por último, el domingo 16 por la noche y a modo de cierre de la SCF 2026 se dio a difundir un video resumen de todo lo acontecido en la semana, en todo el país.

Resumen de las principales actividades de cada institución

Facultad Regional de Orán, de la Universidad Nacional de Salta (FRO-UNSa) y Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (FCA-UNJu)

La semana comenzó con el Compromiso con los Bosques con alumnos de colegios secundarios, donde aproximadamente 100 estudiantes asumieron un compromiso con los bienes y servicios de los bosques, y con su uso y manejo sostenible.

Al finalizar el mismo, los estudiantes realizaron una plantación de especies nativas en el predio de la universidad donde recibieron pautas para su cuidado y explicaciones de las especies y sus usos. La semana continuó con charlas virtuales abiertas a la comunidad en general sobre distintos tópicos de los bosques, con docentes de ambas universidades.

La Feria de actividades forestales nucleó a distintas instituciones, entre ellas Universidad, municipios, instituciones nacionales y provinciales, áreas protegidas, institutos terciarios técnicos, asociaciones civiles, destacándose la tarea que se realiza en cada una de ellas en relación con los bosques.

Se vivió una jornada de mucha calidez humana, excelente material visual y técnico, y un intercambio muy productivo.

Finalmente se organizó, como continuidad de la Semana de las Ciencias Forestales del 2025, una Jornada de Riego y Remedición de especies plantadas en el “Área Natural de Protección, Manejo, Conservación, Recreación y Restauración El Carmen de Orán, donde docentes y estudiantes pusieron nuevamente en valor las actividades realizadas.

En cuanto a la UNJu, la participación de la Tecnicatura Universitaria Forestal tuvo lugar a través de la exposición virtual en el marco de disertaciones organizadas por la Facultad Regional Sede Orán, representando ambas instituciones las Yungas del noroeste argentino. La plantación de algarrobo con comunidades originarias de Vinalito por motivos de fuerza mayor quedarán suspendidas para el próximo encuentro.

Facultad de Recursos Naturales, de la Universidad Nacional de Formosa(FRN – UnaF)

En esta oportunidad, además de participar en la apertura conjunta con la Red, la Facultad de Recursos Naturales impulsó un ciclo de charlas técnicas enfocadas en el desarrollo profesional de sus graduados y estudiantes.

Las exposiciones abordaron diversos ejes temáticos clave para la región, comenzando con la disertación de una graduada que, junto al equipo del Parque Nacional Pilcomayo, compartió su experiencia en el organismo. Su presentación detalló la gestión necesaria para el manejo del fuego y analizó el panorama laboral actual para los egresados de la Universidad Nacional de Formosa.

Posteriormente, el encuentro sumó la visión del desarrollo forestal integral a través de profesionales del INTA Sáenz Peña. Bajo el título «La labor forestal desde el INTA Sáenz Peña: experiencias, desafíos y oportunidades», los ingenieros destacaron el trabajo interdisciplinario que realizan dentro de sus equipos de investigación.

Para cerrar el bloque de profesionales, otra graduada de la institución presentó los resultados de su tesis doctoral recientemente defendida, titulada «Efecto del pastoreo sobre la regeneración arbórea y oferta forrajera arbustiva en bosques del Chaco húmedo».

Finalmente, el evento reservó un espacio destacado para los futuros profesionales. En este marco, una estudiante avanzada de Ingeniería Forestal expuso sobre «Energía renovable y sustentable en un aserradero», una investigación desarrollada en el marco de su Módulo Integrador, la cual constituye una de las instancias académicas previas a la Práctica Profesional Supervisada para la obtención del título de grado.

Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (FCF – UNSE)

La Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE llevó a cabo una serie de actividades enfocadas en la concientización ambiental, la vinculación con escuelas secundarias y el reconocimiento profesional.

La agenda comenzó con una Jornada Educativa destinada a estudiantes de 4° año del Colegio Evangélico Eduardo Furniss. Durante el encuentro se realizaron dinámicas participativas de concientización, una plantación simbólica de árboles y charlas de difusión de las carreras de la facultad, orientadas a reflexionar sobre la importancia de los bosques en la construcción de comunidades sostenibles.

Asimismo, alumnos del Colegio Agrotécnico La Granja formaron parte del programa “Aulas Forestales en Vivo”, una experiencia práctica donde recorrieron los laboratorios e institutos de investigación de la Sede Central, la Sede El Zanjón y el Jardín Botánico para conocer de cerca la oferta académica y el trabajo del sector.

Como cierre de las actividades docentes, estudiantes, autoridades universitarias y provinciales se reunieron en el Jardín Botánico de la FCF para conmemorar el Día de la Ingeniería Forestal. El acto central, encabezado por las autoridades de la Facultad y la Universidad, incluyó la entrega de una declaración de interés provincial por parte de la Cámara de Diputados, una mesa panel sobre el rol de la Ingeniería Forestal en la gestión de bienes naturales, y emotivos homenajes a docentes jubilados y estudiantes con desempeño académico destacado.

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, de la Universidad Nacional de La Plata (FCAyF – UNLP)

Como parte de las actividades presenciales, se organizaron recorridas por el Vivero Forestal y el Jardín Botánico, así como visitas y muestras didácticas en laboratorios y centros de investigación dependientes de la Facultad, dedicados al estudio de los recursos naturales y a la investigación en madera.

También, se visitó el Centro Tecnológico de la Madera (CTM) donde se encuentra el sector de aserradero y carpintería. Además en el predio de este último, se llevó a cabo la plantación. Se realizó un Taller de elaboración de papel artesanal, y para los más chicos, este año se llevó a cabo una obra de teatro que abordó los beneficios del arbolado urbano, así como el cuidado del ambiente y el respeto por el prójimo.

Por otro lado, el jueves se desarrolló de forma híbrida un Panel donde profesionales y estudiantes contaron sus propias experiencias vinculadas a la extensión forestal; y el día viernes la última actividad estuvo representada por el Simposio “La Arboricultura y la Enseñanza desde la Universidad”. Tanto el Panel como el Simposio se encuentran alojados en el canal de YouTube de la FCAyF-UNLP.

Centro Regional Universitario San Martín de los Andes, de la Universidad Nacional del Comahue (CRUSMA – UNComa)

El Centro Regional Universitario San Martín de los Andes (CRUSMA) llevó a cabo un ciclo de charlas abierto a estudiantes y a la comunidad en general. Las charlas estuvieron a cargo de graduados, docentes, investigadores/as de CONICET y trabajadores/as del Parque Nacional Lanín.

Durante las jornadas se presentaron la Xiloteca y el Banco de Germoplasma de la institución, y graduados compartieron sus prácticas laborales, poniendo en valor tanto el rol fundamental del arbolado urbano como el potencial de impactar directamente en la comunidad. Asimismo, se disertó sobre el manejo forestal en bosques mixtos de Nothofagusspp., lo que generó un rico intercambio con los presentes acerca de la relación entre gestión y conservación. Se realizó la presentación de la Flora Patagónica del Parque Nacional Lanín, una conversación llena de belleza, pasión y compromiso de quienes trabajan en la temática.

Durante el último día de la semana, la charla se propuso sintetizar el conocimiento que hay sobre Araucaria araucana, en lo que respecta a sus aspectos biológicos, evolutivos y sociales, destacando el vínculo estrecho con las comunidades mapuches.

Facultad de Ingeniería, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (FI – UNPSJB)

En Esquel la Semana se vivió poniendo en diálogo a los bosques patagónicos con quienes los habitan y estudian.

El arbolado urbano fue protagonista de un recorrido abierto a la comunidad, que permitió reconocer especies, descubrir sus características bioecológicas y recuperar sus dimensiones culturales y etnobotánicas. También hubo espacio para acercarse al trabajo científico, mostrando cómo la observación, el monitoreo y la investigación permiten comprender los cambios que ocurren en los bosques y fundamentar las decisiones de manejo.

Así, las actividades buscaron articular la Universidad y el territorio, mostrando que las ciencias forestales no solo estudian los bosques, sino que también aportan herramientas para comprenderlos, cuidarlos y fortalecer el vínculo de las comunidades con ellos.

Reflexiones sobre la segunda edición y próximos pasos

En comparación con la primera edición, realizada en 2025, la organización de la Semana de las Ciencias Forestales incorporó modificaciones y sumó nuevos integrantes al equipo de trabajo, cuyos aportes permitieron fortalecer el desarrollo del evento y ampliar su alcance y difusión en distintos ámbitos.

Entre las acciones desarrolladas durante esta segunda edición se destacó la producción de piezas gráficas para la promoción de las actividades, la difusión de la Semana a través de la cuenta de Instagram de REDFOR.ar y la edición de producciones audiovisuales destinadas a acompañar su difusión durante el fin de semana.

La organización implicó un trabajo conjunto entre las distintas Unidades Académicas, con reuniones virtuales periódicas y una importante planificación previa entre los diferentes grupos participantes. Este proceso permitió generar un amplio abanico de propuestas a nivel nacional, con diversas instancias de participación de actores locales y espacios de encuentro e intercambio con la comunidad.

Por segundo año consecutivo se realizó la Semana de las Ciencias Forestales, una iniciativa que sus organizadores aspiran a consolidar como un evento anual en la agenda nacional.

En ese sentido, invitaron a quienes estén interesados en sumarse a la propuesta a ponerse en contacto con REDFOR.ar, con el propósito de ampliar la participación y llegar a un público cada vez más amplio y diverso.

La iniciativa mantiene como objetivos centrales la difusión de las carreras forestales que se dictan en el país y la generación de espacios para poner en diálogo la importancia de los bosques y los múltiples beneficios que brindan a la sociedad.

Autores:

Camila Anselmino, Alcira Chocovar, M. Isabel Delgado, Karina Frontela, Cecilia Gómez, Jimena Gutiérrez, Camila Mateo, Rocío Moreno, Adriana Ortín y Cecilia Zurita