La logística, el cuello de botella que condiciona la competitividad de las exportaciones de madera

El asesor de FAIMA, Gustavo Cetrángolo, advierte que la industria forestal argentina enfrenta un mercado interno estancado y un escenario internacional de precios bajos, mientras los costos logísticos continúan limitando la capacidad exportadora. Plantea ampliar la mirada hacia una mayor competencia entre rutas, ferrocarril y transporte fluvial, con especial atención sobre el Ferrocarril Urquiza y su conexión con los corredores regionales.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES (26/9/2026).- El mercado interno de la madera continúa atravesando un escenario de estancamiento, mientras las exportaciones aparecen como una de las pocas alternativas para las empresas forestoindustriales argentinas que buscan sostener su actividad. Sin embargo, para Gustavo Cetrángolo, consultor forestoindustrial y asesor de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), la logística se ha convertido en uno de los principales factores que condicionan la competitividad del sector.

El análisis del profesional tiene un capítulo especial en el último Resumen Ejecutivo de FAIMA, en la que expone una definición que sintetiza el diagnóstico del asesor sobre la importancia de mejorar la logística: “Es la palabra clave para mejorar la competitividad de las exportaciones de madera. La única forma que ha encontrado la industria de mitigar la caída (sin visos de recuperación) del mercado interno”.

En los relevamientos mensuales que realiza Cetrángolo y tras su participación en el reciente seminario organizado por AFoA por su 80° aniversario, realizado en septiembre en Posadas, el problema logístico aparece reiteradamente como un cuello de botella para las exportaciones de madera.

Un mercado interno estancado y un escenario internacional complejo

Cetrángolo señala en su informe que el mercado doméstico tuvo una leve recuperación en agosto de 2026, pero continúa estancado y, según su análisis, sin perspectivas de reactivación durante lo que resta del año. Esta situación está llevando a muchas empresas al agotamiento económico.

En paralelo, el mercado internacional mantiene una demanda para los niveles de producción argentina, pero con precios bajos. A este escenario se suman, según el análisis, las consecuencias de políticas proteccionistas y un conflicto en Medio Oriente aún sin resolver.

El asesor observa además que el sector inmobiliario no ha mejorado tanto en Estados Unidos como en China. En este contexto, identifica como una posible vía de cambio para el sector maderero a los créditos hipotecarios lanzados por el Gobierno argentino, con fondeo del FGS de ANSES y con una eventual ampliación mediante los dólares de la denominada “Inocencia Fiscal” y de organismos multilaterales de crédito.

Más de 1.000 kilómetros hasta los puertos

En materia logística, Cetrángolo sostiene que se han trabajado numerosas iniciativas, pero ninguna logró hasta el momento resolver estructuralmente el problema.

Uno de los factores centrales que plantea es la distancia entre las principales zonas forestales y los puertos. “Debemos entender que nuestra industria forestal se encuentra a grandes distancias de los puertos”, señala, y menciona que en la generalidad de los casos se trata de distancias superiores a 1.000 kilómetros, como ocurre con la madera de pino, el commodity más comercializado.

Entre las mejoras implementadas durante los últimos años menciona la incorporación de los bitrenes, la habilitación del puerto de Posadas con equipos de navegación para contenedores, el Puerto de Corrientes y, actualmente, la expectativa depositada en el puerto de Ituzaingó.

Sin embargo, Cetrángolo advierte que todas estas iniciativas implicaron tiempos de gestión e importantes inversiones en infraestructura, sin conseguir revertir hasta ahora la situación logística que enfrenta la actividad exportadora.

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El costo del transporte fluvial y el debate sobre el cabotaje

Durante el seminario de AFoA, una empresa de navegación fluvial planteó que podría reducirse en USD 1.000 por contenedor el costo logístico si se modificara la legislación de cabotaje para permitir el uso de flotas de una bandera distinta de la argentina.

Cetrángolo señala que el informante no detalló dónde se produciría concretamente ese ahorro y advierte que la navegación desde Confluencia hacia el Alto Paraná tampoco resulta sencilla.

A este planteo suma una referencia reciente: un aserradero equipado con tecnología moderna y con una escala importante también informó sobre las dificultades que representa la logística para exportar.

El análisis se relaciona con el panel sobre infraestructura portuaria del seminario de AFOA, en el que participó Diego Azqueta, gerente general de la naviera InterBarge, empresa interesada en invertir para habilitar el puerto de Eldorado.

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El ejemplo de los rollos: una pregunta sobre competitividad logística

Para Cetrángolo, el análisis debe ampliarse y mirar otros modelos existentes en la región. Como ejemplo plantea la exportación de rollos de pino y eucalipto desde los puertos de Entre Ríos, productos de menor valor agregado pero que movilizan volúmenes de exportación muy elevados.

El interrogante que propone es cómo una empresa logró desarrollar una logística competitiva para transportar precisamente un producto de menor valor agregado.

A partir de ese caso, sostiene que es necesario profundizar la mirada sobre el ferrocarril, y particularmente sobre el Ferrocarril Urquiza, debido a que atraviesa el corredor forestal argentino.

La empresa a la que hace referencia se define como forestal y logística y, de acuerdo con la información incluida en el análisis, señala que reactivó, mediante acuerdos comerciales y junto con Belgrano Cargas, la línea Urquiza, con capacidad para movilizar hasta 50.000 toneladas mensuales.

El esquema permite acceder a productos exportables provenientes de montes alejados, mientras que la carga se gestiona mediante acopios propios en las estaciones y un sistema de seguimiento de la mercadería en tránsito. La empresa señala que cuenta con una visibilidad “end-to-end”, incluyendo acceso online a reportes de la madera que se encuentra sobre un tren o camión y que se dirige hacia determinados acopios.

El objetivo de este sistema, según la descripción incluida por Cetrángolo, es mejorar el flujo del producto exportable dentro de la cadena logística.

Una capacidad ferroviaria que obliga a mirar el mercado exportador

El volumen mencionado adquiere especial relevancia al compararlo con el comercio exterior de madera aserrada.

Cetrángolo señala que se trata de una capacidad equivalente a 1.500 contenedores mensuales de 40 pies, unas 42.000 toneladas, mientras que la exportación total de madera aserrada oscila entre 30.000 y 40.000 toneladas.

El dato forma parte de su argumento para ampliar la discusión sobre las alternativas de transporte disponibles para la industria forestal regional.

El análisis también pone el foco en los cambios que se están produciendo alrededor del Ferrocarril Urquiza.

Entre ellos menciona la privatización del Belgrano Cargas, la ejecución de obras de mejora sobre 210 kilómetros de vías y puentes, que permitirían duplicar la capacidad de transporte, y la rehabilitación del cruce Paso de los Libres-Uruguayana, que permitiría conectar con la red actualmente operada por la empresa brasileña RUMO.

Según la información del experto, las obras de mejora de vías y puentes se encuentran en ejecución con financiamiento del FOCEM.

En Brasil, la red de RUMO será licitada nuevamente en 2027 y, de acuerdo con el análisis, se prevén inversiones importantes. La red cuenta además con llegada directa desde Uruguayana al puerto de Río Grande.

En Paraguay, Cetrángolo incorpora otro eslabón al corredor regional: en Encarnación, Yacyretá financiará la playa de cargas y los 7,5 kilómetros de vías necesarios para conectar el cruce con Argentina y continuar hacia los puertos de Zárate y, potencialmente, Montevideo.

Competencia entre rutas, rieles y ríos

Frente a este escenario, el asesor de FAIMA plantea prestar especial atención a la evolución del ferrocarril, aun reconociendo las dificultades que presenta actualmente.

Su conclusión apunta a una concepción integral de la infraestructura logística: la competencia entre el transporte por rutas, ferrocarriles y vías fluviales aparece, en su análisis, como una condición para mejorar la competitividad de los productos forestales de la región.

Para Cetrángolo, la discusión logística no se limita a resolver un problema de transporte. En un contexto de mercado interno debilitado y de condiciones internacionales que mantienen acotados los precios, representa uno de los factores sobre los cuales la industria puede trabajar para sostener y ampliar su inserción exportadora.

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