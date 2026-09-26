Zeni avanza en un plan de inversiones de mejoras en el procesamiento de su planta de Esquina para triplicar su capacidad de producción y de exportación

La planta de procesamiento de madera emplea a más de 460 personas, recibe más de 20 camiones de madera por día y exporta más de 85 contenedores mensuales, con destino al mercado de los Estados Unidos. Es un a complejo industrial que cubre la cadena completa: desde la plantación de sus bosques hasta la exportación. Se propone acelerar sus tiempos de producción y crecer hasta tres veces en volumen con el plan de inversión iniciado.

Fuente: Ministerio de Producción de Corrientes

CORRIENTES (26/9/2026).- El perfil forestoindustrial de Corrientes suma un nuevo anuncio de expansión en el departamento de Esquina, de la mano de Zeni & Compañia, una empresa del sector que tiene una trayectoria de más de seis décadas en la provincia y más de 50 años enfocados en el desarrollo maderero en forma integral, desde las plantaciones hasta la producción con valor agregado.

La apuesta de Zeni con su nuevo plan de inversiones estará focalizada en expandir su capacidad de procesamiento y triplicar su producción. Actualmente la empresa cuenta en la División Forestoindustrial con 35.000 hectáreas de campo, de las cuales 12 mil son de especies de pinos, otras mil hectáreas con eucaliptos y grevillea, y ejecutan un plan anual de forestación de 800 hectáreas. El 40% de los campos están dedicadas a la actividad forestal, entre forestación tradicional y sistemas silvopastoriles, informan en el sitio oficial de la empresa.

Zeni es una empresa que cuenta con la certificación ISO 9001:2015, EnPlus y FSC ®, tanto en el manejo de sus plantaciones como en la industria de la madera, que promueve el manejo de los bosques con metodologías medioambientalmente amigables.

Disponen, además, de un vivero con capacidad de producir más de un millón de plantines, y un huerto semillero donde generan sus propias semillas de pino, mejorándolas genéticamente a través de la cruza natural. Parte de la producción se exporta a forestadores de otros países.

En la parte industrial, tienen una planta de 54.000 m2 de superficie cubierta con aserradero y naves de manufactura de la madera. Consumen 200.000tn/año de rollos de madera.

Apoyo del gobierno provincial

Este viernes, autoridades del Ministerio de Producción del gobierno provincial realizaron una recorrida técnica por las instalaciones industriales. La delegación estuvo encabezada por el ministro de Producción, Walter Chávez, acompañado por el secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Luis Mestres.

«Es una de las características y uno de los ejes que nos ha encomendado el gobernador Juan Pablo Valdés, de poder trabajar de manera cercana con el sector privado, y esta es una de las modalidades, más allá de poder visitar, también la articulación permanente, apoyo al sector, como lo venimos haciendo en toda la provincia», remarcó Chávez.



Actualmente, el establecimiento industrial de Zeni mantiene un ritmo de trabajo sostenido que demanda el ingreso de entre 18 y 20 camiones de rollos de madera por día, traduciéndose en una manufactura mensual que oscila entre los 75 y 85 contenedores. La totalidad de su producción primaria tiene perfil exportador, destinando únicamente subproductos como el pellet al consumo interno.

Para resolver los limitantes operativos de la planta, provocados por el uso continuado de equipamiento, en la industria avanzan en la etapa final de instalación de una caldera de última generación con el triple de capacidad energética que la anterior, junto a una línea de secado contraflow de alta eficiencia.

Al respecto, Damián Sánchez, gerente de planta de Zeni, precisó la dinámica del ciclo fabril: «Depende de la rotación de los stocks intermedios que tengamos, pero un dato como mínimo pueden ser 10 días de trabajo desde que ingresa el rollo hasta que sale el contenedor. Ahora, la rotación, dependiendo del movimiento de stock intermedio que tengamos, puede durar hasta 30 días».

Frente a los costos asociados al transporte terrestre hacia terminales alejadas, la logística se presenta como el principal desafío para la escala industrial proyectada.

En este plano, la concreción del futuro Puerto de Lavalle se proyecta como una infraestructura determinante para reducir sensiblemente los fletes de las cargas locales.