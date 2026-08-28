Debaten proyecto de ley de mercado de carbono regulado | La Mesa Argentina de Carbono pidió en el Senado reglas claras para atraer inversiones

La Mesa Argentina de Carbono expuso ante el Senado de la Nación durante el debate de los proyectos que buscan establecer un marco normativo para el sector. Con más de 40 proyectos en implementación —una cifra que podría duplicarse en el corto plazo—, la entidad advirtió que Argentina tiene un enorme oportunidad para generar créditos de carbono de calidad en forma competitiva, pero permanece rezagada frente a otros países de América Latina. Definición clara respecto a la titularidad y la naturaleza jurídica de los créditos de carbono, y un mecanismo competitivo para acceder a mercados internacionales aparecen como tres condiciones centrales para transformar ese potencial en inversiones, empleo e impacto territorial, ambiental y social.

Fuente: MAC

BUENOS AIRES (28/8/2026).- Argentina cuenta con recursos naturales, capacidad técnica y más de 40 proyectos de carbono en implementación, pero todavía se encuentra por detrás de otros países de la región. Desde la Mesa Argentina de Carbono (MAC) consideran que un marco normativo previsible es clave para transformar ese potencial en inversiones, empleo y desarrollo.

Argentina tiene una oportunidad para ampliar su participación en los mercados internacionales de carbono. El país cuenta con recursos naturales, capacidades técnicas y más de 40 proyectos de carbono en implementación, una cifra que podría duplicarse en el corto plazo. Sin embargo, todavía permanece rezagado frente a países como Paraguay, Chile, Perú, Brasil, Colombia y México.

En este escenario, la Mesa Argentina de Carbono (MAC) considera que uno de los principales desafíos pasa por generar las condiciones regulatorias necesarias para transformar ese potencial en una oportunidad concreta de inversión y desarrollo.

La organización, que reúne a más de 50 empresas y organizaciones de toda la cadena de valor de los mercados de carbono del país, expuso ante el Senado de la Nación en el marco del debate sobre distintas iniciativas legislativas destinadas a establecer un marco normativo para el sector.

El tratamiento de los proyectos se desarrolla de manera conjunta en las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda, en una instancia que podría resultar determinante para definir las reglas de funcionamiento y crecimiento de los mercados de carbono en Argentina.

Durante la reunión, el coordinador general de la MAC, Juan Pedro Cano, abrió la ronda de especialistas y valoró positivamente que el Senado avance en la discusión de una legislación específica.

Para la entidad, el proceso legislativo representa una oportunidad para resolver aspectos centrales que permitan otorgar previsibilidad y certeza jurídica a proyectos que requieren inversiones y planificación de largo plazo, además de facilitar su acceso competitivo a los mercados internacionales.

Tres claves para transformar el potencial en inversiones

Durante su exposición, Cano sintetizó en tres definiciones centrales las condiciones que, desde la perspectiva de la Mesa Argentina de Carbono, debería contemplar una futura legislación.

1. Claridad sobre la titularidad de los créditos de carbono

Uno de los puntos planteados por la MAC es la necesidad de establecer con precisión quién es el titular del crédito generado por un proyecto.

La propuesta de la organización es que el crédito corresponda al propietario del bien sobre el cual se estructura el proyecto, o a quien este haya cedido los derechos mediante un contrato o acuerdo.

Para el sector, esta definición resulta fundamental para brindar seguridad a los desarrolladores e inversores y evitar incertidumbres sobre la propiedad de los créditos generados.

2. Una definición jurídica precisa

El segundo aspecto está relacionado con la naturaleza jurídica del crédito de carbono.

La MAC propone definirlo como un “bien inmaterial de carácter patrimonial, fruto del proyecto que lo genera”. De acuerdo con la entidad, esta caracterización permitiría aportar mayor claridad respecto de sus implicancias impositivas y administrativas.

3. Un mecanismo competitivo para acceder a los mercados internacionales

El tercer eje está vinculado con la participación de los proyectos argentinos en los mercados internacionales.

“No se necesita más que esto”, sintetizó Cano durante su exposición. Y advirtió que, si estos aspectos centrales no quedan claramente establecidos, Argentina corre el riesgo de no dar la certeza mínima necesaria a inversores, que podrían optar por otros países de la región que ya ofrecen marcos normativos claros y previsibles.

La Mesa considera necesario establecer un mecanismo gubernamental de autorización y ajuste correspondiente que permita a los proyectos acceder a estos mercados regulados mediante un esquema competitivo, incluyendo porcentajes mínimos de autorización.

El representante de la MAC advirtió que, si estos aspectos no quedan claramente establecidos, Argentina podría enfrentar dificultades para atraer capitales destinados a proyectos de largo plazo, mientras otros países de la región avanzan con marcos regulatorios que ofrecen mayor previsibilidad.

Una competencia que también se juega en América Latina

La discusión sobre una legislación para los mercados de carbono cobra relevancia en un contexto regional de creciente desarrollo de este tipo de proyectos.

Argentina posee condiciones para convertirse en un proveedor de reducciones de emisiones al mundo, pero ese potencial todavía no se traduce en una posición de liderazgo regional.

Para la MAC, la previsibilidad regulatoria no constituye solamente una cuestión jurídica o administrativa, sino un factor que puede influir directamente en las decisiones de inversión.

Un marco claro permitiría generar las condiciones para que nuevos proyectos puedan desarrollarse en el territorio nacional y generar ingresos, empleo e impactos ambientales, sociales y territoriales positivos.

El objetivo de la Mesa Argentina de Carbono es contribuir a posicionar al país en los mercados internacionales como un generador y comercializador de créditos de carbono de calidad.

La organización también es miembro fundador de Red Carbono LATAM, que reúne a actores vinculados con los mercados de carbono de siete países de América Latina.

La oportunidad de convertir recursos en proyectos

Desde la perspectiva de la MAC, Argentina no necesita crear el potencial para participar del mercado de carbono: necesita generar las condiciones para desarrollarlo.

La disponibilidad de recursos naturales, capacidades técnicas y proyectos en marcha constituye una base sobre la cual podría construirse una nueva fuente de inversiones y actividad económica vinculada con la transición hacia una economía baja en emisiones.

En ese sentido, el debate que comenzó a desarrollarse en el Congreso será clave para determinar si ese potencial puede transformarse en proyectos concretos, inversiones, empleo y créditos de carbono capaces de competir internacionalmente.

Al finalizar su presentación, la Mesa Argentina de Carbono manifestó además su voluntad de continuar participando del proceso legislativo y puso a disposición del Senado su conocimiento técnico para colaborar en la construcción del marco normativo que permita desarrollar el mercado de carbono argentino.

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