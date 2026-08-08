Mercado de carbono | Latinoamérica concentra más de 150 proyectos activos en captura de carbono, en conservación de la biodiversidad o restauración de bosques

La región ya concentra millones de hectáreas de bosques bajo iniciativas de conservación, restauración y combinación con producción regenerativa. Especialistas de distintos países coincidieron que América Latina es uno de los líderes a nivel global para ganar un lugar sólido en el mercado de carbono aunque tiene desafíos: lograr transformar el capital natural de la región en proyectos de alta integridad capaces de atraer inversiones y responder a la creciente demanda mundial.

Fuente: Mesa Argentina de Carbono

ARGENTINA (7/8/2026).- En Latinoamérica hay 63 desarrolladores de proyectos de carbono, más de 151 proyectos activos en la región, más de 24 millones de hectáreas de bosques conservados., más de 500 hectáreas en restauración y reforestación, más de 451 especies de flora y fauna protegidas, más de 1,9 millones de hectáreas bajo proyectos de agricultura y ganadería regenerativa, más de 36 proyectos vinculados con energía, industria y transporte.

“Detrás de cada uno de estos números hay proyectos que capturan carbono, conservan biodiversidad, promueven modelos productivos sostenibles y generan nuevas oportunidades de desarrollo para comunidades de toda la región”, indicaron los especialistas que participaron en el webinar «Mercados de Carbono en Latinoamérica: panorama regional y oportunidades para Argentina», organizado por la Mesa Argentina de Carbono (MAC) junto con la Red Carbono LATAM.

La actividad virtual se realizó el miércoles 5 de agosto y reunió a referentes de Argentina, Colombia, México y Chile , quienes expusieron la evolución de los mercados de carbono, los principales cambios que atraviesa la región y las oportunidades que se abren para América Latina en un escenario de creciente demanda por soluciones climáticas.

Juan Pedro Cano fue el moderador de las exposiciones entre Camilo Trujillo Sarmiento (IETA), Juan Sebastián Castellanos Vargas (ASOCARBONO), Angelo Sartori (Verra) y Jesús Morales (AMEXCARBONO).

Más que un mercado emergente, América Latina comienza a consolidarse como un actor estratégico en la transición hacia una economía baja en carbono, no solo por sus recursos naturales, sino también por la experiencia, el conocimiento y la calidad de los proyectos que impulsa en la región.

De promesa a protagonista

Durante el encuentro, los especialistas coincidieron en que América Latina atraviesa un momento decisivo. La creciente demanda internacional de créditos de carbono de alta integridad, el avance de nuevos marcos regulatorios y la experiencia acumulada por numerosos proyectos posicionan a la región como uno de los actores con mayor potencial para liderar la próxima etapa de los mercados voluntarios y de cumplimiento.

Sin embargo, también advirtieron que disponer de enormes recursos naturales ya no es suficiente.

El desafío pasa por desarrollar proyectos robustos, con estándares reconocidos internacionalmente, reglas claras y mecanismos que generen confianza para atraer inversiones de largo plazo.

Las presentaciones permitieron conocer distintas realidades de América Latina. Mientras algunos países avanzan en la consolidación de marcos regulatorios y políticas públicas, otros enfrentan desafíos vinculados con la estabilidad normativa, el financiamiento y la articulación entre los sectores público y privado.

Aun así, la conclusión compartida fue que la cooperación regional será determinante para aprovechar las oportunidades que se abren en los próximos años.

Para la Mesa Argentina de Carbono, comprender la evolución de los mercados internacionales resulta clave para que el país pueda potenciar el desarrollo de nuevos proyectos y consolidar una oferta de créditos de carbono de alta integridad.

En ese contexto, el intercambio de experiencias con otros países latinoamericanos permite identificar buenas prácticas, anticipar desafíos regulatorios y fortalecer una visión regional frente a una demanda global que continúa creciendo.

Más que un mercado emergente, los especialistas coincidieron en que América Latina comienza a consolidarse como un actor estratégico en la transición hacia una economía baja en carbono, no solo por sus recursos naturales, sino también por la experiencia, el conocimiento y la calidad de los proyectos que hoy impulsa en toda la región.

Un clúster en crecimiento

Integrada actualmente por ASOCARBONO de Colombia, la Mesa Argentina de Carbono (Argentina), Aliança Brasil NBS (Brasil), Carbono Chile Asociación Gremial del mismo país, AMEXCARBONO de México, Asociación Peruana de Carbono (Perú), Asociación Ecuatoriana de Carbono, Biodiversidad y RRNN (Ecuador) y la Plataforma de Carbono del Ecuador, la Red de Carbono LATAM tiene como objetivo promover y desarrollar los mercados de carbono en América Latina.

Su trabajo principal es establecer un espacio colaborativo para compartir experiencias y trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de los mercados de carbono regionales. Entre sus metas específicas destacan facilitar el intercambio de buenas prácticas, identificar temas de interés común y promover posiciones regionales que impulsen una acción climática efectiva, mejorando así las condiciones para el desarrollo de estos mercados en América Latina.