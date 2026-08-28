FAIMA: El mercado interno cayó 40% la demanda y la exportación de madera solo logra amortiguar el impacto en industrias hipercompetitivas

El informe ejecutivo de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) elaborado por el asesor y experto en mercados, el ingeniero Gustavo Cetrángolo, confirma en julio de 2026 que se mantiene el estancamiento de la cadena foresto-industrial. Pese al repunte del 31,7% en las exportaciones de pino y del 18,7% en molduras, la parálisis de la construcción y del consumo masivo fuerza una profunda reconversión con concentración de la oferta en menos jugadores.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES (28/8/2026).- Sin signos claros de reactivación en la economía real y en el marco de un mercado doméstico que opera dentro de una «meseta baja», la cadena maderera argentina enfrenta un proceso de reconversión forzada y concentración industrial.

Así lo revela el último informe de coyuntura elaborado por el consultor Gustavo Cetrángolo para la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), cuya radiografía expone el severo impacto del desplome del consumo interno y la paralización de la obra pública, sacrificados en pos del equilibrio fiscal, a julio del corriente año.

El documento destaca que el consumo de madera en el mercado nacional sufrió una caída del 40% respecto de los picos históricos recientes.

Aunque la flexibilización exportadora permitió colocar cerca de 250.000 m3 adicionales en los mercados internacionales —compensando aproximadamente un 10% del volumen total de producción—, este alivio operó únicamente como un amortiguador para las compañías con solidez financiera, tecnológica y redes comerciales consolidadas.

Con el poder adquisitivo de la mayoría de la población deteriorado y el acecho de la pérdida de empleo, la alta morosidad de los endeudados, las perspectivas de reactivación se frustran si no hay políticas públicas que lo acompañen.

Durante su visita a la Argentina de la directora del FMI señaló los desafíos que enfrenta la economía:

• La necesidad de empleo formal

• Recuperar el consumo

• Mejorar las condiciones de acceso al crédito para familias y Pymes.

• Ampliar el mercado de capitales

• Acelerar las inversiones en infraestructura

«La industria de la construcción (el gran generador de empleo no calificado) no despega y el sector de la madera es uno de los afectados, no pudiendo la exportación paliar la situación», advierte el especialista en su informe mensual.

La paradoja del sector: la tracción externa no compensa el derrumbe local

El balance de los primeros siete meses de 2026 expone un comportamiento asimétrico entre el frente externo y el mercado doméstico. Mientras la demanda interna continúa deprimida por la pérdida del poder adquisitivo y la alta morosidad, los envíos al exterior registraron incrementos significativos:

– Madera aserrada de pino (NCM 4407) | + 31,7% interanual (Tracción de Asia y EE.UU.)|

-Molduras de pino | + 18,7% interanual (Traba arancelaria a Brasil)|

-Contrachapado de madera | + 341% interanual (Paso de importador a exportador)|

Volumen total incremental | 250.000 m³ exportados adicionales

Madera aserrada de pino: Las exportaciones aumentaron un 31,7% interanual. Los mercados asiáticos traccionaron la compra de madera rústica para la construcción y embalajes de menor espesor (menos de 18 mm) a precios más favorables. En EE. UU., los envíos se mantuvieron dinámicos, impulsados por los aranceles punitivos aplicados por la administración norteamericana a la madera proveniente de Brasil.

1. Molduras de pino: Mostraron una suba del 18,7% interanual, apalancada por la estabilidad de la demanda de construcción y remodelación estadounidense.

2. Contrachapados: Con un comportamiento atípico para un sector históricamente importador, las ventas externas registraron una caída del 34,27% intermensual pero un incremento del 341% interanual. La Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-Industrial convoca a los fabricantes para acelerar la obtención de certificaciones técnicas que permitan consolidar el ingreso a la Unión Europea y Norteamérica.

Mapeo industrial: caída del 30% en la cosecha y concentración del negocio

A pesar de los números positivos en la balanza comercial, la rentabilidad general de la industria ha caído drásticamente debido a los altos costos logísticos, la falta de crédito y el encarecimiento de los insumos.

La lectura de imágenes satelitales sobre las cuencas forestales revela que la actividad de cosecha cayó cerca de un 30% con respecto al pico registrado en 2022. Este estancamiento provocó que la producción primaria y la primera transformación se concentren progresivamente en menos aserraderos: aquellos con escala suficiente para diluir costos fijos y soportar la presión del flete internacional.

«Desde la industria se siguen marcando subidas y bajas de demanda dentro de una meseta baja. La producción se concentra en menos jugadores. Las empresas más sólidas financiera, tecnológica y comercialmente son las que han nivelado su producción a través de la exportación, pero para todas la rentabilidad se ha resentido severamente. Aparecen nuevos actores no tradicionales, mientras otros deben intensificar envíos al exterior asumiendo costos logísticos límite para mantener a raya los costos fijos y el empleo», advierte el informe de FAIMA.

Las empresas más sólidas financiera, tecnológica y comercialmente son las que han nivelado su producción a través de la exportación y una historia sólida de desarrollo comercial. Para todos la rentabilidad ha caído abruptamente.

La construcción sin síntomas de repunte: expectativas desfavorables para el trimestre

El Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró en junio una contracción del 4,14% intermensual y una variación marginal positiva del 0,6% interanual, confirmando que el principal sector traccionador de madera no calificada y carpintería de obra sigue paralizado.

Si bien los permisos de construcción aprobados en 246 municipios crecieron un 4,3% en los primeros cinco meses del año frente a 2025, el informe aclara que este dato no refleja un inicio efectivo de obras. Los desarrolladores están tomando posiciones en terrenos y proyectos a la espera de un cambio en las condiciones macroeconómicas y de crédito hipotecario.

La encuesta cualitativa del INDEC aplicada a los líderes del sector reafirma la cautela corporativa para el período proyectado:

Obra privada: El 71,1% de las empresas anticipa que su nivel de actividad se mantendrá sin cambios en los próximos tres meses; un 16,8% prevé reducciones adicionales y solo un 12,1% proyecta un repunte.

Obra pública: El 52,8% no espera variaciones, mientras que un 29,2% prevé nuevas caídas ante la falta de financiamiento estatal.

Sin políticas públicas de fomento a la infraestructura, sin crédito masivo para las PyMEs madereras y con costos de transporte devorando los márgenes exportadores, la industria forestoindustrial enfrenta un segundo semestre signado por el reordenamiento del sector, donde la eficiencia operativa y la sofisticación comercial serán las únicas garantías de supervivencia.

Giros geopolíticos en EE. UU. y desaceleración en China abren ventanas de oportunidad para la oferta argentina

El reporte de coyuntura de FAIMA expone cómo las tensiones arancelarias aplicadas por la administración norteamericana a Brasil impactaron en una caída del 33% de sus exportaciones a Norteamérica, un espacio que disputan Argentina y la región.

Paralelamente, la aprobación de la Road to Housing Act en EE. UU. perfila la reactivación del mercado inmobiliario, mientras China e India reconfiguran sus flujos de importación de fibra.

Brasil: El impacto de los aranceles de la Sección 301 y la búsqueda de nuevos mercados

La industria maderera de Brasil atraviesa una drástica pérdida de competitividad en el mercado norteamericano debido a las barreras tarifarias vigentes. La aplicación de un arancel adicional del 25% bajo la Sección 301 —que en determinados productos alcanzó un techo del 35% por superposición con alícuotas previas del 10%— desplomó las ventas brasileñas a EE. UU. en un 33%.

· Caída en volúmenes y valor: Las importaciones estadounidenses de madera aserrada de pino brasileño cayeron un 37% en volumen y un 41% en valor, mientras que las molduras y productos remanufacturados se redujeron cerca de un 40%, dejando pérdidas estimadas en US$ 351 millones durante el primer semestre.

· Pérdida de cuota comercial: El repliegue brasileño ha generado la cancelación de contratos y la suspensión de operaciones en sus cuencas productivas, cediendo participación de mercado frente a Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y México.

· Estrategia de contención: Ante esta coyuntura, el gobierno de Brasil lanzó una línea de financiamiento por R$ 18.500 millones (aprox. US$ 3.350 millones) para capital de trabajo, modernización y apertura de destinos en Asia, Europa, Latinoamérica y Oriente Medio, al tiempo que busca dinamizar el consumo interno en la construcción.



Estados Unidos: Sanción de la Road to Housing Act y una recuperación atípica de la construcción

El frente inmobiliario estadounidense muestra señales mixtas, marcadas por un importante paquete legislativo pro-vivienda y el impacto de las tasas hipotecarias sobre la demanda de unifamiliares.

· Marco regulatorio: Entró en vigor la Ley de Vivienda del Siglo XXI (Road to Housing Act), un paquete bipartidista con más de 45 disposiciones destinado a desburocratizar la oferta de tierra, modernizar los programas federales y otorgar herramientas de financiamiento a estados y municipios para acelerar la construcción residencial.

· Rebrote impulsado por el segmento multifamiliar: Tras un mayo crítico, la construcción de viviendas nuevas rebotó en junio un 19% intermensual, alcanzando una tasa anual ajustada de 1,427 millones de unidades. No obstante, esta tracción respondió casi exclusivamente al segmento multifamiliar (departamentos y condominios), que se disparó un 76% (hasta una tasa de 513.000 unidades), mientras que la construcción unifamiliar cayó a 895.000 unidades.

· Presión financiera y materias primas: La tasa fija hipotecaria a 30 años trepó hasta un máximo del 6,55% —escalando 60 puntos básicos impulsada por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio—, lo que mantiene deprimida la confianza de los desarrolladores nucleados en la NAHB.

· Rezagados en la industria: Pese a que el sector manufacturero general de EE. UU. suma seis meses consecutivos de expansión, la fabricación de muebles y productos de madera volvió a registrar contracciones en junio, siendo de los pocos sectores industriales que no logran acoplarse al ritmo de crecimiento.

India y China: Reorganización de insumos, normas de origen y caída de coníferas

En los mercados asiáticos, los cambios regulatorios y la dinámica del sector inmobiliario continúan reconfigurando el comercio de madera

India y la exigencia de la norma BIS: Ante el encarecimiento de la materia prima local, la industria india de contrachapados incrementó la compra de chapas de eucalipto desde Tanzania y Camboya. A su vez, la implementación de la certificación obligatoria de la Oficina de Normas Indias (BIS) impuso un nuevo estándar regulatorio para los exportadores globales, quienes deben homologar laboratorios para operar en ese destino.

China reduce las compras de madera blanda: Las importaciones chinas de madera aserrada de coníferas cayeron un 21% (alcanzando 5,84 millones de m3), representando el 55% del total importado. Esta desaceleración responde a la debilidad del sector inmobiliario chino, la menor oferta disponible desde Rusia, el incremento del 7% en el precio CIF promedio (US$ 217/m3) y una creciente sustitución con productos de origen nacional.

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