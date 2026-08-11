Uruguay | La industria forestal exporta más de US$ 2.700 millones al año y emplea a casi 20.000 personas

Al impulso de la celulosa, la industria forestal uruguaya se consolidó en los últimos años como uno de los más dinámicos en exportaciones y mano de obra asociada. Actualmente hay más de 4.000 empresas directas e indirectas asociadas a la industria de la madera. El informe expresó que las exportaciones de productos de madera registraron un fuerte aumento en el último quinquenio, ya que en el período 2021-2025 el valor de las ventas superaron en 42% lo registrado entre 2016 y 2020.

Fuente: El Observador

URUGUAY (11/8/2023).- Un informe del Instituto Uruguay XXI señaló que en Uruguay hay una superficie de bosque plantado de 1,16 millones de hectáreas que representan el 6,6% del territorio nacional. En relación con la medición anterior, realizada en 2021, la superficie destinada al uso forestal creció aproximadamente un 7%.

Según datos del Ministerio de Trabajo (MTSS), el complejo forestal agrupa a 4.135 empresas y unipersonales. De ese total , el 97% son micro y pequeñas empresas que emplean a menos de 20 trabajadores.

La industria emplea a 19.309 trabajadores, sin incluir la mano de obra indirecta, que abarcan actividades de transporte, logística y servicios relacionados. En la fase silvícola, las actividades con mayor cantidad de personal son la silvicultura y actividades relacionadas, con 4.719 trabajadores y la extracción de madera con 2.399 al cierre de 2025.

En la actividad industrial destacan el chipeado, aserrado y cepillado de madera con 3.419 personas, seguido por la manufactura de muebles de madera con 2.813. Por último, en la manufactura de papel y cartón hay 2.332 operarios.

La cadena forestal está compuesta por viveros, silvicultura, cosecha, carga y transporte de madera, transformación industrial (en la que se incluyen las plantas de celulosa), producción de energía y la exportación desde los puertos de Montevideo, Nueva Palmira y Punta Pereira.

El informe expresó que las exportaciones de productos de madera registraron un fuerte aumento en el último quinquenio, ya que en el período 2021-2025 el valor de las ventas superaron en 42% lo registrado entre 2016 y 2020.

El año pasado, las ventas externas del sector forestal llegaron a US$ 2.786 millones, con un descenso de 7% en relación al año anterior.

Inversión en la industria forestal

El informe de Uruguay XXI indicó que a partir del anuncio de la construcción de la segunda planta de UPM , los proyectos relacionados con el sector forestal experimentaron un marcado dinamismo con inversiones acumuladas de US$ 354 millones entre 2019 y 2022, lo que significó un crecimiento de 35% respecto a la década anterior, comprendida entre 2009 y 2018.

El documento añadió que en 2019 la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) recomendó tres proyectos por un valor de US$ 484 millones relacionados con UPM (terminal portuaria, agroindustrial forestal y explotador de zona franca), de los cuales cerca de 40% se destinaron a actividades relacionadas a la forestación.

A su vez, en los últimos años se destacaron propuestas vinculadas a actividades como viveros de árboles forestales, aserraderos, cepillado y trabajo de máquina de la madera. El año pasado, las inversiones promovidas por la Comap llegaron a US$ 110,5 millones. Básicamente, las inversiones se concentraron en la industria maderera.

Las exportaciones

Durante el año pasado, las exportaciones de celulosa totalizaron US$ 2.317 millones, con una disminución interanual de 9%. La caída se debió a la disminución en los precios promedio de exportación de 13%, que pasaron de US$ 610 por tonelada en 2024 a US$ 530.

El organismo expuso que el efecto negativo en precios fue contrarrestado parcialmente por un mayor volumen exportado, que alcanzó 4,4 millones de toneladas, con una suba de 5% respecto a 2024.

Los principales destinos fueron China y la Unión Europea (UE), con 45% y 31%, respectivamente, del total exportado.

En el caso de la UE se verificó una baja significativa de 26% respecto a 2024, mientras que las ventas hacia China tuvieron una disminución de 2%.

A su vez, las exportaciones de madera llegaron a US$ 443 millones, con un aumento interanual de 2%.

El incremento leve se debió al dinamismo de las ventas de chips (+ 29% que en 2024), parcialmente contrarrestado por la caída de 19% de las exportaciones de madera contrachapada.

En el análisis de las exportaciones por tipo de especie, en 2025 la madera proveniente de pino representó el 65% del total del valor vendido y el 79% del total en términos de volumen. El informe concluyó que la madera de pino ha predominado desde 2017 por el crecimiento excepcional de la demanda de China.