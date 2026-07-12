Corrientes | Avanza la inversión del complejo industrial de Zozzoli SA en Santo Tomé, una de las plantas madereras más modernas de Sudamérica

La nueva industria incorporará tecnología de última generación para el procesamiento integral de la madera, con una capacidad proyectada de 500 toneladas diarias destinadas principalmente a la exportación. La producción comenzaría entre fines de agosto y principios de septiembre.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente y fotos: Municipalidad de Santo Tomé

CORRIENTES (12/7/2026).- El desarrollo del nuevo complejo industrial maderero de Zozzoli S.A. en la ciudad correntina de Santo Tomé continúa avanzando y se perfila como una de las inversiones más importantes del sector forestoindustrial de la región. La planta incorporará tecnología de última generación para el procesamiento integral de la madera, incluyendo aserrado, secado y la fabricación de componentes con alto valor agregado destinados a los mercados internacionales.

Esta semana, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, recorrió las obras junto al empresario Daniel Zozzoli y parte del equipo técnico que trabaja en el montaje de la futura industria, ubicada sobre la Ruta Nacional N.º 14 y calle Ñandú Este.

Según las proyecciones de la empresa, la planta iniciará su producción entre fines de agosto y principios de septiembre, mientras que antes de fin de año se espera que alcance una etapa operativa con un importante nivel de actividad.

A plena capacidad, el establecimiento podrá procesar alrededor de 500 toneladas de madera por día, con producción orientada a la exportación hacia Brasil, Estados Unidos y Europa.

Durante la recorrida, Suaid destacó el impacto que tendrá la inversión para el desarrollo económico local y la generación de empleo.

«El futuro que imaginamos empieza a tomar forma», expresó el jefe comunal. «Junto al empresario Daniel Zozzoli y su equipo recorrimos el predio donde funcionará una planta industrial de exportación que trabajará con mano de obra local», informó a través de sus redes sociales el intendente.

El proyecto contempla la incorporación de maquinaria de última generación y procesos altamente automatizados. En ese marco, técnicos especializados provenientes de Alemania y Brasil ya se encuentran trabajando en la instalación y puesta a punto de los equipos industriales.

Paralelamente, trabajadores de Santo Tomé viajaron a Brasil para capacitarse en la operación de la nueva tecnología y en los procesos productivos que demandará la fábrica, con el objetivo de conformar el plantel que operará la planta desde el inicio de sus actividades.

«Hoy ese proyecto empieza a hacerse realidad. Llegan las máquinas, se instala tecnología de última generación y especialistas de distintos países trabajan en la puesta a punto de lo que será una de las plantas más modernas de Sudamérica en el proceso integral de la madera», afirmó Suaid.

El intendente también resaltó la importancia de que los futuros operarios sean vecinos de la ciudad. «También nos llena de orgullo saber que santotomeños ya se están capacitando para ser parte de esta nueva etapa», sostuvo.

La radicación del proyecto fue definida en 2019, cuando la empresa eligió Santo Tomé por su cercanía a la materia prima, la disponibilidad de recursos forestales y el potencial logístico de la región. La iniciativa busca consolidar a la ciudad como un polo estratégico de la industria forestoindustrial del nordeste argentino.

«Ver que una empresa decide apostar por nuestra ciudad, nuestra gente y nuestro potencial nos demuestra que Santo Tomé tiene mucho para ofrecer y un futuro enorme por construir», concluyó Suaid a través de sus redes sociales.

La inversión de Zozzoli S.A. representa un nuevo paso en el crecimiento de la cadena forestoindustrial de Corrientes, una provincia que continúa captando proyectos de alto valor agregado vinculados a la transformación de la madera y la expansión de las exportaciones del sector.

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