Acuífero Guaraní: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay consolidan la cooperación regional y analizan proyectos transfronterizos

En Salto, Uruguay, realizarán este lunes el Encuentro Final de Coordinadores Nacionales del proyecto transfronterizo. Durante la jornada, ejecutada por la UNESCO y financiada por el GEF, se inaugurará una red de pozos de monitoreo y se actualizará el Programa de Acción Estratégica para blindar la protección del recurso hídrico, con dos placas simbólicas en la ciudad argentina de Concordia, y en Salto.

Fuente: UNESCO Montevideo

URUGUAY (28/6/2026).- Este lunes 29 de junio, la ciudad de Salto se convertirá en el epicentro de la gestión hídrica de Sudamérica al albergar el Encuentro Final de Coordinadores Nacionales del Proyecto Sistema Acuífero Guaraní.

La trascendental jornada técnica y política reunirá a las delegaciones oficiales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con el propósito de consolidar los resultados científicos alcanzados en los últimos años y proyectar la próxima etapa de cooperación regional en torno a uno de los reservorios de agua dulce transfronterizos más importantes del planeta.

Las actividades oficiales comenzarán en el Aula Magna del Centro Universitario Regional (CENUR) Litoral Norte, donde los coordinadores nacionales encabezarán una sesión plenaria dedicada a la consolidación de resultados, la evaluación de metas y la definición de las perspectivas estratégicas del proyecto.

Posteriormente, las comitivas internacionales se desplazarán para llevar a cabo un acto de alto valor simbólico e institucional: la colocación de placas conmemorativas en dos pozos de monitoreo clave del Sistema Acuífero Guaraní.

El primero de ellos está ubicado en las instalaciones del Club Remeros de Salto (Uruguay). El segundo se encuentra en Villa Zorraquín, en la ciudad de Concordia (Entre Ríos, Argentina).

Estas instalaciones representan físicamente el esfuerzo mancomunado de las cuatro naciones para robustecer el conocimiento científico, unificar los sistemas de medición y garantizar una gobernanza compartida y transparente del recurso subterráneo.

El Sistema Acuífero Guaraní es un recurso hídrico transfronterizo, compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Constituye una fuente de agua dulce para millones de personas, cubriendo necesidades domésticas, agrícolas, industriales y turísticas en un extensa área de más de un millón de kilómetros cuadrados.

Monitoreo conjunto y gobernanza institucional

El proyecto ha sido ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), implementado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

Al concluir esta etapa, la iniciativa internacional deja un legado estructural para la seguridad hídrica de la región, fundamentado en cuatro pilares: