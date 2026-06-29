Misiones mira la integración forestal con Brasil: el INFOPRO participará de la Lignum Latin America 2026 en Curitiba

Por segundo año consecutivo, el Instituto Forestal Provincial (InFoPro Misiones) suma su apoyo institucional a la sexta edición de la feria brasileña considerada el mayor evento de la cadena productiva de la madera en Sudamérica. Es organizada por el Grupo Malinosvki y se esperan más de 12.000 visitantes y la participación de líderes globales del sector entre el 15 y el 17 de septiembre.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (29/6/2026).- El Instituto Forestal Provincial de Misiones (InFoPro) confirmó su participación institucional en la 6ª edición de la Lignum Latin America 2026, consolidando la presencia de la foresto-industria de la región en uno de los escenarios de negocios e innovación tecnológica más importantes del continente.

El evento, organizado por la firma Malinovski, se desarrollará del 15 al 17 de septiembre de 2026 en el Expotrade Convention Center, ubicado en Pinhais, dentro de la Región Metropolitana de Curitiba (Paraná, Brasil).

Reconocido formalmente como el encuentro más relevante de la cadena productiva de la madera en Sudamérica, la feria espera congregar este año a más de 12.000 visitantes profesionales, empresarios y técnicos de todo el mundo en busca de oportunidades comerciales, actualización tecnológica y vinculación estratégica.

Infraestructura a gran escala y un antecedente récord

Para albergar la envergadura de la muestra, el Expotrade Convention Center —uno de los espacios de eventos más grandes y modernos del sur de Brasil— dispondrá de una superficie de más de 20.000 metros cuadrados cubiertos, optimizados para la organización, la comodidad y la interacción comercial de los expositores.

El prestigio de la muestra viene respaldado por su última entrega: la edición 2024 de Lignum fue distinguida como la «Mejor Feria de Negocios de la Región de Curitiba» por los Premios Embajadores de Curitiba 2024.

Celebrada en el marco de la Semana Internacional de la Madera, esa edición captó a 11.190 participantes provenientes de 21 estados brasileños y 22 países de Latinoamérica, Europa y Asia, lo que representó un incremento del 35% en asistencia respecto a la edición de 2022.

Paralelamente, el número de expositores creció un 40%, alcanzando las 165 empresas participantes.

El pilar de la Semana Internacional da Madeira (SIM)

La feria constituye el eje de la Semana Internacional da Madeira (SIM) y estructurará su oferta en tres grandes áreas de interés sectorial:

· Exposición integral: Exhibición de maquinaria pesada, soluciones avanzadas para aserraderos, sistemas de automatización industrial y aprovechamiento de biomasa.

· Lignum Forest: Un segmento especializado y altamente demandado que incluye demostraciones dinámicas en vivo de equipos forestales en plena acción.

· Networking y conocimiento: Espacios de encuentros técnicos y conferencias magistrales a cargo de expertos y líderes sectoriales del continente americano, con invitados especiales de Europa y Asia.

Gestión del talento: se lanza la 4ª Reunión de Recursos Humanos Forestales

En paralelo a la exhibición comercial, el 16 de septiembre se llevará a cabo la 4ª Reunión Brasileña de Recursos Humanos Forestales, un foro estratégico organizado por Malinovski con el apoyo del Grupo de Trabajo de Recursos Humanos Forestales.

El encuentro está diseñado para que directores, gerentes y líderes del área debatan sobre la atracción y retención de talento, el liderazgo, el desarrollo profesional y las nuevas culturas organizacionales en un entorno donde la competitividad ya no depende solo de la tecnología, sino de la capacidad de preparar a los equipos para entornos volátiles.

De este modo, los departamentos de Recursos Humanos de las corporaciones madereras buscan consolidar su rol estratégico como una ventaja competitiva directa en la evolución de la cadena de suministro global.