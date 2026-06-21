Agricultura lanzó una convocatoria a participar del Censo Foresto-industrial Nacional 2026

Es un relevamiento estratégico impulsado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto con el INTA y el INTI, diseñado para actualizar los datos productivos, tecnológicos y económicos del sector

Fuente: Secretaria de Agricultura de la Nación

BUENOS AIRES (Junio 2026).-El Censo Nacional Foresto Industrial 2026 se pondrá en marcha el próximo 24 de junio en Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Buenos Aires, articulado con el gobierno nacional. Este relevamiento federal, crucial para la planificación sectorial, buscará conocer la capacidad instalada, tecnología y potencial exportador de las provincias productoras

En un contexto de transformación productiva, apertura de nuevos mercados internacionales e importantes proyectos de inversión, contar con información actualizada y precisa sobre la realidad del sector resulta fundamental para planificar su desarrollo.

Por ese motivo, la Dirección Nacional de Desarrollo Forestoindustrial de la Secretaria de Agricultura convoca a todas las empresas vinculadas a la cadena a participar del Censo Foresto Industrial Nacional 2026, impulsado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

El relevamiento tiene como objetivo actualizar la información productiva, tecnológica y económica de la actividad en todo el país, generando una base estadística que permita dimensionar con mayor precisión el aporte del sector a la economía nacional y diseñar políticas públicas acordes a sus necesidades.

Cada establecimiento industrial que participe en este relevamiento recibirá un enlace único directamente en su correo electrónico. A través de dicho enlace, las empresas podrán completar de manera confidencial y segura un cuestionario autogestionado, asegurando la privacidad de la información suministrada.

La participación de las empresas es clave. Los datos relevados contribuirán a mejorar el conocimiento sobre capacidades productivas, niveles de empleo, inversiones, procesos de transformación industrial y oportunidades de crecimiento de toda la cadena de valor forestal, incluyendo la producción de celulosa, papel, cartón, envases, biomateriales y otros productos derivados de la madera.

Disponer de estadísticas confiables permite fortalecer la representación institucional del sector, respaldar iniciativas de promoción industrial, identificar necesidades de infraestructura y competitividad, y visibilizar el impacto económico, social y ambiental que genera la foresto-industria en las distintas regiones del país.

La cadena foresto-industrial argentina reúne miles de empresas, genera empleo formal en numerosas economías regionales y participa activamente en mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, para potenciar su desarrollo resulta indispensable contar con información actualizada que refleje su verdadera dimensión y evolución.

«Convocamos especialmente a las empresas de los sectores de celulosa, papel, cartón, embalajes, tissue, reciclado y demás actividades vinculadas a sumarse a esta iniciativa. Cada respuesta contribuye a construir una radiografía más completa y representativa de una de las cadenas productivas más sostenibles y estratégicas para el futuro de la bioeconomía argentina», informaron desde el organismo.

Participar es una forma concreta de contribuir al fortalecimiento institucional del sector y de generar información valiosa para impulsar su crecimiento, competitividad e inserción internacional.