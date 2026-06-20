La paradoja de la Inteligencia Artificial: la digitalización desplaza al papel gráfico pero dinamiza el mercado global de envases y embalajes

Durante décadas, cada avance tecnológico fue acompañado por el mismo pronóstico: el papel desaparecerá. Ocurrió con la computadora personal, con internet, con los teléfonos inteligentes y con la digitalización de documentos. Hoy, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) vuelve a plantear la misma pregunta: ¿su crecimiento reducirá el consumo de papel?. La respuesta en el artículo de la AFCP de Argentina.

Fuente: AFCP

ARGENTINA (20/6/2026).- Para la industria de celulosa y papel, la era de la tecnología presenta desafíos con el uso de la inteligencia artificial y respuestas más compleja de lo que parece. Si bien la IA acelerará la digitalización de ciertos procesos y continuará reduciendo la demanda de papeles gráficos tradicionales, también está generando oportunidades para otros segmentos de la industria papelera.

En el caso del papel gráfico, estudios indican que es una tendencia que continúa a la baja. La automatización de tareas administrativas, la generación automática de informes, la digitalización documental y los asistentes inteligentes seguirán disminuyendo la necesidad de imprimir documentos, formularios y materiales de consulta.

Se trata de una tendencia que no comenzó con la IA, sino que forma parte de un proceso de transformación digital iniciado hace más de dos décadas. Los papeles de impresión y escritura continuarán enfrentando desafíos estructurales a medida que las organizaciones adopten herramientas digitales cada vez más eficientes.

Sin embargo, hay un marcado crecimiento en comercio electrónico, con más embalajes. La IA también está impulsando una economía cada vez más digital, basada en plataformas, logística avanzada y comercio electrónico.

Cada compra realizada online requiere algún tipo de embalaje para llegar al consumidor. En este contexto, los envases de papel y cartón se benefician de una tendencia global que combina crecimiento del e-commerce, sustitución de envases de un solo uso y mayores exigencias ambientales.

Diversos análisis internacionales señalan que el packaging basado en fibra celulósica, continúa siendo uno de los segmentos con mejores perspectivas de crecimiento dentro de la industria papelera. Incluso en mercados donde el consumo total de papel se mantiene estable, los envases corrugados, los papeles kraft y los cartones para embalaje siguen ganando protagonismo.

La IA también llega a las fábricas de papel

Otro efecto menos visible es que la inteligencia artificial está ingresando en las propias plantas de celulosa y papel.

Los fabricantes están utilizando algoritmos de IA para optimizar procesos productivos, reducir desperdicios, mejorar la eficiencia energética, anticipar fallas mediante mantenimiento predictivo y optimizar la logística. En otras palabras, la IA no sólo impacta sobre la demanda de papel: también puede contribuir a fabricar mejor y de forma más competitiva.

Asimismo, se identifica el desafío ambiental con oportunidades para la fibra celulósica. El crecimiento de la IA exige enormes centros de datos, que consumen grandes cantidades de energía y recursos para operar. Esto ha puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de avanzar hacia modelos productivos más sostenibles.

En ese contexto, los materiales renovables, reciclables y de origen biológico adquieren una relevancia creciente. El papel y el cartón, producidos a partir de recursos renovables y ampliamente integrados en esquemas de economía circular, aparecen como alternativas alineadas con las nuevas exigencias ambientales de consumidores, empresas y reguladores.

La historia demuestra que cada revolución tecnológica transforma los usos del papel, pero no elimina su necesidad. La IA probablemente acelere el declive de algunos productos gráficos, pero también fortalecerá segmentos vinculados al embalaje, la logística, la sostenibilidad y la economía circular.

Más que una amenaza para la industria, la inteligencia artificial parece perfilarse como un nuevo factor de transformación. El desafío para el sector será adaptarse a los cambios, desarrollar productos de mayor valor agregado y aprovechar las oportunidades que surgen en una economía cada vez más digital y, paradójicamente, cada vez más dependiente de soluciones físicas sostenibles.

Fuentes consultadas

American Forest & Paper Association (AF&PA), Annual Paper Industry Capacity and Fiber Consumption Survey 2026.

McKinsey & Company, “No Ordinary Disruption: State of the Packaging and Paper Industry”, abril de 2026.

McKinsey & Company, “Rewiring the Packaging Industry: Gen AI and Commercial Excellence”, febrero de 2026.

Bain & Company, “Paper & Packaging Report 2026”.

Estudios académicos sobre impacto ambiental de centros de datos e inteligencia artificial publicados en ArXiv (2024-2026).