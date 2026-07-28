Entre Ríos | Con una muestra fotográfica histórica, en Federación homenajearán a los trabajadores de la madera

En el marco de la conmemoración del Día del Obrero de la Industria de la Madera, que se celebra el próximo domingo 2 de agosto, el Museo de los Asentamientos José María Dalorso de Federación realizará un homenaje a quienes fueron protagonistas de una de las actividades productivas más importantes en la historia de la ciudad.

Fuente: Diario 7 Páginas

ENTRE RÍOS (28/7/2026).- Una muestra fotográfica histórica, integrada a la exposición permanente del museo, que permitirá a vecinos y visitantes recorrer distintos momentos del desarrollo de la industria maderera y recordar el esfuerzo de generaciones de trabajadores que marcaron la identidad de la antigua Federación.

La exposición propone un viaje por la memoria colectiva de la ciudad a través de imágenes que reflejan la evolución de una actividad que fue motor del crecimiento económico y social de la región.

Entre las fotografías que integran la muestra se destacan registros de la época de las jangadas, cuando los troncos eran transportados por los cursos de agua; imágenes de los aserraderos y playas de acopio, donde se desarrollaba el procesamiento de la madera en la vieja ciudad; y escenas que retratan la labor cotidiana de los obreros madereros en las distintas etapas de la actividad.

La iniciativa busca poner en valor el patrimonio histórico de Federación y reconocer el esfuerzo de quienes hicieron de la industria de la madera uno de los pilares del desarrollo local.

Entrada libre y gratuita

La muestra podrá visitarse durante el fin de semana en las instalaciones del Museo de los Asentamientos José María Dalorso, ubicado en la intersección de Irigoyen y Las Rosas, con entrada libre y gratuita.

Los horarios de visita serán:

Sábado 1 de agosto: de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Domingo 2 de agosto: de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Una invitación a reencontrarse con la memoria

Desde El Museo de los Asentamientos, extendieron una invitación especial a los trabajadores de la industria maderera, sus familias y a toda la comunidad para participar de esta propuesta cultural.

El objetivo es que quienes formaron parte de esta actividad, o sus descendientes, puedan reencontrarse con su historia a través de imágenes que reflejan el trabajo, el esfuerzo y el legado de un sector que dejó una huella imborrable en la identidad de Federación.

La muestra constituye un reconocimiento a los hombres y mujeres que, con su labor en los montes, las jangadas y los aserraderos, contribuyeron al crecimiento de la ciudad y forman parte de su patrimonio histórico y cultural.