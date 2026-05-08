149° Congreso Maderero de FAIMA | «Sin materia prima no hay desarrollo»: el duro diagnóstico de la foresto-industria advirtiendo de un proceso de concentración en la región

Referentes del sector de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) participaron de un panel para analizar el escenario de la foresto-industria y advierten sobre la creciente concentración de la materia prima, marcando la diferencia entre existencia de plantaciones y oferta disponible. La crisis en el segmento de la primera transformación fue analizado por Guillermo Fachinello y Ricardo García.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

SANTA FE (8/5/2026).- En el marco de la segunda jornada de actividades del 149° Congreso Nacional Maderero de FAIMA, el panel dedicado a la foresto-industria se convirtió en el epicentro de un debate álgido y necesario para las PyMEs que dependen de la oferta del mercado de la materia prima.

Los panelistas David Rigoni (IMFER-Entre Ríos), Guillermo Fachinello y Ricardo García (APICOFOM Misiones y Corrientes) desglosaron la compleja realidad que atraviesa la cuenca mesopotámica, advirtiendo que el sector se encuentra en un punto de inflexión donde la falta de previsibilidad en el corto plazo sobre la materia prima pone en riesgo a futuro la supervivencia de cientos de aserraderos.

El diagnóstico comenzó con una reconstrucción histórica del modelo forestal en la Mesopotamia, elaborado por la comisión de foresto-industria de FAIMA.

Originalmente, las plantaciones de alta densidad estaban destinadas a una industria celulósica que no terminó de concretar las inversiones esperadas durante las últimas cinco décadas. Esto obligó a un cambio hacia el manejo para madera sólida, donde los productores forestaron para dar valor a su tierra, abasteciendo a un mercado local compuesto mayoritariamente por aserraderos Pymes que, históricamente, no estaban integrados a la producción primaria de rollos de madera de pino.

Ricardo García analizó que este desarrollo fue posible gracias a definiciones geopolíticas y leyes de promoción, como la Ley 25.080, que tuvo sus dificultades pero fue el soporte para lograr el patrimonio actual de más de 1,2 millones de hectáreas forestadas en la Argentina, de las cuales cerca de 900.000 están concentradas en la Mesopotamia.

Sin embargo, esta normativa se discontinuó en sus objetivos, actualmente está desfinanciada, en un contexto en el que advirtió sobre el peligro de la visión actual del Gobierno Nacional para encontrar una salida a futuro: «La mirada de hoy, que plantea que el Estado debe ser absolutamente ajeno a los negocios privados, termina lesionando al sector forestal. Cuando el Estado se retira, se pierde la definición geopolítica y se frena el desarrollo estratégico», consideró García.

Concentración y «cuello de botella» para las PyMEs locales

“Hay que entender la cronología de la concentración forestal que se está dando, que comenzó en Misiones, con el desembarco de Arauco, ex Alto Paraná, a fines de los 90 y la compra de los activos de Pérez Companc en 2004. Con aquel movimiento desapareció la oferta de rollizos para terceros, y fue el Estado el que tuvo que intervenir para disponer que durante cinco años la compañía coloque la oferta en el mercado para las industrias locales, obligando esta situación a una reconversión forzada de la industria local que se tuvo que adaptar”, recordó García.

Hoy, en su diagnostico advierten que “ese fenómeno se replica en Corrientes”. Según García, no se trata de prohibir, sino de informar y planificar ante la llegada de mega-inversiones. “Pero no hay diálogo con el gobierno, no nos escuchan, y tenemos que empezar a levantar la voz para generar espacios con información precisa y planificación”, agregó.

En ese contexto, se citó el caso del anuncio de inversión de ARPULP SA en Ituzaingó, cuyo proyecto demandará más de 400.000 hectáreas de pino hacia 2030, en una provincia que actualmente cuenta con un patrimonio total de 500.000 hectáreas.

A esto se suma la expansión del mega aserradero ACON Timber, la nueva planta de CLT vinculada a Pomera que estará operativa a fines de 2026, el fabricante de OSB,(Louisiana-Pacific y la irrupción en el escenario forestal de Central Puerto, que tras adquirir Forestal Argentina (EVASA) y otras firmas, ya maneja unas 160.000 hectáreas con proyectos industriales en Santa Rosa de los que aún hay poca información técnica disponible.

“Todo esto cambiará el escenario de la oferta real disponible de materia prima, que en la actualidad ya los aserraderos están teniendo dificultades, aún en un contexto de crisis de mercado y bajo consumo interno”, señaló García en su análisis.

«Pareciera que las inversiones chicas no existen o no tienen impacto, y se equivocan»

El debate puso de manifiesto una profunda sensación de desamparo en el segmento Pyme de la industria de la Madera y Mueble.

Los panelistas coincidieron en que, mientras los gobiernos nacional y provinciales celebran las grandes inversiones de cientos de millones de dólares, nada se hace ante la crisis del sector, y se ignora el «efecto derrame» y el arraigo social que las Pymes han sostenido durante décadas.

«El cuello de botella es disponer de la materia prima», subrayaron. “Y lo que nos preocupa que nada se hace para enfrentar este escenario que hoy lo vemos a futuro, pero será critico llegado el momento para nuestras empresas”, advirtieron .

El sector reclama no solo la aplicación real de la Ley 25.080 y el pago de los subsidios -que hoy llegan atrasados y licuados por la inflación-, sino herramientas concretas para que los industriales que no tienen tierras puedan forestar o garantizar su recurso.

«No es todo libre competencia; se necesita al Estado acompañando el desarrollo de todos los sectores. De lo contrario, la concentración en grandes capitales será total y eso es un problema de seguridad económica para el país», sentenció García.

Críticas a la información oficial y falta de rentabilidad

Por su parte, Guillermo Fachinello fue contundente al llamar a una mayor participación gremial: «Estamos muy tibios, no decimos nada. Todos tenemos que salir a hablar desde las cámaras, no solo FAIMA. Tenemos que ponernos las pilas porque la inversión forestal espera rentabilidad a 20 años y hoy el productor primario está muy perjudicado. Esto es una cadena».

En el intercambio con los asistentes, se cuestionó que la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial (DNDFI) maneja datos erróneos sobre la disponibilidad de materia prima, lo que conduce a una planificación oficial desacertada.

«En Misiones vivimos una situación hipercompleja, con uno de los peores niveles de ventas y precios en caída de los últimos 40 años para la primera transformación, y problemas de abastecimiento», alertó García.

Conclusión: diálogo para la convivencia

El panel cerró con un llamado a trabajar en ser escuchados por las autoridades para establecer una mesa de diálogo que permita la convivencia entre las grandes plantas de celulosa y energía con el entramado de aserraderos Pymes.

La preocupación es compartida: sin números reales y sin una política que incentive la forestación de base, el horizonte de abastecimiento para la industria nacional es cada vez más estrecho.

«Necesitamos herramientas para forestar y planificar. No queremos prohibir la inversión, pero no podemos quedarnos sin el aire que respiran nuestras industrias: la materia prima», concluyeron.

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