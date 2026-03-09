Inversión industrial con bambú en Misiones es la mayor apuesta privada en marcha de América Latina vinculada a este recurso, destaca director de INBAR

El director regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Bambú y el Ratán (INBAR), Pablo Jácome Estrella, visitó la fábrica de capitales chinos Wenphoenix SA en el Parque Industrial de Apóstoles. Destacó la inversión privada por ser «la de mayor tamaño y proyección que existe en toda la región destinada a la producción con bambú». En su etapa inicial, esta semana comenzará con la fabricación de palillos y escarbadientes, en el marco de un ambicioso proyecto de desarrollo sostenible basado en la cadena hacia muebles y téxtil.

MISIONES (9/3/2026).- El director regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Bambú y el Ratán (INBAR), Pablo Jácome Estrella, afirmó que la inversión privada que se está desarrollando en Misiones para la fabricación de productos de bambú constituye la mayor apuesta industrial en marcha en América Latina vinculada a este recurso.

La declaración de representante de la organización mundial que promueve el desarrollo sostenible con el bambú como protagonista, se produjo tras la visita realizada este lunes a la fábrica de capitales chinos Wenphoenix SA, ubicada en el Parque Industrial de Apóstoles, donde esta semana se pondrá en marcha la primera etapa de producción de palillos y escarbadientes.

Argentina forma parte del INBAR desde el año 2006, organismo que promueve políticas locales de desarrollo sostenible vinculadas al bambú en zonas rurales, brindando asistencia técnica, financiamiento y cooperación para el asesoramiento a municipios.

El funcionario llegó por primera vez a Misiones, como parte de la agenda de la “Semana Internacional del Bambú”, que se desarrolla en conjunto con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y otras organizaciones, desde este martes hasta el viernes, en la sede de la Facultad de Ingeniería en Oberá.

“En Argentina hemos realizado varias actividades con universidades y organismos, dependiendo siempre de la necesidad y solicitudes que nos llegan desde el gobierno. Y en 2024-2025 comenzamos con un inventario para relevar información sobre la situación actual del bambú en el país, resultando de este trabajo dos estudios muy valiosos ya que se explica las especies existentes (23) y la superficie plantada, donde existen unas 9000 hectáreas que permiten planificar el uso del recurso. Todavía no profundizamos el trabajo en áreas silvestres, pero el estudio permitió identificar a los actores de la cadena, productores, académicos, proveedores, consumidores, y todo su potencial. Con esta información logramos acceder a financiamiento internacional e incluir a la Argentina en proyectos de desarrollo sostenibles regionales como Bambú Sur”, explicó Jácome Estrella en la entrevista con ArgentinaForestal.com

Visita técnica al proyecto industrial

Jácome Estrella reside en Ecuador, e integró la delegación técnica de expertos internacionales del INBAR que recorrió las instalaciones del proyecto industrial en la ciudad de Apóstoles, al sur de la provincia de Misiones.

La comitiva estuvo conformada también por Vitor Marcal, gerente de Proyecto de INBAR (Brasil); el productor Mauricio Chatic (Loreto, Misiones); y un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) especializado en la temática, coordinado por Javier Duarte, Valeria Morales y la arquitecta Aixa Marcattini Mendoza.

Durante la visita, el grupo fue recibido por el empresario chino Wenxing Shi, acompañado por Alfredo Rau, secretario de Desarrollo Económico e Industria de la Municipalidad de Apóstoles, y Juan Ramón Poterala, secretario de Agro y Producción y productor agropecuario.

Durante el recorrido, los especialistas mantuvieron un encuentro de intercambio con el inversor chino, quien se encontraba ultimando los detalles de las pruebas de las maquinarias instaladas en las naves industriales preparadas para iniciar la producción.

Se trata de la primera planta industrial de productos de bambú en la provincia, un proyecto de inversión millonaria que se desarrollará en varias etapas con el objetivo de consolidar toda la cadena productiva con enfoque sustentable y agregado de valor.

Además del impacto industrial, la iniciativa prevé generación de empleo directo e indirecto, así como un movimiento económico vinculado al transporte de cargas, proveedores de insumos y materia prima, empresas de servicios y comercios locales.

Cooperación institucional para el desarrollo del bambú

La agenda comenzó a las 9 de la mañana con una reunión institucional entre la delegación de expertos y la intendente de Apóstoles, María Eugenia Safrán, junto a funcionarios de su gabinete.

El INBAR fue creado en 1997 y actualmente cuenta con más de 52 países miembros entre Asia, África y América, que impulsan acciones de cooperación para el desarrollo sostenible mediante el uso del bambú en comunidades rurales.

El organismo trabaja en territorio mediante asistencia técnica, capacitación y financiamiento, fortaleciendo la gestión de gobiernos locales con el acompañamiento de organismos internacionales.

En ese marco, Jácome Estrella presentó a las autoridades municipales las oportunidades de cooperación técnica para acompañar el proceso de desarrollo iniciado en Apóstoles, en línea con el Plan Bambú Misiones, impulsado por el gobierno provincial en 2017.

“INBAR tiene vasta experiencia en implementar guías de metodologías para la elaboración de ordenanzas municipales para el desarrollo de este recurso natural, como también experiencias en modelo de articulación e integración de los actores de la cadena de bambú”, señaló el director regional en el encuentro.

En este contexto, el organismo implementa el proyecto “Iniciativa Sur-Sur para promover el uso sustentable del bambú como estrategia innovadora para la resiliencia climática de pequeños agricultores en Argentina, Bolivia y Brasil” (Bambú Sur) desde 2025.

La iniciativa es financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y ejecutada en articulación con diversos actores locales de los tres países participantes.

Por su parte, la intendente expresó ante los expertos su interés en fortalecer el proceso iniciado. Al finalizar el encuentro, las partes acordaron avanzar en el diálogo institucional y en un convenio marco de cooperación para impulsar acciones conjuntas orientadas a promover la diversificación productiva en la región.

El objetivo es fomentar el manejo adecuado del bambú como alternativa para dinamizar la economía de pequeños productores rurales.

La alianza contempla también el aporte del ámbito científico y académico a través de investigadores de la UNaM y del INTA.

Wenphoenix en Misiones

El empresario Wenxing Shi vivió durante 20 años en Buenos Aires, pero fue en Apóstoles donde encontró el apoyo necesario para concretar su inversión industrial.

En 2023 presentó su proyecto con una inversión millonaria, luego de realizar un estudio de factibilidad que le brindó información estratégica para seleccionar el sitio adecuado y garantizar el abastecimiento de materia prima para los próximos cinco años, considerando la distribución del recurso en distintos puntos de la provincia.

En una entrevista con Alfredo Rau, el funcionario explicó que el plan de ejecución de obras y equipamiento para las líneas de producción se desarrollará en varias etapas.

La primera estará orientada a la fabricación de palillos y escarbadientes, para luego avanzar hacia la producción de carbón vegetal a partir de los residuos del bambú, y posteriormente hacia la fabricación de muebles y productos textiles.

“Es un desafío grande que se encara, no solo para el inversor sino también una política del municipio y de la provincia, donde a través un camino iniciado que nos permite pensar en desarrollar una cuenca de productores de bambú en la zona sur, como una alternativa más de diversificación, considerando las crisis de mercado que enfrentan productos como la yerba mate o la madera. El bambú tiene grandes oportunidad en Misiones”, señaló Rau en la entrevista.

En cuanto a las obras de la planta industrial, la primera etapa ya está culminada, ocupando una superficie de 6.000 metros cuadrados con varias naves dentro del Parque Industrial.

“Está todo listo para comenzar a operar con las máquinas en los próximos días. Más allá de ceder en comodato el predio y eximir de impuestos para la radicación de la industria, la municipalidad realizó las correspondientes obras de instalación de energía eléctrica, agua potable, cámaras de seguridad, sistema anti-incendios y accesos al parque para que todo aquel que deba movilizarse dentro del área lo haga con total tranquilidad”, explicó.

Rau agregó que esta primera fase requerirá mano de obra local, ya que las máquinas están instaladas para iniciar la producción de escarbadientes y palillos de brochet. “También tiene instalada la línea de empaquetado del producto, y esto viene alineado a la recolección del plástico residual, materia prima para ser destinado a nuestra planta de reciclaje municipal, por lo que el proyecto cumple con una acción ambiental de economía circular”, afirmó.

Por su parte, Wenxing Shi, enfocado en el desarrollo de su negocio, indicó que actualmente se encuentra instalando calderas para la segunda etapa de la inversión, orientada al aprovechamiento de los residuos de bambú.

El objetivo será fabricar briquetas de carbón vegetal, que -según aseguró- “tienen más rendimiento calórico que las de madera”.

En su etapa inicial, la comercialización de los productos estará destinada en su totalidad al mercado nacional.

La planta industrial requiere en esta etapa inicial entre 50 y 100 toneladas diarias de barras de bambú.

“La empresa realizó previamente un estudio de factibilidad y fue lo que derivó en la elección del sitio adecuado donde instalarse, ya que tiene asegurada la materia prima para cinco años. Por ello acompañaremos con acciones en las chacras para que otros productores vean la oportunidad de destinar una o dos hectáreas a plantar bambú, que tiene un buen crecimiento en cuatro o cinco años”, remarcó el funcionario municipal.

A medida que la planta aumente su capacidad productiva y diversifique sus líneas de productos, la empresa prevé iniciar un proceso de exportación.

Misiones en la agenda global del bambú

En este contexto, este martes comienza en Oberá el “Seminario Internacional sobre el Bambú como Motor del Desarrollo Verde y la Resiliencia Climática”, un encuentro que busca promover el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas de cooperación Sur-Sur, además de contribuir a la construcción de un entorno favorable para el crecimiento y consolidación del sector del bambú en América Latina.

Se estima que en la región existen aproximadamente 15 millones de hectáreas de áreas nativas y plantaciones de bambú, lo que posiciona a los países de América Latina y el Caribe entre los territorios con mayor riqueza en diversidad y distribución de esta especie.

Los bambúes se encuentran presentes en una amplia variedad de ecosistemas, desde los bosques húmedos tropicales a nivel del mar en las costas del Pacífico y del Atlántico, hasta los ecosistemas altoandinos, alcanzando altitudes de hasta 4.300 metros sobre el nivel del mar en los páramos.

Históricamente, el bambú fue ampliamente utilizado en distintas regiones del mundo para la construcción de embarcaciones, viviendas sociales, hoteles, iglesias, escuelas, puentes y complejos turísticos, además de emplearse en la fabricación de herramientas agrícolas, instrumentos musicales y múltiples usos tradicionales y modernos.

A nivel global, entre los principales países productores, la producción y el consumo de bambú se estiman en aproximadamente 70 mil millones de dólares anuales, lo que refleja la creciente relevancia económica de este recurso natural.

En los últimos años, la innovación tecnológica, el uso productivo y el comercio del bambú han experimentado un crecimiento acelerado. Su versatilidad como sustituto de la madera, material compuesto reconstituido y su aplicación en paneles, pulpa y papel, alimentos, bebidas y otros productos, lo posicionan como un recurso estratégico para afrontar desafíos globales como el cambio climático, la degradación ambiental y la transición hacia economías más sostenibles.

El bambú forma parte integral de los ecosistemas forestales y de las expresiones culturales de Asia, África y América Latina. En particular, varios países asiáticos -con China como referente- han logrado aprovechar de manera eficiente este recurso para impulsar la economía verde, fortalecer la gestión ambiental y contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, consolidando cadenas de valor sólidas e innovadoras.

