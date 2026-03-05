Misiones | Parada técnica anual en planta de celulosa de Arauco movilizará a más de 2.300 personas, entre expertos, trabajadores y contratistas

La empresa Arauco Argentina informó sobre el inicio de su Parada General Programada 2026 en la planta de celulosa de Puerto Esperanza, Misiones, con un operativo industrial que durante tres semanas genera un fuerte movimiento de empleo especializado, movilidad de servicios y actividad económica en la región. Además fueron convocados 125 especialistas internacionales provenientes de Brasil, Chile, Perú, Alemania y Suecia.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (5/3/2026).- La planta de celulosa de Puerto Esperanza comenzó el 4 de marzo su Parada General Programada (PGP) 2026, un proceso de mantenimiento mayor que se extenderá hasta el 26 de marzo y que, además de ser clave para la operación industrial y seguridad industrial, implica un significativo impacto económico en la zona norte de Misiones.

Durante este período, la compañía convocará a más de 2.300 personas entre personal propio y contratistas, de los cuales entre el 60% y el 70% corresponde a trabajadores misioneros, lo que genera una importante demanda temporal de servicios en la localidad y en ciudades cercanas.

Un movimiento industrial de impacto económico en la región

Desde la compañía precisaron que el operativo moviliza a 66 empresas contratistas y a 125 especialistas internacionales provenientes de Brasil, Chile, Perú, Alemania y Suecia, convocados para ejecutar tareas técnicas de alta complejidad.

Este despliegue se traduce en un aumento en la demanda de transporte, alojamiento, gastronomía, logística y provisión de insumos, generando un efecto dinamizador para comercios, hoteles, restaurantes y prestadores de servicios de la región.

En localidades como Puerto Esperanza, donde la actividad foresto-industrial constituye uno de los principales motores productivos, este tipo de intervenciones industriales programadas representan un impulso económico adicional durante varias semanas.

Mantenimiento para la operación eficiente de la planta

La parada anual forma parte del programa de mantenimiento planificado que la compañía realiza periódicamente para garantizar la seguridad de las personas, optimizar el funcionamiento de los equipos y asegurar la continuidad operativa bajo estándares industriales y ambientales.

Entre los trabajos previstos se destacan:

Actualización de precipitadores electrostáticos.

Recubrimientos y reemplazos de equipos en áreas de fabricación y servicios.

Mantenimiento integral de la caldera de recuperación.

Cambios de tambor descortezador, tope de digestor y reboiler.

Servicios generales de mantenimiento de válvulas.

Un proceso industrial complejo que requiere coordinación

Este tipo de paradas técnicas implica intervenciones simultáneas en múltiples sectores de la planta, por lo que se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad industrial y coordinación logística.

Desde la empresa señalaron que el operativo se realiza en articulación con autoridades locales y organismos correspondientes para garantizar una adecuada organización durante el período de trabajo intensivo.

En plantas de celulosa, estos procesos también pueden generar eventuales emisiones de olor asociadas a operaciones específicas del proceso productivo, una característica propia de este tipo de industria. Sin embargo, se trata de situaciones temporales vinculadas a tareas de mantenimiento que forman parte del funcionamiento técnico de las instalaciones.

Desde la compañía agradecieron el acompañamiento de la comunidad y remarcaron que la parada técnica es una instancia clave para mantener la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de una de las principales industrias forestales de la región.