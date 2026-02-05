Aves Argentinas creó un refugio para el Tordo Amarillo y otras especies en peligro de extinción en su nueva reserva natural en Corrientes

La organización Aves Argentinas concretó la creación de un área protegida de 1.300 hectáreas en la Cuenca del Río Aguapey, un ecosistema crítico y amenazado por el avance de la actividad forestal.

Fuente: Aves Argentinas

CORRIENTES (5 de febrero de 2026). — En una apuesta decisiva por la biodiversidad del noreste argentino, la organización Aves Argentinas anunció la adquisición de un sector de la histórica Estancia La Rosita para la creación de su segunda reserva natural.

El predio, de casi 1.300 hectáreas y ubicado a 20 km de Alvear, se convierte en un bastión para la protección de los campos y malezales, uno de los ecosistemas menos representados en el sistema de áreas protegidas del país.

La importancia de La Rosita radica en su ubicación estratégica dentro de la Cuenca del Río Aguapey, identificada como un Área Clave para la Biodiversidad (KBA). El sitio alberga una colonia de cría vital para el Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus), ave símbolo de los pastizales que hoy se encuentra en peligro crítico de extinción.

Además, el área protege a otras especies en riesgo como:

-el Capuchino Iberá (Sporophila iberaensis)

-Monjita Dominica (Heteroxolmis dominicana)

– Yetapá de Collar (Alectrurus risora), categorizados como Vulnerables según la Lista Roja de la UICN.

En total, más de 180 especies de aves han sido registradas, a las que se suman mamíferos como el Ciervo de los Pantanos (Blastocerus dichotomus) o el Aguará Guazú (Chrysocyon brachyurus), ambos categorizados como vulnerables según SAREM.

Actualmente, solo el 0,1% de la ecorregión de campos y malezales cuenta con protección legal en Argentina, enfrentando una fragmentación aguda debido a la expansión de monocultivos de pino y eucalipto.

Conservación y producción de la mano

Lejos de ser un área aislada, la reserva funcionará como un laboratorio de producción sostenible. A través de la Alianza del Pastizal, se realizarán ensayos de captura de carbono y se promoverán prácticas ganaderas que demuestren que la producción de alimentos y la conservación de la vida silvestre son compatibles.

«Estamos garantizando que las especies que dependen de pastizales bien conservados no desaparezcan. Es clave que tanto empresas forestales como establecimientos agropecuarios impulsen refugios de biodiversidad para generar corredores de conservación», destacó Hernán Casañas, Director Ejecutivo de Aves Argentinas.

Bajo el exitoso modelo de la reserva El Puente Verde en Andresito, en la provincia de Misiones, esta nueva reserva se perfila como un destino emergente para el turismo científico y de observación de aves.

Contará con infraestructura renovada para recibir a investigadores y voluntarios, buscando dinamizar la economía local a través del disfrute responsable de la naturaleza.

«Con el apoyo de nuestros donantes y socios, estamos ayudando a garantizar que las especies que dependen de pastizales bien conservados no desaparezcan a medida que se expande la producción forestal con especies exóticas en la región”, manifestó con orgullo Casañas-

Asimismo comentó: “También es clave que tanto las empresas forestales y establecimientos agropecuarios impulsen en sus campos refugios de biodiversidad que son utilizados por las especies amenazadas para generar así un corredor de conservación y desarrollo que beneficie a todos”.

Respaldo internacional

La compra y el proyecto en general tuvieron y tienen un importante acompañamiento de la federación, BirdLife International, así como también American Bird Conservancy (ABC) (uno de sus socios de BirdLife en Estados Unidos) y un grupo de donantes privados cuyos objetivos de conservar y proteger a las especies globalmente amenazadas, como el Tordo Amarillo, coinciden con los de Aves Argentinas.

En ese sentido, Ian Davidson, director regional de BirdLife International para las Américas destacó: “A punto de cumplir 20 años de la Alianza del Pastizal, impulsada por BirdLife y sus socios en la región, la protección efectiva de un sitio relevante como la Cuenca del Aguapey es probablemente una de las mejores formas de celebrar las dos décadas de gran impacto de la iniciativa ” y agregó “el trabajo en red ha sido clave para llegar a este logro de alcance global y ahora pretendemos seguir escalando el proyecto para que nuevos socios puedan contribuir a proteger este sitio tan frágil y amenazado”.

Por otra parte, Daniel Lebbin, vicepresidente de Especies Amenazadas de American Bird

Conservancy, afirma: “Celebramos este logro junto a nuestros socios porque los pastizales subtropicales que aún se conservan en la cuenca del Aguapey albergan algunas de las mayores poblaciones de especies de aves de pastizal globalmente amenazadas. Proteger una parte de esta Área Clave para la Biodiversidad en Argentina es gratificante, importante y dará como resultado un futuro mejor para las aves amenazadas de la región.”