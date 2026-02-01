Ecología intensifica la vigilancia aérea ante el riesgo extremo de incendios en Misiones

En un operativo integral, funcionarios y profesionales del Ministerio de Ecología sobrevolaron sobre puntos estratégicos del centro y sur provincial. El monitoreo es para la detección temprana de focos ígneos, y contó con la experiencia del guardaparque Onésimo Olivera para evaluar sitios de riesgo de las áreas protegidas, dado su conocimiento en el terreno para la interpretación de los datos observados.

Por Patricia Escobar

MISIONES (1/2/2026).- En respuesta a la alerta extrema por riesgo de incendios forestales que afecta a la región, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables desplegó el pasado jueves un operativo de monitoreo aéreo sobre el territorio misionero.

A bordo de un helicóptero de la Policía de la Provincia, el equipo técnico del organismo realizó una evaluación exhaustiva de la masa boscosa y buscó detectar columnas de humo que pudieran indicar el inicio de siniestros sobre áreas estratégicas bajo esquema de conservación.

El valor del conocimiento en territorio

Un aspecto fundamental de este despliegue fue que el operativo de control contó con la participación del guardaparque Onésimo Olivera, coordinador de la Zona Sur del sistema de Áreas Naturales Protegidas.

Olivera, reconocido por ser uno de los agentes con mayor experiencia operativa en el terreno, formó parte del equipo de observación directa, aportando su conocimiento para diferenciar procesos naturales de posibles afectaciones ambientales.

Junto a Olivera, acompñaron la comitiva Mario Escobar (Brigadista del Plan de Manejo del Fuego), el ingeniero Mateo Sosa (Control Forestal) y Rodrigo Castillo (Jefatura de Gabinete del Ministerio de Ecología), conformando un equipo multidisciplinario capaz de diagnosticar desde la humedad del suelo hasta la legalidad de los aprovechamientos forestales observados.

Precisión y prevención

El objetivo central del uso de medios aéreos es la detección temprana y el diagnóstico en tiempo real. La altura permite:

Identificar focos ígneos de forma inmediata antes de que se conviertan en incendios incontrolables.

Evaluar el estrés hídrico de la vegetación (especialmente crítica en zonas de pastizales como Fachinal).

Fiscalizar planes de manejo y cambios de uso del suelo en predios registrados ante la Dirección General de Bosques Nativos.

El recorrido abarcó puntos críticos como el Parque Provincial Fachinal, Parque de la Sierra, Salto Encantado y el Paisaje Protegido Cuenca del Arroyo Yabebiry.

Detección de humo: Se identificaron solo tres columnas de pequeña escala vinculadas a quemas de residuos rurales controladas. No se hallaron incendios activos.

Estado de la Selva: Los parques provinciales presentaron un buen estado de humedad y guardias operativas, aunque en los pastizales de la zona sur se observó una condición de sequedad más aguda, propia de la temporada estival.

Control Forestal: En el municipio de Mártires se detectaron aprovechamientos de muy baja escala sin impacto significativo, confirmando que en el resto de los puntos no hubo actividades irregulares recientes.

Este diagnóstico preliminar permite al Ministerio de Ecología optimizar sus recursos terrestres y dirigir las patrullas hacia los sectores donde la humedad es escasa, garantizando una respuesta rápida ante cualquier emergencia ambiental en la provincia.

