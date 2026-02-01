CTM Misiones ofrece operarios con perfiles técnicos, formados y preparados para su inserción laboral

Perfiles técnicos formados en el Centro Tecnológico de la Madera Misiones (CTMMi) en Salto Encantado se encuentran disponibles para su incorporación al sector foresto–industrial, y las empresas podrán adquirir información a través de un banco de datos que les permitirá acercar la oferta y la demanda laboral.

Fuente: Ministerio de Industria de Misiones

MISIONES (1/2/2026).- Desde el Centro Tecnológico de la Madera Misiones (CTMMi) en Salto Encantado, dependiente del Ministerio de Industria, lanzaron esta semana un servicio de información de un banco de datos de capital humano misionero formado para el oficio de la industria de la madera, diseñado para facilitar la vinculación entre la formación técnica y la inserción laboral.

La herramienta está conformada por operarios y operarias que fueron formados en el CTMMi, quienes cuentan con capacitación teórico–práctica y experiencia en procesos productivos vinculados a la transformación de la madera.

Se trata de perfiles técnicos preparados para incorporarse de manera inmediata a distintos eslabones de la cadena foresto–industrial, respondiendo a las demandas actuales del sector.

El banco incluye perfiles de operador de secadero, operador de aserradero y operador de sala de afilado, todos ellos con conocimientos específicos en manejo de maquinaria, procesos productivos, seguridad laboral y buenas prácticas industriales.

Los perfiles técnicos completos se encuentran disponibles para consulta, en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/18S_0UvIce4zxEql0rXRn5VyN68Xau_FV?usp=sharing, allí las empresas podrán conocer en detalle la formación y competencias de cada trabajador o trabajadora.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre el sistema de formación y el entramado productivo, facilitar el acceso de las empresas a recursos humanos calificados y promover el empleo local, apostando al desarrollo sostenible de la forestoindustria en Misiones.

Desde el Ministerio de Industria de la provincia se destaca la importancia de seguir generando herramientas que acompañen el crecimiento del sector, potencien la mano de obra local y contribuyan a una mayor competitividad industrial.

Asimismo, el organismo queda a disposición para ampliar información y articular necesidades específicas de cada industria interesada. Quienes lo requieran, pueden comunicarse por WhatsApp al: 3755 57-0584.

Nuevas propuestas de formación y oficios para el sector forestal

Con casi tres años de funcionamiento, el CTMMi se posiciona como centro de capacitación para el desarrollo del sector forestal, promoviendo la transferencia tecnológica, la formación en oficios y la vinculación entre el sector público, privado y académico.

El espacio fue inaugurado en marzo de 2023 y desde entonces impulsa acciones orientadas a fortalecer la cadena de valor de la madera en la región.

El predio cuenta con aulas para el dictado de capacitaciones y un sector productivo equipado con aserradero, depósitos de madera, playa de rollos, planta de secado, silos y báscula.

Asimismo, dispone de equipamiento técnico como descortezadora, línea de aserrado, astilladora, planta de secado con caldera, sala de afilado y maquinaria rodante, lo que permite brindar servicios concretos a las industrias locales.

Entre los principales servicios que ofrece el Centro se destacan el afilado de herramientas y el secado de madera, prestaciones fundamentales para mejorar la eficiencia productiva y la calidad de los procesos industriales, especialmente en pequeñas y medianas empresas del sector.

«El Ministerio de Industria lidera las actividades que se desarrollan en el CTMMi y, con el acompañamiento de Silicon Misiones, coordina capacitaciones durante todo el año en oficios estratégicos para la región, como operario de aserradero, afilado y secado de madera», informaron desde el organismo.

Las formaciones se dictan bajo un modelo de formación dual, que combina prácticas en los sectores productivos con instancias teóricas en las aulas del Centro, garantizando una capacitación alineada a las demandas reales del sector.

Además de las actividades en Salto Encantado, las propuestas formativas del CTMMi se replican en distintos puntos de la provincia, de acuerdo a la demanda de los municipios, ampliando el alcance territorial de la política de capacitación industrial.

De esta manera, el Centro Tecnológico de la Madera Misiones continúa fortaleciendo el desarrollo productivo de la provincia, acompañando a las industrias forestales, promoviendo empleo calificado y generando nuevas oportunidades para la comunidad.