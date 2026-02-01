CTM Misiones ofrece operarios con perfiles técnicos, formados y preparados para su inserción laboral

Perfiles técnicos formados en el Centro Tecnológico de la Madera Misiones (CTMMi) en Salto Encantado se encuentran disponibles para su incorporación al sector foresto–industrial, y las empresas podrán adquirir información a través de un banco de datos que les permitirá acercar la oferta y la demanda laboral.
Fuente: Ministerio de Industria de Misiones
MISIONES (1/2/2026).- Desde el Centro Tecnológico de la Madera Misiones (CTMMi) en Salto Encantado, dependiente del Ministerio de Industria, lanzaron esta semana un servicio de información de un banco de datos de capital humano misionero formado para el oficio de la industria de la madera, diseñado para facilitar la vinculación entre la formación técnica y la inserción laboral.
La herramienta está conformada por operarios y operarias que fueron formados en el CTMMi, quienes cuentan con capacitación teórico–práctica y experiencia en procesos productivos vinculados a la transformación de la madera.
Se trata de perfiles técnicos preparados para incorporarse de manera inmediata a distintos eslabones de la cadena foresto–industrial, respondiendo a las demandas actuales del sector.
El banco incluye perfiles de operador de secadero, operador de aserradero y operador de sala de afilado, todos ellos con conocimientos específicos en manejo de maquinaria, procesos productivos, seguridad laboral y buenas prácticas industriales.
Los perfiles técnicos completos se encuentran disponibles para consulta, en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/18S_0UvIce4zxEql0rXRn5VyN68Xau_FV?usp=sharing, allí las empresas podrán conocer en detalle la formación y competencias de cada trabajador o trabajadora.
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre el sistema de formación y el entramado productivo, facilitar el acceso de las empresas a recursos humanos calificados y promover el empleo local, apostando al desarrollo sostenible de la forestoindustria en Misiones.
Desde el Ministerio de Industria de la provincia se destaca la importancia de seguir generando herramientas que acompañen el crecimiento del sector, potencien la mano de obra local y contribuyan a una mayor competitividad industrial.
Asimismo, el organismo queda a disposición para ampliar información y articular necesidades específicas de cada industria interesada. Quienes lo requieran, pueden comunicarse por WhatsApp al: 3755 57-0584.
Nuevas propuestas de formación y oficios para el sector forestal
El predio cuenta con aulas para el dictado de capacitaciones y un sector productivo equipado con aserradero, depósitos de madera, playa de rollos, planta de secado, silos y báscula.