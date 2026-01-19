Misiones | TOLL Maderas obtiene certificación internacional FSC en Cadena de Custodia y Madera Controlada, y refuerza su perfil exportador

La empresa familiar misionera logró certificar su Cadena de Custodia y Madera Controlada, garantizando la trazabilidad total desde el bosque hasta el cliente final. Con una inversión estratégica en bioenergía y tecnología brasileña, la firma se consolida como un referente de sostenibilidad y eficiencia en el NEA, desde Eldorado, Misiones.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (19/1/2026).- En un paso decisivo para su consolidación en los mercados globales, la empresa TOLL Maderas SRL confirmó la reciente obtención de la certificación internacional FSC (Forest Stewardship Council) en los estándares de Cadena de Custodia (CdC) y Madera Controlada (MC).

Este logro no solo valida el manejo responsable de sus 6.000 hectáreas de plantaciones propias, sino que asegura la transparencia absoluta del origen de la materia prima que ingresa a su complejo industrial.

En el contexto mundial para acceder a los mercados cada vez más exigentes, es necesario cumplir con estas normativas de los estándares ambientales como también los sociales, que demandan un manejo responsable de gestión forestal, protegiendo la biodiversidad, los derechos laborales y el bienestar de las comunidades locales.

El ingeniero forestal Daniel Muñoz, responsable del área, destacó en diálogo con ArgentinaForestal.com la relevancia de este avance: «Logramos garantizar la trazabilidad y dar certeza del origen de nuestra madera, adecuándonos a estándares que hoy son una exigencia innegociable en los mercados más competitivos del mundo».

Las empresas a nivel internacional que comercializan productos forestales valoran la sostenibilidad, y este paso logrado es un factor clave en la competitividad de TOLL Maderas.

Un ecosistema de eficiencia: bioenergía y valor agregado

A pesar de la inestabilidad macroeconómica del país, la firma liderada por la familia Toller ha mantenido un agresivo plan de inversiones desde 2022. La estrategia de la empresa se basa en la integración total de la cadena productiva:

CT Toll Bioenergía: La puesta en marcha de una central térmica de 3MW de potencia permite a la planta autoabastecerse utilizando subproductos (biomasa) de su propio aserradero. El excedente de energía es volcado al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), transformando un residuo en una unidad de negocio rentable.

Innovación en laminados: La reciente incorporación de una laminadora de última generación (marca Benecke) permite procesos automatizados, monitoreo remoto y una reducción significativa del consumo energético, optimizando los costos operativos.

Alianza estratégica: A través de un acuerdo con una firma líder de Brasil, TOLL Maderas instaló una planta de tableros fenólicos destinada íntegramente a la exportación, asegurando un flujo constante hacia el mercado de Estados Unidos.

El ADN de Toll Maderas

Con más de tres décadas de trayectoria, Toll Maderas SRL se consolida como un modelo de integración productiva en el NEA. La PyME abarca toda la cadena de valor: desde forestaciones propias con diversos estratos, hasta procesos de aserrado, debobinado y remanufactura.

Este ciclo se cierra de manera sustentable con su planta de generación de energía, que transforma los subproductos forestales en biomasa mediante un uso racional y eficiente de los recursos.

Actualmente, la planta de 8 hectáreas ubicada sobre la Av. Fundador Schwelm y Ruta Nacional 12, en Eldorado, tiene un equipo de 320 empleados y demuestra que la sostenibilidad ambiental es el motor de la competitividad del negocio.

«Seguimos apostando a optimizar el uso de los recursos. La excelencia, desde la silvicultura hasta el producto final, es el único camino», concluyó Muñoz.

Fundada en Eldorado en 1987, la firma ha demostrado una notable capacidad de resiliencia frente a los vaivenes de la macroeconomía argentina. Hoy, bajo la dirección de los hermanos Marcelo, Ángel y Fabián Toller —junto al impulso de la nueva generación liderada por “Piltra” Toller—, mantienen la tradición familiar forestal y modernidad tecnológica para posicionarse como un referente indiscutido del sector.

